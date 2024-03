Cảnh cửa gây thảm kịch 'Titanic' được đấu giá 718.750 USD

TPO - Cánh cửa trôi nổi trên biển chỉ đủ chỗ cho Rose (Kate Winslet) ngồi và khiến Jack chết cóng giữa đại dương trong "Titanic" (1997) được bán đấu giá hơn 700.000 USD.

Theo Guardian, kể từ khi Titanicra mắt năm 1997, khán giả tranh luận về cánh cửa trôi nổi trên biển chỉ đủ chỗ cho Rose (Kate Winslet đóng), tạo bi kịch khiến Jack (Leonardo DiCaprio thủ vai) mất mạng vì quá lạnh.

Hiện, mảnh gỗ trôi nổi tạo thảm kịch lấy nước mắt khán giả trong Titanic được bán đấu giá, khởi điểm 718.750 USD. Theo thông tin từ nhà sản xuất, mảnh gỗ trôi nổi là một phần của khung cửa phía trên lối vào phòng chờ hạng nhất của tàu Titanic. Trong nỗ lực bám vào con tàu để chờ cứu sống, Jack và Rose nhận ra chỉ có một chỗ trống trên tấm gỗ. Jack đã hy sinh mạng sống vì người tình trên con tàu định mệnh.

Ngoài cánh cửa tạo bi kịch, sự kiện Heritage Auctions' Treasures from Planet Hollywood còn đấu giá chiếc váy voan của Rose giá 125.000 USD, roi da bò trongIndiana Jones in The Temple of Doom giá 525.000 USD và chiếc rìu của Jack Nicholson trong cùng bộ phim là 125.000 USD, kèm một số vật phẩm khác trong loạt phim nổi tiếng.

Từ khi ra mắt đến nay, cái kết Jack qua đời vì hy sinh cho Rose trong Titanic luôn được mang ra bàn tán. Năm 2022, đạo diễn James Cameron cố gắng dập tắt đồn đoán về việc liệu cái chết của Jack có cần thiết hay không. Đạo diễn nói ông nhờ chuyên gia thực hiện nghiên cứu khoa học để "giải thích một lần và mãi mãi".

"Chúng tôi thực hiện phân tích pháp y kỹ lưỡng với chuyên gia hạ thân nhiệt. Chúng tôi nhờ diễn viên đóng thế cùng khối lượng cơ thể như Kate Winslet và Leonardo DiCaprio, đặt cảm biến khắp người họ, sau đó để họ vào nước đá. Chúng tôi cũng tái tạo chiếc cửa trôi nổi giống trong phim. Kết quả, chỉ một trong hai có khả năng sống sót, giống với cái kết của Titanic", đạo diễn nói.

Không bàn về khoa học, Cameron nói Jack cần phải chết, giống như Romeo và Juliet. Đó là bộ phim về tình yêu, sự hy sinh và cái chết. Tình yêu được đo bằng sự hy sinh", ông nói thêm.