Càng 'nhịn yêu' càng khó có con

TPO - Các chuyên gia chữa trị hiếm muộn quốc tế cảnh báo, thời gian cai ‘yêu’ của mày râu nỗ lực sớm có con không nên dài quá 3 ngày.

Bởi nhịn sex lâu tinh trùng sẽ bị lão hoá, hình hài biến dạng và đuôi chúng không còn khả năng vận động cường độ cao. Con giống suy giảm sức sống và không thể cán đích.

Cắn răng nhịn gần gũi hoàn toàn không cải thiện năng lực thụ thai, như nhiều người vẫn nghĩ. Thậm chí trái lại, càng thực hành sex thưa thớt, chất lượng con giống càng tệ hại.

Đó là kết quả những nghiên cứu do các nhà khoa học Tây Ban Nha thuộc Phòng thí nghiệm Nam khoa Instituto Valenciano de Infertilidad, một trong những trung tâm chữa trị vô sinh uy tín nhất thế giới thực hiện. Gần đây kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học xứ sở bò tót cũng được đồng nghiệp Ba Lan thuộc trung tâm chữa trị vô sinh Gyncentrum ở Katovice xác nhận.

Thầy xứ sở bò tót chỉ định hàng ngày

Theo các nhà khoa học Tây Ban Nha, thời gian nhịn yêu dài hơn 7 ngày có thể ảnh hưởng tiêu cực đến marker sinh sản, tức các chỉ số xác định chất lượng tinh trùng. Thầy xứ sở bò tót chỉ định, mày râu chăm yêu, thậm chí với tần suất 1 lần/ngày sẽ phát huy tác dụng cải thiện chất lượng con giống và kéo theo hiệu ứng gia tăng cơ may thụ thai.

Trong giai đoạn nỗ lực thụ thai, thời gian giãn cách giữa hai lần thực hành sex càng kéo dài, xác suất thụ thai càng thấp. Nếu giãn cách giữa các lần xuất tinh quá dài, tinh trùng sẽ có các chỉ số chất lượng suy giảm, đồng nghĩa cơ may thụ thai thấp. Con giống sẽ bị lão hoá, hình hài biến dạng và đuôi chúng không còn khả năng vận động cường độ cao. Tinh trùng suy giảm sức sống và không thể cán đích trong vòi trứng, nơi tế bào trứng trưởng thành chờ đợi. Tiến sĩ Wojciech Sierka, chuyên gia Sinh học Phòng thí nghiệm bệnh viện chữa trị vô sinh Gyncentrum Katowice, Ba Lan chia sẻ.

Thầy Ba Lan chỉ định, yêu 2-3 ngày/lần

Nhiều người đinh ninh, càng thực hành sex thưa thớt, mày râu tích trữ khối lượng tinh trùng càng lớn. Thực tế đúng như vậy, song trong trường hợp nỗ lực có con bằng giải pháp tự nhiên vai trò quyết định không phải khối lượng và số lượng con giống, mà chất lượng tinh binh được điều động đến đường sinh sản người đẹp. Bị lưu giữ quá lâu trong tinh hoàn, các chỉ số sinh học của tinh trùng suy giảm đáng kể - TS. Sỉerka lý giải.

Nghiên cứu do quỹ Gyncentrum thực hiện trên nhóm 100 nam giới, tình nguyện viên cho thấy, tần suất thực hành sex 2-3 ngày/lần mang lại hiệu quả cao nhất.

Chính với thời gian giãn cách như vậy, tinh trùng có các chỉ số sinh học tối ưu. Chúng có năng lực hoạt bát nhất (mức độ 56,5%), bơi về phía trước theo đường thẳng và khả năng tập trung lớn nhất. Từ ngày giãn cách thứ 4 chuyên gia ghi nhận hiện tượng thiếu hụt các chỉ số sinh sản càng lớn, đồng nghĩa với cơ may thụ tinh giảm- kết luận rút ra từ nghiên cứu của các nhà khoa học Ba Lan.

Mày râu chăm yêu cũng sở hữu đội quân con giống có hình thái học, tức cấu tạo ngoại hình khoẻ hơn. Từ ngày thứ 4 nhịn yêu, hình thái học tinh trùng bắt đầu xấu dần.

Stress oxy hoá (oxidative stress) sát thủ thầm lặng

Cái gì là thủ phạm chất lượng con giống suy giảm cùng thời gian nhịn yêu dài? Stress oxy hoá do hậu quả tập trung thái quá các phần tử tự do là sát thủ chính gây tổn thương DNA tinh trùng. Các thành phần tự do tác hại y hệt hydrogen proxide (chất tẩy rửa).

Stress oxy hoá bắt nguồn từ tình trạng ô nhiễm không khí, các bệnh lây nhiễm, các chất độc từ vật dụng và thức ăn, nỗ lực thể chất quá tải, trạng thái tinh thần căng thẳng và tác dụng phụ tân dược. Những nhân tố bên ngoài này kết hợp với thời gian nhịn yêu quá dài khiến nguy cơ con giống bị lưu giữ trong tinh hoàn bị tổn thương bởi các phần tử tự do càng cao.

Cá thể tinh trùng đơn lẻ xuất hiện trên 70 ngày và môi trường phát triển có ý nghĩa quyết định phong độ cá thể con giống. Ở đây đóng vai trò quan trọng là nhiệt độ tạo ra bởi đồ lót sử dụng và thực đơn hàng ngày của mày râu- TS. Sierka bổ sung.

Kình ngư xuất sắc hơn

Bằng cách nào cải thiện chất lượng con giống? Nỗ lực sớm có con, trước hết mày râu gắng chăm thực hành sex. Thực đơn hàng ngày cũng đóng vai trò quan trọng. Tốt nhất nên áp dụng thực đơn Địa Trung Hải hoặc thực đơn khác giàu các vitamin C, E, B, acid folic, kẽm và selen. Dứt khoát cần từ bỏ các chất kích thích không lành mạnh (rượu, thuốc lá…).

Nếu gặp khó khăn trong nỗ lực sớm có con, hãy mạnh dạn gõ cửa phòng khám Nam khoa, để tiến hành xét nghiệm chất lượng tinh trùng. Thực tế trong nhiều trường hợp các bác sĩ có thể giúp bạn giải quyết hiệu quả không ít sự cố đàn ông.

Ở đây trạng thái cân bằng tâm lý cũng có ý nghĩa đặc biệt. Chất dứt stress và chia tay tình trạng mệt mỏi, nếu bạn suy nghĩ nghiêm túc về mặt trời tý hon- nhà khoa học quê hương Frederic Chopin, TS. Wojciech Sierka chân thành chia sẻ.

Ngọc Báu