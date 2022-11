Ca sĩ Quách Tuấn Du 4 lần chết hụt

TPO - Quách Tuấn Du trải qua 4 lần sinh tử. Sau những lần đứng giữa ranh giới sự sống và cái chết, giọng ca “Hẹn nhau nơi ấy” thay đổi suy nghĩ về cuộc sống

12 năm lăn lộn vào showbiz, Quách Tuấn Du trải qua bốn vào sinh ra tử, anh tâm sự rằng ở thời điểm hiện tại, tiền tài, danh vọng không còn ý nghĩa gì. Trong hậu trường talk show, giọng ca Mất trắng kể về bốn lần suýt chết trong cuộc đời mình.

Theo chia sẻ của ca sĩ, lần thứ nhất anh ngồi sau xe máy của một đồng nghiệp, bị một chiếc taxi tông thẳng. Giọng ca quê An Giang ngã đập đầu xuống đường, bất tỉnh nhân sự và được đưa vào bệnh viện Chợ Rẫy trong tình trạng hôn mê. May mắn anh được các bác sĩ cấp cứu kịp thời.

Lần thứ hai khi anh đứng gần lò gas phát nổ trong một nhà hàng. Ca sĩ bỏng nặng và mất thời gian dài chữa trị. Hiện vết thương đã lành, chỉ còn vài vết sẹo trên tay.

Nam ca sĩ cho hay lần chết hụt thứ ba khiến anh nhớ nhất. Thời điểm đó, anh di chuyển từ Trà Vinh về An Giang sau chuyến lưu diễn. Do đường tối, anh loạng choạng mất tay lái và chạy thẳng xuống sông, người và xe cứ thế chìm dần. Thời khắc sinh tử, anh may mắn mở được cửa và bơi lên bờ. Chuyện này khiến Quách Tuấn Du bị ám ảnh, anh mất vài năm mới dám cầm tay lái trở lại.

Lần thứ tư là lúc Quách Tuấn Du bị mắc COVID-19. Thời điểm đó máy thở khan hiếm, anh nghĩ mình chống chọi được nên không dùng mà nhường cho bệnh nhân khác. Đến khi trở nặng, không thở được, anh nghĩ mình không qua khỏi. Anh thấy bản thân may mắn khi được bác sĩ can thiệp máy thở kịp lúc và thoát chết trong gang tấc.

Ngoài bốn lần thoát chết, nam ca sĩ còn gặp nhiều tai nạn khác. Anh kể có lần anh bị đột quỵ trên máy bay được y tá cấp cứu kịp thời. Hay có lần anh đi diễn ở quê hương Tân Châu (An Giang), được khán giả quê nhà chào đón nồng nhiệt, hàng trăm người ào lên sân khấu ôm nam ca sĩ. Sân khấu bất thình lình bị sập, Quách Tuấn Du bị mảnh chai, mảnh gỗ đâm khắp người.

Sau những lần đứng giữa ranh giới sự sống và cái chết, giọng ca Hẹn nhau nơi ấy thay đổi suy nghĩ về cuộc sống. “Ngày xưa tôi là người khó chơi chung, bạn bè đối với tôi phải hợp gu. Tôi có mối quan hệ với anh chị em nghệ sĩ nhiều, nhưng để làm bạn tâm sự với nhau thì ít. Cũng vì tính đó mà nhiều người hiểu nhầm, xảy ra mâu thuẫn. Còn bây giờ, tiền tài, danh vọng đối với tôi không còn ý nghĩa. Quan trọng là mình sống thật vui ở thời điểm hiện tại”, nam ca sĩ thổ lộ.

Trải qua nhiều biến cố, Quách Tuấn Du cho biết anh đã viết di chúc và để lại toàn bộ tài sản nhà cửa, đất đai cho gia đình. Anh hiện tận hưởng cuộc sống độc thân, đam mê kinh doanh và vẫn ra nhạc đều đặn.

Quách Tuấn Du sinh năm 1981 tại An Giang. Anh từng hoạt động trong nhóm D&D những năm 2000. Sau đó, ca sĩ theo đuổi nghiệp solo và tham gia đóng phim, show truyền hình. Năm 2007, anh được ca sĩ Ngọc Sơn nhận làm con nuôi.