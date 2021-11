Ca sỹ Lâm Hùng: 'Ông vua nhạc miền Tây' từng rơi vào hoàn cảnh của 'Tình bơ vơ'

TPO - Salma Hayek "đốt mắt" người nhìn với bộ váy xẻ ngực cực gợi cảm khi dự buổi ra mắt phim "House Of Gucci" (Gia tộc Gucci) tại Lincoln Center ở New York (Mỹ) vào tối thứ Ba (16/11, giờ địa phương).

TPO - Khán giả thất vọng với trở lại của Song Hye Kyo sau thời gian dài vắng bóng trong phim "Now, We Are Breaking Up".