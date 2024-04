Cảm xúc của nhà vô địch cự ly 21km hệ nam tuyển Nguyễn Trung Cường

TPO - "Tất cả các lực lượng Công an thành phố Tuy Hòa ứng trực 100% quân số để đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho du khách và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài báo Tiền Phong năm 2024. Công an thành phố Tuy Hòa xác định việc nhiệm vụ bảo vệ cho giải đấu diễn ra thành công, tốt đẹp là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị trong năm 2024". Thượng tá Nguyễn Hữu Sơn - Trưởng Công an thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên cho biết.