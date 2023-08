Cán bộ Cục Thuế Quảng Trị có nồng độ cồn, lái ô tô gây tai nạn chết người

TPO - Trên đường từ Khe Sanh về nhà riêng tại thị trấn Lao Bảo ở huyện miền núi Hướng Hóa, ô tô do ông H.C.T điều khiển đã va chạm với xe máy của chị L.T.P. A.

Chiều 9/8, Thượng tá Phạm Hữu Dưỡng-Phó trưởng Công an huyện Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị) thông tin: Công an huyện này đang điều tra vụ tai nạn giao thông làm 1 phụ nữ tử vong trên địa bàn.

Nạn nhân là chị L.T.P.A. (SN 1994, ở xã Tân Liên, huyện Hướng Hóa). Lái xe gây tai nạn là ông H.C.T (SN 1972, trú thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa).

Được biết, ông H.C.T đang giữ chức Phó trưởng phòng Phòng Nghiệp vụ-Dự toán-Pháp chế của Cục Thuế Quảng Trị.

Theo Thượng tá Dưỡng, trong sáng nay, cơ quan Công an đã có văn bản gửi đến Cục Thuế Quảng Trị thông báo về vụ việc này.

Theo cơ quan Công an, chiều 5/8, ông H.C.T lái ô tô BKS 74A-122.07 từ thị trấn Khe Sanh lên thị trấn Lao Bảo. Lúc đến Km 70+300 Quốc lộ 9, ô tô do ông T. lái, lấn làn và đâm vào xe máy mang BKS 74H1-332.08 do chị L.T.P. A. điều khiển.

Cú đâm mạnh làm chị P.A. bị chấn thương nặng. Nạn nhân sau đó tử vong tại bệnh viện. Hai phương tiện bị hư hỏng.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Đại tá Lê Phi Hùng - Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, chỉ đạo công tác điều tra. Thời điểm xảy ra vụ việc, Công an đã tiến hành đo nồng độ cồn đối với ông H.C.T với kết quả 0,13mg/L khí thở.

Phó Cục trưởng Cục Thuế Quảng Trị, ông Nguyễn Quang Úy xác nhận, ông H.C.T đang công tác tại đơn vị.

Sau khi vụ việc xảy ra, ông T. đang xin nghỉ để làm việc với Công an. Cục Thuế Quảng Trị đang chờ văn bản thông báo của Công an huyện Hướng Hóa để xử lý các bước tiếp theo.

Theo người nhà nạn nhân, chị L.T.P.A. vừa sinh con được 4 tháng. Chị A. đang trên đường ra quán mua cháo cho con thì bị gặp nạn.