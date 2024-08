Cần lan tỏa điểm sáng Hải Phòng về phát triển nhà ở xã hội

Tại hội thảo, ông Nguyễn Anh Tuân, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP Hải Phòng chia sẻ: Qua khảo sát của Tổng Liên đoàn Lao động TP Hải Phòng, tổng lực lượng lao động trên địa bàn TP hiện nay có khoảng 1,2 triệu người. Trong đó, nhu cầu về NƠXH là hơn 50.000 căn hộ.

Đặc biệt, khảo sát bằng phiếu tại KCN An Dương (huyện An Dương), thì có khoảng 30.000 người có nhu cầu mua NƠXH, trong khi đó các dự án NƠXH của khu vực hiện tại và thời gian tới, chỉ đáp ứng được khoảng 10.000 căn. Trong đó, nhu cầu căn hộ 65m2 khoảng 48%, căn hộ 60m2 khoảng 20%, đối với căn hộ 30m2 chỉ chiếm 8%, đây là xu hướng đi ngược so với thị trường cả nước.

Đồng thời, để đáp ứng được nhu cầu NƠXH, Tổng Liên đoàn Lao động TP Hải Phòng đã có khảo sát thực tế, tại các địa phương như Bình Dương, Hà Nội, Hà Nam, Bắc Ninh,…Tuy nhiên, đơn vị nhận thấy rằng một số địa phương như Bình Dương có giá NƠXH thấp thì chất lượng lại chưa đảm bảo. Trong khi đó, một số khác như Hà Nội lại có giá NƠXH quá đắt đỏ, tiệm cận cả với giá nhà thương mại, khiến người lao động thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp khó tiếp cận.

Tại Hải Phòng, sau cuộc gặp của Thường trực Thành ủy Hải Phòng với công nhân lao động, đã mở ra một chương mới đối với việc phát triển NƠXH. Đặc biệt, trong 11 nhóm ý kiến về NƠXH, Thành ủy đã nỗ lực và rất quyết liệt trong việc giải quyết. Nhờ đó mà tốc độ phát triển các dự án NƠXH trên địa bàn rất nhanh.

Tuy nhiên, Liên đoàn Lao động TP Hải Phòng cho rằng giá bán của một số dự án NƠXH trên địa bàn hiện tại vẫn khá cao, không có ranh giới rõ ràng với nhà ở thương mại, khi giá bán dao động từ 16 – 19 triệu đồng/m2, thậm chí nếu tính thêm cả chi phí nội thất thì giá trị căn hộ sẽ lên đến hơn 20 triệu đồng/m2.

Ngoài ra, còn xuất hiện tình trạng đầu cơ, trục lợi NƠXH để hưởng chênh lệch với mức chênh trung bình từ 100 – 200 triệu đồng/căn. Điều này ảnh hưởng ít nhiều đến niềm tin của công nhân và người lao động muốn mua NƠXH.

Ngoài ra, hiện tại các thủ tục để làm hồ sơ mua, thuê mua NƠXH còn quá rườm rà, chồng chéo khiến người có nhu cầu hoang mang.

Bên cạnh đó, ông Nguyễn Anh Tuân cho rằng việc chủ đầu tư được dành tỷ lệ tối đa 20% tổng diện tích đất ở, trong phạm vi dự án đã đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật để đầu tư xây dựng công trình kinh doanh dịch vụ, thương mại, nhà ở thương mại là chưa hấp dẫn, khiến các nhà đầu tư không mặn mà với việc phát triển NƠXH.

Cuối cùng, lãnh đạo Liên đoàn Lao động TP Hải Phòng cho rằng cần nghiên cứu thêm các cơ chế ưu đãi cho người lao động thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp và nhà đầu tư để phát triển thị trường NƠXH trên địa bàn ổn định và bền vững.