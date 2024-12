Cấm đường nhiều tuyến phố phục vụ Lễ Giáng sinh ở nhà thờ lớn Hà Nội

TPO - Chiều 14/12 Sở GTVT Hà Nội thông báo phương án phân luồng, tổ chức giao thông trong đó có cấm xe nhiều tuyến đường để phục vụ Lễ Giáng sinh ở nhà thờ lớn tại quận Hoàn Kiếm.

Thông báo của Sở GTVT Hà Nội cho biết, theo đề nghị của UBND quận Hoàn Kiếm về việc cấm đường, giải tỏa điểm trông giữ phương tiện đảm bảo an ninh trật tự trong dịp Lễ Noel 2024, Sở GTVT thực hiện phương án cấm đường và tổ chức giao thông trên các tuyến phố tại Nhà thờ lớn và các tuyến phố xung quanh.

Cụ thể, trong thời gian từ 18h đến 24h các ngày 24 và 25/12/2024, thực hiện cấm tất cả các phương tiện lưu thông trên các tuyến phố: Nhà Chung, Lý Quốc Sư, Nhà Thờ, Âu Triệu (đoạn xung quanh Nhà Thờ Lớn) và phố Hàm Long (đoạn từ Ngô Quyền đến Phan Chu Trinh).

Đề nghị UBND quận Hoàn Kiếm, hết thời gian tổ chức giao thông nêu trên có trách nhiệm hoàn trả lại tổ chức giao thông như hiện trạng ban đầu để các phương tiện tham gia giao thông đường bộ lưu thông bình thường;

Yêu cầu Công ty TNHH MTV Khai thác điểm đỗ xe Hà Nội tạm dừng hoạt động trông giữ phương tiện giao thông tại lòng đường tuyến phố Nhà Thờ thời gian từ 18h00 đến 24h00 các ngày 24 và 25/12/2024.

Giao Thanh tra Sở Giao thông vận tải Hà Nội phối hợp với Công an thành phố Hà Nội, các đơn vị thuộc quận Hoàn Kiếm và các đơn vị có liên quan bố trí lực lượng hướng dẫn giao thông tại các vị trí chốt trực trên tuyến phố cấm để đảm bảo trật tự an toàn giao thông; Tăng cường bố trí lực lượng tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông trên các tuyến đường phân luồng cho các phương tiện tham gia giao thông đi qua khu vực tổ chức Lễ Noel 2024 theo đúng quy định.