Các hãng ô tô giảm giá nhiều mẫu xe trong tháng 4

TPO - Ngay khi bước sang tháng 4, các hãng xe đua giảm giá ô tô để kích cầu, chạy doanh số, có thể kể đến như Honda, Hyundai hay Mitsubishi.

Bước sang quý II năm 2024, nhiều hãng ô tô tại Việt Nam quyết định đẩy mạnh các chương trình giảm giá vừa để giải phóng hàng tồn kho, vừa kích cầu tiêu dùng trong bối cảnh thị trường quý I ảm đạm.

Động thái này hứa hẹn sẽ biến tháng 4 trở thành một trong những giai đoạn đặc biệt sôi động của thị trường xe trong năm 2024.

Honda

Trong tháng đầu của quý II/2024, Honda tiếp tục duy trì chương trình ưu đãi giảm 50-100% lệ phí trước bạ (LPTB) cho một số mẫu xe của hãng. Trong đó CR-V đang nhận ưu đãi cao nhất với 100% lệ phí trước bạ cho hai phiên bản G, L lắp ráp trong nước sản xuất năm 2023 (VIN 2023). Hai bản này hiện có giá bán đề xuất 1,109 tỷ đồng và 1,159 tỷ đồng.

Riêng phiên bản G sẽ được hỗ trợ thêm 30 triệu đồng tiền mặt, nâng tổng giá trị khuyến mãi lên đến 140 triệu đồng. Giá xe sau ưu đãi được đưa xuống còn khoảng 968 triệu đồng. Đối với bản L, giá xe sau khi trừ 115 triệu đồng khuyến mãi được giảm xuống còn 1,043 tỷ đồng.

Mẫu xe dẫn đầu phân khúc SUV cỡ B trong 2 tháng đầu năm là Honda HR-V tiếp tục được áp dụng hỗ trợ 50% LPTB, tức khách hàng sẽ tiết kiệm được khoản tiền 34-43 triệu đồng. Mức giảm tương tự áp dụng cho City RS (30,45 triệu đồng) trong khi Civic được hỗ trợ 100% LPTB (73-87 triệu đồng). Ngoài ra, khách hàng mua Honda Accord được giảm 220 triệu tiền mặt.

Hyundai

Kể từ tháng 4, mẫu SUV bán chạy của Hyundai là Tucson được điều chỉnh giá niêm yết. Điều này sẽ giúp người mua tiết kiệm thêm được một khoản tiền khi nộp LPTB.

Theo đó, phiên bản 2.0 xăng Tiêu chuẩn được giảm 30 triệu đồng xuống còn 769 triệu đồng, bản 2.0 xăng Đặc biệt và 2.0 dầu Đặc biệt được giảm lần lượt 40 và 50 triệu đồng, đưa giá mới về mức 839 triệu và 909 triệu đồng. Trong khi đó, Hyundai Tucson phiên bản 1.6 Turbo có giá niêm yết mới kể từ tháng 4 là 919 triệu đồng, tương đương mức giảm 40 triệu đồng so với giá cũ.

Cũng trong tháng 4, khách hàng mua Hyundai Santa Fe được nhận ưu đãi trị giá từ 50-100 triệu đồng tại đại lý. Trong đó, bản hybrid giảm mạnh nhất là 100 triệu đồng, giá sau ưu đãi giá còn 1,269 tỷ đồng.

Mức giảm 75 triệu đồng áp dụng cho mẫu Santa Fe 2.5 xăng Cao cấp, đưa giá xe xuống còn 1,135 tỷ đồng. Các phiên bản Hyundai Santa Fe 2.5 xăng, 2.2 dầu và 2.2 dầu Cao cấp được giảm 50 triệu đồng, giá mới lần lượt còn 979 triệu, 1,07 tỷ và 1,219 tỷ đồng.

Trước đó, hãng cũng đã giảm giá Hyundai Creta xuống mức 599 triệu đồng để cạnh tranh với Kia Seltos và Mitsubishi Xforce trong phân khúc crossover/SUV hạng B. Ngoài ra, mẫu xe cỡ A Hyundai Venue có giá niêm yết 539-579 triệu đồng cũng được giảm giá đến 40 triệu đồng tùy đại lý.

Đối với các mẫu Custin, Elantra, Accent và Grand i10, Hyundai cung cấp một trong hai gói ưu đãi gồm trả góp lãi suất từ 0% trong 12 tháng hoặc hỗ trợ lên tới 50% LPTB.

Mitsubishi

Không đứng ngoài cuộc đua giảm giá là Mitsubishi. Theo đó, mẫu xe bán chạy nhất của hãng là Xpander đang được tặng 50% LPTB cho 2 phiên bản MT và AT với số VIN 2023. Giá trị khuyến mãi quy đổi ra tiền mặt tương đương 28 triệu và 29,9 triệu đồng, đưa giá xe xuống còn 532 và 568 triệu đồng.

Ở phân khúc SUV 7 chỗ, Mitsubishi Pajero Sport cũng được hỗ trợ 50% LPTB cho cả 2 bản 4x4 AT và 4x2 AT. Giá niêm yết của hai bản này lần lượt là 1,13 tỷ và 1,365 tỷ đồng, do đó mức giảm tương ứng sẽ là 56,5 triệu và 68,25 triệu đồng.

Ngoài ra, Mitsubishi còn tặng thêm 1 năm bảo hiểm thân vỏ trị giá 18-19 triệu đồng tuỳ bản. Cộng tổng các ưu đãi trên, khách hàng mua xe sẽ tiết kiệm được tới gần 90 triệu đồng chi phí lăn bánh Pajero Sport.

Các mẫu khác gồm SUV Outlander, sedan Attrage và bán tải Triton cũng nằm trong danh sách khuyến mãi lần này. Mức ưu đãi chung cho 3 dòng sản phẩm này là giảm trừ 50% mức LPTB trực tiếp vào giá bán xe, cao nhất lên tới 47,5 triệu đồng.

Ford

Hãng xe Mỹ mới đây đã điều chỉnh giá niêm yết của mẫu SUV Territory với mức giảm lên đến 25 triệu đồng. Theo đó, Ford Territory Trend 1.5AT chỉ còn 799 triệu đồng (giảm 23 triệu), Titanium 1.5AT giảm còn 889 triệu đồng (giảm 20 triệu) và TitaniumX 1.5AT chỉ cò 929 triệu đồng (giảm 25 triệu).

Với lần điều chỉnh này, Ford Territory đang là mẫu xe có giá bán rẻ thứ 4 phân khúc SUV cỡ C, xếp sau MG HS (từ 699 triệu đồng), Mazda CX-5 (từ 759 triệu đồng) và Hyundai Tucson (từ 769 triệu đồng).

Subaru

Subaru Forester đang là mẫu xe nhận được khuyến mãi lớn nhất thị trường trong tháng 4 với mức ưu đãi tiền mặt từ 120–250 triệu đồng tuỳ phiên bản. Tuy nhiên, chương trình này chỉ dành cho các xe Forester có số VIN 2023.

Với phiên bản Forester 2.0 i-L, khách mua xe sẽ được giảm 120 triệu đồng tiền mặt, từ 969 xuống còn 849 triệu đồng. Bản Forester 2.0 i-L EyeSight được giảm giá 210 triệu đồng, từ 1,099 tỷ đồng xuống chỉ còn 889 triệu đồng.

Giảm giá cao nhất lên tới 250 triệu đồng là Forester 2.0 i-S EyeSight. Theo đó, giá xe sau ưu đãi được giảm từ 1,199 tỷ xuống 949 triệu đồng. Tuy nhiên mức giảm này chỉ áp dụng cho màu xanh rêu pha lê.