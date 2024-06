Các đội xung kích EVNNPC vượt nắng nóng trên công trường thi công đường dây 500kV mạch 3

Trong cái nắng gay gắt của những ngày đầu tháng 6, trên công trường 500kV mạch 3 Quảng Trạch - Phố Nối, những người lính áo cam của 28 đội xung kích Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) đang vượt qua thời tiết vô cùng khắc nghiệt cùng đồng lòng dốc toàn tâm, toàn lực với quyết tâm cao độ cố gắng vượt qua khó khăn phối hợp cùng với các đơn vị bạn nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ với thời gian sớm nhất.

Trước yêu cầu cấp bách để thực hiện đúng tiến độ đã cam kết trước Chính phủ của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) sẽ hoàn thành dự án 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch - Phố Nối vào ngày 30/6/2024, Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) đã cử 28 Đội xung kích với quân số hơn 300 người từ 27 Công ty Điện lực và Công ty và Dịch vụ Điện lực miền Bắc tham gia hỗ trợ thi công trên công trường 500kV mạch 3 bắt đầu từ ngày 1/6/2024.

Trước đó, ngày 30/5, Chủ tịch HĐTV EVNNPC Đỗ Nguyệt Ánh đã có buổi họp với 28 Đội xung kích của Tổng công ty Điện lực miền Bắc tham gia hỗ trợ thi công xây dựng dự án Đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch đến Phố Nối. Cùng tham dự còn có Phó Tổng Giám đốc Vũ Anh Phương, lãnh đạo các Ban Kỹ thuật, An toàn, Đầu tư, buổi họp được truyền hình trực tuyến đến 28 đơn vị có các đội xung kích tham gia.

Phát biểu tại buổi họp, Chủ tịch HĐTV Đỗ Nguyệt Ánh nhấn mạnh, công tác thi công Đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch đến Phố Nối là nhiệm vụ chính trị quan trọng của đất nước, nhiệm vụ và trọng trách lớn lao được Chính phủ giao cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Để đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ của dự án đã cam kết, Tập đoàn Điện lực Việt Nam cần sự huy động về nhân lực từ 5 Tổng công ty miền. Chính vì vậy việc thành lập 28 Đội xung kích của Tổng công ty Điện lực miền Bắc đã được thực hiện hết sức khẩn trương và nhanh chóng.

Để đảm bảo an toàn cho con người khi các Đội xung kích tham gia trên công trường 500kV mạch 3, Chủ tịch HĐTV Đỗ Nguyệt Ánh yêu cầu Giám đốc các Công ty Điện lực phải chỉ đạo sát sao, chịu trách nhiệm trước các Đội xung kích tham gia thi công, đảm bảo tuyệt đối an toàn trong công tác di chuyển; tuân thủ sự chỉ huy thống nhất cũng như các quy trình, quy định về an toàn; tổ chức mua bảo hiểm cho người lao động thi công trên địa bàn. Đặc biệt phải đảm bảo sức khỏe cho người lao động, đặc biệt trong bối cảnh thời tiết sẽ nắng nóng hoặc những bất lợi về thời tiết. Đối với 8 đơn vị có đường dây đi qua, Tổng công ty Điện lực miền Bắc phải đề cao tinh thần hỗ trợ tương thân tương ái đối với đơn vị bạn cùng tham gia thi công trên địa bàn, Chủ tịch HĐTV yêu cầu.

Đây là nhiệm vụ được thực hiện trong thời gian gấp, chính vì vậy rất cần sự quan tâm, tạo điều kiện và chia sẻ từ các đồng chí lãnh đạo Tổng công ty, lãnh đạo Công ty Điện lực, các tổ chức Công đoàn cùng hướng về dự án cấp bách này để người lao động yên tâm làm việc và nỗ lực phấn đấu.

Gửi niềm tin đến những người lính áo cam khi thực hiện nhiệm vụ đặc biệt này, Chủ tịch HĐTV Đỗ Nguyệt Ánh tin tưởng rằng các đội xung kích của Tổng công ty Điện lực miền Bắc sẽ luôn mạnh khỏe, lên đường may mắn cùng sát cánh bên nhau trong thời điểm khó khăn này, nỗ lực vượt hoàn cảnh và thời tiết khắc nghiệt chung tay hoàn thành công trình thế kỷ mà Đảng và Nhà nước đã giao cho ngành điện.

Sau phát biểu chỉ đạo động viên của Chủ tịch HĐTV Đỗ Nguyệt Ánh đến các Đội xung kích, Phó Tổng Giám đốc Vũ Anh Phương đã điều hành buổi họp, Phó Tổng Giám đốc đưa ra những chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cụ thể đến thành viên tổ xung kích, các Công ty Điện lực và 28 Đội xung kích tham gia tham gia hỗ trợ thi công xây dựng dự án Đường dây 500kV mạch 3.