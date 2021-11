Cận cảnh một quả đồi bất ngờ đổ sập, vùi lấp nhà dân

TPO - Một quả đồi đổ sập kèm theo tiếng nổ lớn vùi lấp hoàn toàn một ngôi nhà ở thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam, chủ nhà bị thương được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Ngày 18/11 lãnh đạo thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My (Quảng Nam) xác nhận, lúc 8h sáng cùng ngày, trên địa bàn đã xảy ra vụ sạt lở nghiêm trọng làm sập nhà dân tại tổ Trung Thị, thị trấn Trà My.

Thời điểm trên lực lượng chức năng đang giúp người dân thu dọn tài sản để di dời khỏi khu vực nguy hiểm thì xảy ra sạt lở.

Một quả đồi sập kèm theo tiếng nổ lớn, trụ điện trung thế 35 kV đổ sập vào nhà dân. Hậu quả, ngôi nhà của anh Trần Hữu Phước bị vùi lấp hoàn toàn, anh Phước bị thương nặng được đưa đi cấp cứu.

Hiện, lực lượng chức năng đã di dời 18 hộ dân tại xung quanh khu vực sạt lở. Đồng thời, vận động tiếp tục các hộ dân các khu vực có nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn.

Theo lãnh đạo thị trấn Trà My, trước đó người dân phát hiện tại khu núi Chim xuất hiện một vết nứt lớn trên sườn đồi, kéo dài hàng chục mét, uy hiếp 13 ngôi nhà dưới chân núi, chính quyền địa phương yêu cầu sơ tán dân khẩn cấp.