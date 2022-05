Các cơ quan tố tụng đã khởi tố 8 cán bộ diện Trung ương quản lý

TPO - Trong nhiều vụ án, qua xem xét kỷ luật nhiều cán bộ, đảng viên có chức vụ cao, cả đương chức và đã nghỉ hưu khẳng định quyết tâm “không có vùng cấm”, “hạ cánh cũng không an toàn”.

Chiều ngày 11/5, tiếp tục chương trình phiên họp thứ 11, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến vào dự thảo báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV.

Trình bày dự thảo báo cáo, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh, cử tri và nhân dân bày tỏ sự tin tưởng vào quyết tâm của Đảng và Nhà nước, đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực “không ngừng, không nghỉ, không có vùng cấm”.

Cử tri, nhân dân đồng tình về chủ trương thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh... Đảng, Nhà nước tiếp tục chỉ đạo quyết liệt việc thanh tra, kiểm tra, điều tra, truy tố, xét xử công khai các vụ án tham nhũng lớn, xử lý nghiêm khắc cán bộ sai phạm, kể cả cán bộ cấp cao.

Báo cáo dẫn chứng như vụ án nâng khống giá kit xét nghiệm COVID-19 tại công ty Việt Á; vụ án “Nhận hối lộ” tại Bộ Ngoại giao, vụ án “Thao túng thị trường chứng khoán” ở tập đoàn FLC; “đấu giá đất bất bình thường” và phát hành trái phiếu trái pháp luật của công ty Tân Hoàng Minh; vụ buôn lậu, xăng giả ở Đồng Nai, Quảng Ngãi…; xem xét kỷ luật nhiều cán bộ, đảng viên có chức vụ cao, cả đương chức và đã nghỉ hưu “hạ cánh cũng không an toàn”.

Ông Đỗ Văn Chiến cũng cho biết, cử tri và nhân dân trăn trở và lo lắng khi vẫn còn một số cán bộ, công chức, viên chức tiếp tay cho các hành vi vi phạm pháp luật. “Cử tri và nhân dân bày tỏ sự bất bình, lên án mạnh mẽ, phẫn nộ đối với những hành vi trục lợi trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, mua sắm trang thiết bị, vật tư tiêu hao, có sự tiếp tay, bao che của một số cán bộ, đảng viên, làm giảm lòng tin của nhân dân”, ông Chiến nói.

Trước tình trạng trên, cử tri, nhân dân mong muốn các cơ quan chức năng tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm những cá nhân, tổ chức vi phạm pháp luật, tránh bỏ lọt tội phạm, bị can bỏ trốn; công khai, minh bạch kết quả điều tra, xét xử để nhân dân giám sát.

Trong phiên họp sáng cùng ngày, báo cáo về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, Chính phủ khẳng định đã tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; kiểm tra, thanh tra các lĩnh vực dễ xảy ra tham nhũng, tiêu cực và dư luận quan tâm. Công tác phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng được thực hiện nghiêm theo đúng tinh thần chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực; đã khởi tố, điều tra nhiều vụ án lớn, đặc biệt nghiêm trọng và phức tạp.

Riêng các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo đã khởi tố mới 4 vụ án/23 bị can, khởi tố mới 7 bị can trong 3 vụ án, khởi tố bổ sung tội danh 4 bị can trong 2 vụ án. Cùng với đó, kết thúc điều tra, điều tra bổ sung 5 vụ án/134 bị can; truy tố 3 vụ án/34 bị can; xét xử sơ thẩm 2 vụ án/14 bị cáo, xét xử phúc thẩm 1 vụ án/4 bị cáo.

Các cơ quan tố tụng đã khởi tố 8 cán bộ diện Trung ương quản lý (1 thứ trưởng; 1 nguyên thứ trưởng; 1 nguyên Chủ tịch UBND tỉnh; và 5 sĩ quan cấp tướng trong lực lượng vũ trang).