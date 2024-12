Căn hộ The Premium chiếm sóng thị trường xứ Thanh dịp cao điểm cuối năm

Sở hữu hàng loạt lợi thế về vị trí, hạ tầng, tầm nhìn, tiện ích cùng tiềm năng tăng giá dài hạn, bộ đôi tòa tháp căn hộ cao cấp The Premium (khu đô thị Vinhomes Star City) đang trở thành mục tiêu sở hữu hàng đầu của người mua nhà xứ Thanh.

Thị trường cuối năm sôi động, khách đua nhau mua chung cư

Nối tiếp đà phục hồi tích cực từ đầu năm 2024 và tác động của 3 đạo luật Đất đai, Nhà ở và Kinh doanh bất động sản, thị trường nhà ở cuối năm đang hết sức sôi động.

Báo cáo tổng kết năm 2024 của PropertyGuru Vietnam cho thấy, trong quý III, IV, mức độ quan tâm với chung cư tăng thêm 4% so với quý I, II. Tương ứng, giá chung cư đã tăng thêm 10% trong cùng giai đoạn.

Đáng chú ý, có tới 73% số người trẻ dưới 35 tuổi được hỏi lựa chọn chung cư, trong đó nhu cầu mua để ở chiếm tới 60%. Tất cả cho thấy lực cầu mạnh mẽ và thực chất của phân khúc này.

Các dự án chung cư do chủ đầu tư uy tín phát triển, có chất lượng xây dựng cao, tiện ích đầy đủ và đặc biệt là sở hữu vị trí đắc địa trong khu vực trung tâm hành chính - chính trị của các địa phương, được ghi nhận là có sức hấp dẫn người mua hơn cả.

Điển hình là The Premium (gồm hai toà Kyoto 3 và Kyoto 5) của phân khu căn hộ Kyoto thuộc Vinhomes Star City (TP. Thanh Hoá). Ngay từ khi ra mắt, dự án đã nhận được sự chào đón nồng nhiệt của người mua và hiện đang “làm mưa làm gió” tại thị trường xứ Thanh.

Những giá trị vàng của The Premium

Toạ lạc tại phường Đông Hải, TP. Thanh Hoá, The Premium được đánh giá là dự án có vị trí chiến lược khi nằm trong lòng trung tâm hành chính - chính trị mới, liền kề với trụ sở của UBND TP. Thanh Hoá, Công an TP. Thanh Hoá, Ban chỉ huy quân sự TP. Thanh Hoá… Vị trí này không chỉ đem lại cho dự án sự bảo đảm an toàn, an ninh tuyệt đối mà còn tôn vinh vị thế của các chủ sở hữu.

Nhờ quy hoạch bài bản và hiện đại, khu trung tâm hành chính - chính trị mới của TP. Thanh Hóa có không gian vô cùng thoáng đãng. Ngoại trừ các phân khu cao tầng của Vinhomes Star City, toàn bộ đều là nhà thấp tầng và công sở. Vì vậy, tầm nhìn của The Premium là không giới hạn. Từ ban công mỗi căn hộ, cư dân có thể ôm trọn toàn bộ tiện ích đẳng cấp của dự án vào tầm mắt, thoả sức ngắm bình minh trên sông Mã và cầu Nguyệt Viên hay vẻ đẹp lung linh của thành phố lúc đêm về.

Trong định giá bất động sản, các căn hộ có tầm nhìn thông thoáng hướng ra công viên, sông nước, đại lộ như The Premium thường có giá trị cao hơn ít nhất 10% so với mặt bằng chung. Bởi vậy, lợi thế tầm nhìn được xem là yếu tố nâng cao giá trị của The Premium, nhất là trong tương lai, khi TP. Thanh Hoá bùng nổ về xây dựng cao ốc, tầm view không giới hạn sẽ trở thành điều xa xỉ.

Bên cạnh vị trí đắc địa, The Premium cũng chinh phục khách hàng nhờ hạ tầng đồng bộ. Dự án nằm bên đại lộ Nguyễn Hoàng (Quốc lộ 1A mới qua TP. Thanh Hoá) và tiếp giáp với một loạt huyết mạch giao thông khác. Đó là đại lộ Nam Sông Mã nối thẳng xuống TP. Sầm Sơn và đại lộ Lê Lợi, Hùng Vương nối thông với khu trung tâm lịch sử của TP. Thanh Hoá. Điều này biến dự án trở thành điểm hội tụ, trung chuyển của dòng hàng hoá, hành khách khổng lồ. Nhờ đó, các chủ sở hữu căn hộ The Premium sẽ dễ dàng cho thuê để ở, tạo dòng tiền đều đặn.

Sức hấp dẫn của The Premium còn nằm ở chuỗi tiện ích dịch vụ đa dạng và đẳng cấp, thoả mãn mọi nhu cầu của cư dân. Nổi bật là công viên nội khu đậm chất Nhật, tái hiện trọn vẹn hương sắc của xứ Phù Tang với hoa anh đào, cổng Torii, hồ cá Koi, lầu tứ giác… Đi liền với đó là vườn treo giữa tầng không nằm giữa hai toà Kyoto 3 và Kyoto 5, mang lại cho cư dân không gian thư giãn độc đáo, cân bằng thân - tâm - trí.

Cư dân The Premium cũng sẽ được tận hưởng bể bơi resort được xây dựng theo tiêu chuẩn nghỉ dưỡng 5 sao, các khu tập luyện thể thao, các vườn thiền, vườn yoga, khu vui chơi giải trí… bố trí khắp công viên nội khu. Các shop thương mại dịch vụ cao cấp ngay khối đế sẽ là nơi cư dân trải nghiệm dịch vụ mua sắm đỉnh cao.

Trong khi đó, phòng khám đa khoa quốc tế Vinmec sẽ đảm bảo chăm sóc sức khoẻ cho cả gia đình. Trường học Vinschool ngay kế bên sẽ là môi trường giáo dục tuyệt vời cho con trẻ. Đó là chưa kể, cư dân cũng sẽ được thụ hưởng toàn bộ tiện ích đã đi vào hoạt động của Vinhomes Star City - khu đô thị đáng sống bậc nhất TP. Thanh Hoá.

Hệ sinh thái tiện ích, dịch vụ phong phú cùng lợi thế hiếm có về vị trí và hạ tầng không chỉ kiến tạo nên chốn sống tiện nghi, thời thượng mà còn mang lại khả năng sinh lời vượt trội cho chủ sở hữu, cả từ cho thuê lẫn gia tăng giá trị trong dài hạn. Do đó, The Premium được đánh giá là khoản đầu tư sáng giá hàng đầu thị trường, là cơ hội không thể bỏ lỡ trong bối cảnh hiện nay.