Cảnh sát diễn tập chữa cháy và cứu hộ tại cảng xăng dầu và bệnh viện

TPO - Tình huống giả định vụ cháy xảy ra tại cảng xăng dầu Bến Thủy (Nghệ An) và tại Bệnh viên Nhi Đồng Thành phố (TPHCM). Lực lượng cảnh sát chữa cháy đã huy động phương tiện tham gia chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn tính mạng, tài sản cho người dân.