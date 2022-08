Các dịch bệnh truyền nhiễm đang diễn biến phức tạp tại Bình Dương

TPO - Ngoài dịch COVID-19, sốt xuất huyết và tay chân miệng đang diễn biến phức tạp tại Bình Dương khi liên tục ghi nhận tăng, trong đó có trường hợp tử vong.

Ngày 30/8, UBND tỉnh Bình Dương tổ chức họp báo thông tin tình hình kinh tế, xã hội tháng 8. Chủ trì họp báo có ông Nguyễn Tầm Dương – Chánh Văn phòng UBND tỉnh Bình Dương và ông Lê Tuấn Anh – Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Bình Dương.

Tại họp báo, Phó giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Dương Huỳnh Minh Chín cho biết, tình hình dịch COVID-19 đang có xu hướng gia tăng từ đầu tháng 8/2022 đến nay do xuất hiện các biến thể phụ của Omicron có khả năng lây lan nhanh. Tính từ đầu năm 2022 đến ngày 28/8, Bình Dương đã ghi nhận 94.151 ca mắc COVID-19, trong đó có 23 trường hợp nhiễm biến thể phụ của Omicron.

Trong tháng 8, Bình Dương ghi nhận 924 ca mắc COVID-19 được công bố, gấp 5,3 lần so với tháng 7 (tháng 7 có 176 ca). Riêng trong 7 ngày gần đây ghi nhận 411 ca mắc (tăng 86,8% so với tuần trước).

Số bệnh nhân mắc COVID-19 cần điều trị tại bệnh viện cũng đang có xu hướng gia tăng. Từ đầu tháng 8 đến nay, Bình Dương thu dung điều trị cho 125 bệnh nhân mắc, gấp 10,4 lần so với tháng 7 (tháng 7 có 12 bệnh nhân điều trị) và ghi nhận 1 trường hợp tử vong. Hiện còn 46 bệnh nhân đang tiếp tục điều trị tại bệnh viện, trong đó: Tầng 1: 14 bệnh nhân, Tầng 2: 20 bệnh nhân và Tầng 3: 12 bệnh nhân.

Về dịch sốt xuất huyết (SXH), từ đầu năm đến nay, Bình Dương đã ghi nhận 10.999 ca mắc, tăng 81,5% so với cùng kỳ năm 2021 và đã có 18 ca tử vong do SXH (tăng 17 ca so với cùng kỳ năm 2021), trong đó có 10 ca tử vong là trẻ em dưới 15 tuổi (chiếm 55,5%).

Đối với dịch tay chân miệng: từ đầu năm đến nay, Bình Dương ghi nhận 2.413 ca mắc (tăng 86,3% so với cùng kỳ năm 2021) và đã có 1 trường hợp tử vong.

Về công tác tiêm vắc xin phòng COVID-19, đến nay, Bình Dương đã triển khai tiêm được 7.336.236 liều, trong đó: mũi 1: 2.823.456 liều, mũi 2: 2.431.958 liều, mũi 3: 1.744.421 liều và mũi 4: 336.401 liều.

Sở Y tế tỉnh Bình Dương cho biết, do các địa phương không kịp thời nhập liệu mũi tiêm lên hệ thống tiêm chủng quốc gia nên tỷ lệ tiêm chủng của tỉnh Bình Dương được Bộ Y tế thống kê thấp hơn thực tế.