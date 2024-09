Căn hộ – Loại hình 'đủ sức khỏe' chiếm ưu thế trên thị trường

Báo cáo nghiên cứu mới nhất cho thấy, căn hộ vẫn là loại hình có “đủ sức khỏe” và chiếm ưu thế. Đặc biệt, sự ổn định về lượng giao dịch với mức độ quan tâm đạt 32% dẫn đầu thị trường đã giúp Bình Dương trở thành tiêu điểm bất động sản phía Nam.

Căn hộ tiếp tục là tiêu điểm tại Bình Dương

Báo cáo thị trường vừa được một đơn vị nghiên cứu công bố cho thấy thị trường bất động sản đã xuất hiện dấu hiệu đảo chiều, mức độ quan tâm có xu hướng tăng. Trong đó, Bình Dương trở thành tiêu điểm với các chỉ số tăng trưởng nổi bật và lượng giao dịch ổn định.

Dẫn đầu triển vọng phát triển là loại hình căn hộ với mức độ quan tâm đạt 32% so với các loại hình khác như: nhà phố, nhà riêng, biệt thự, đất nền… Khảo sát giới môi giới còn cho thấy khả năng bán căn hộ sẽ chiếm lĩnh thị trường với mức độ bán ra dự kiến đạt 41% trong khi nhà phố dự kiến đạt khoảng 7%.

Tìm hiểu một số dự án đã bàn giao tại Bình Dương như: Happy One Central, The Rivana, The Emerald Golf View, The Maison… có thể dễ dàng nhận thấy nhu cầu tìm mua hoặc cho thuê căn hộ tại Bình Dương vẫn duy trì với mức giao dịch ổn định. Trong đó, người mua tập trung vào các yếu tố như: Chất lượng xây dựng - bàn giao, tiện ích hiện hữu ngoại khu và tiện ích bên trong khu căn hộ. Đặc biệt, tiến độ cấp giấy chứng nhận nhanh chóng cũng rất được lòng khách mua.

Anh Hoàng, khách mua căn hộ Happy One Central tại trung tâm Tp. Thủ Dầu Một cho biết: “Việc sớm thu hồ sơ chuẩn bị cấp giấy chứng nhận cho thấy pháp lý dự án tốt, chủ đầu tư uy tín. Song song với tỉ lệ lấp đầy của cư dân, sự góp mặt kinh doanh của các shop, sở hữu giấy chứng nhận sẽ giúp giá trị căn hộ được nâng lên rất nhiều”.

Cùng với đó, giá cho thuê căn hộ cũng đang bước vào chu kỳ tăng trưởng do yếu tố mùa cao điểm và sức ép từ giá bán. Trong 9 tháng đầu năm 2024, giá bán tăng dần tạo sức ép khiến giá thuê cũng tăng theo, từ mức vài triệu đồng vào cuối năm 2023 lên mức hơn 10 triệu đồng/căn/tháng.

Đáp ứng nhu cầu thực, căn hộ đã bàn giao hấp dẫn khách mua

Khác với những dự án đang xây dựng, căn hộ đã bàn giao trở nên hấp dẫn khách mua bởi giá trị thực mà sản phẩm này mang lại. Với căn hộ xây dựng hoàn thiện, khách mua có thể dọn vào ở ngay và ổn định cuộc sống nhanh chóng hoặc khai thác cho thuê với tỉ suất đầu tư khá hấp dẫn.

Riêng tại Bình Dương, sản phẩm căn hộ còn sở hữu nhiều ưu thế lớn khác. Chia sẻ tại buổi Báo cáo thị trường Quý III.2024 vừa qua, ông Đinh Minh Tuấn, Giám đốc khu vực miền Nam Batdongsan.com.vn cho rằng: Động lực phát triển của thị trường bất động sản Bình Dương​ bao gồm nhiều yếu tố. Đầu tiên là nhu cầu ở thực bởi Bình Dương có mặt bằng giá tốt so với TP HCM, vị trí cửa ngõ giao thương và trung tâm công nghiệp hàng đầu Việt Nam thu hút nhiều nguồn lao động chất lượng cao; Thứ hai là lợi thế lớn về cơ sở hạ tầng, tỷ lệ đô thị hóa và triển vọng quy hoạch tích cực; Yếu tố về nguồn cung lớn từ các chủ đầu tư uy tín, tiềm lực dồi dào, chính sách hỗ trợ ở thực,… cũng thúc đẩy bất động sản Bình Dương giàu tiềm năng hơn ở hiện tại lẫn tương lai.

Là một trong những đại diện cho dòng sản phẩm căn hộ chất lượng cao tại trung tâm thành phố, Happy One Central với gần 1.300 sản phẩm đã ký HĐMB và nhận bàn giao nhà đủ thấy sức hút của căn hộ giá trị thực. Đây là động lực quan trọng thúc đẩy thị trường chung cũng như các dự án sắp sửa hoàn thiện hoặc đang được đẩy nhanh tiến độ tại Bình Dương.

Thông tin chi tiết, liên hệ: 0929 009 555