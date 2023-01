'Cảnh phim Song Hye Kyo cởi đồ để lộ cơ thể là cần thiết'

TPO - Song Hye Kyo tiết lộ phải chuẩn bị từ nhiều tháng trước khi quay phim để nhập vai vào nhân vật Moon Dong Eun đen tối, lấy trả thù làm mục đích sống.

Theo Koreaboo, The Glory (Tựa Việt: Vinh quang trong thù hận) lên sóng vào cuối năm 2022 nhận được nhiều lời khen ngợi từ khán giả. Bộ phim truyền hình Hàn Quốc dựa trên sự việc có thật, xoay quanh câu chuyện trả thù những kẻ bắt nạt lúc còn đi học của nữ chính Moon Dong Eun (do Song Hye Kyo và Jung Ji So thủ vai).

Bên cạnh cốt truyện hấp dẫn, người xem còn đánh giá cao diễn xuất của dàn diễn viên, từ vai chính, phụ đến sao nhí đều có màn trình diễn tuyệt vời. Trong đó, Song Hye Kyo có bước đột phá mới. Cô dũng cảm thay đổi hình tượng quý cô hoàn hảo thường thấy để “hắc hóa”, trở thành người phụ nữ đen tối, đặt mục tiêu trả thù lên trên hết. Truyền thông nhận định sự chuyển mình này cứu Song Hye Kyo thoát khỏi nguy cơ mất đi vị thế trong ngành công nghiệp phim xứ kim chi sau nhiều năm bị chê một màu, nhạt nhòa.

Trong cuộc phỏng vấn với Netflix Hàn Quốc, Song Hye Kyo đã chia sẻ cảm nghĩ khi được cư dân mạng khen ngợi phong cách diễn xuất mới.

“Có nhiều phản ứng như vậy sau khi xem trailer, vì vậy tôi cảm thấy hơi tệ. Tôi tự hỏi mình đã làm gì. Tôi nhận ra rằng tôi không có người xem thấy khía cạnh này của tôi cho đến bây giờ. Tôi nghĩ mình phải làm việc chăm chỉ hơn”, người đẹp sinh năm 1981 cho biết.

Về cách nhập vai vào nhân vật Moon Dong Eun, Song Hye Kyo chia sẻ không muốn giám sát bản thân. Thông thường, trong quá trình quay phim, các diễn viên có thể xem lại cảnh quay của họ để cải thiện kỹ năng. Tuy nhiên, trong phân cảnh căng thẳng với Lim Ji Yeon (đóng vai phản diện chính Park Yeon Jin), mỹ nhân Trái tim mùa thu muốn mọi thứ diễn ra tự nhiên vì lo lắng “có thể bị đóng hộp” nếu tập trung vào việc theo dõi bản thân và thấy chính mình trong nhân vật.

Trong cảnh quay khác, khi Moon Dong Eun quay trở lại trường học cũ để gặp lại những kẻ bắt nạt và vỗ tay vang dội lúc Park Yeon Jin được trao hoa danh dự, Song Hye Kyo thừa nhận không chắc chắn về việc xử lý biểu cảm và hành động của nhân vật.

“Khi chúng tôi quay cảnh đó, tôi không chắc cô ấy mong đợi bao nhiêu. Tôi không chắc nên đi bao xa. Tôi không chắc mình có thể nói theo kịch bản, nhưng nó bảo tôi nên hành động như con khốn điên rồ. Tôi nghĩ trong đầu mình trở nên điên rồ như thế nào. Chúng tôi thực hiện cảnh quay trước. Nhưng sau đó, đạo diễn yêu cầu hành động điên rồ hơn nữa. Vì vậy, tôi nghĩ nên tiếp tục tăng mức độ”, cô nói.

Biên kịch Kim Eun Sook tiết lộ Song Hye Kyo làm việc chăm chỉ để hóa thân vào nhân vật ngay cả trước khi The Glory bắt đầu quay.

Đề cập đến phân đoạn Song Hye Kyo cởi đồ để lộ cơ thể đầy vết bỏng gây tranh cãi, bà Kim khẳng định đây là cảnh cần thiết cho cốt truyện. Tuy nhiên, theo nữ biên kịch, cảnh quay này có thể nguy hiểm cho hình ảnh của Song Hye Kyo nên bà đã cảnh báo trước cho nữ diễn viên 8X. Sau đó, Song Hye Kyo đồng ý thực hiện cảnh quay nhưng xin thời gian chuẩn bị để ăn kiêng nhằm tạo hình ảnh hoàn hảo nhất cho Moon Dong Eun.

“Cô ấy yêu cầu tôi cho cô ấy hai tháng. Tôi hỏi liệu cô ấy có định tập thể dục không và cô ấy nói: ‘Không, tôi phải giảm cân nhiều hơn nữa’. Cô ấy muốn trông hốc hác và nhỏ bé thay vì trông thật xinh đẹp trong cảnh đó. Cô ấy thực sự đã làm điều đó. Tôi hỏi cô ấy đang ăn gì, cô ấy nói cơm konjac (khoai nưa). Tôi rất biết ơn những nỗ lực của cô ấy, cũng cảm thấy tồi tệ. Do đó, nó thực sự khiến tôi rơi nước mắt khi hoàn thành”, bà Kim Eun Sook nói.

Song Hye Kyo nói thêm mục tiêu của cô không phải xinh đẹp mà là gây được thiện cảm từ người xem.

“Tôi nghĩ tôi không nên trông xinh đẹp trong cảnh đó. Đầu tiên, sau khi nhận vai Dong Eun, tôi không nghĩ mình sẽ xinh đẹp một chút nào. Cô ấy không có thời gian cũng như sức lực để chăm chút cho ngoại hình. Tôi nghĩ có lẽ cô ấy không quan tâm đến bản thân nhiều với tư cách một con người. Tuy nhiên, có vẻ Dong Eun sẽ làm gì đó, cho nên tôi không thực sự lo lắng về diện mạo trong bộ phim này. Đặc biệt trong cảnh cởi đồ, như Kim Eun Sook đề cập, tôi muốn người xem cảm thấy tội nghiệp cho cô ấy khi họ nhìn thấy thân hình gầy guộc thay vì một thứ gì đó xinh đẹp. Tôi nghĩ cần phải tập trung vào điều đó”, Song Hye Kyo phân tích vai diễn.

Moon Dong Eun trút bỏ quần áo để lộ cơ thể đầy sẹo trước mặt Joo Yeo Jung (Lee Do Hyun) là một trong những cảnh quay gây tranh cãi nhất phim. Nhiều khán giả đồng cảm với nỗi bất hạnh, đau đến đến mức chai lì cảm xúc của nữ chính, đồng thời dành những lời “có cánh” cho màn thể hiện của Song Hye Kyo. Tuy nhiên, một bộ phận cư dân mạng lại buông lời miệt thị ngoại chính, chê bai hình thể của nữ diễn viên ở tuổi U45.

Tú Oanh