Vì sao FIFA chọn Jung Kook (BTS) biểu diễn khai mạc World Cup 2022?

TPO - FIFA đã liên hệ trực tiếp với HYBE và chọn Jung Kook trong các thành viên BTS để mời biểu diễn. Giọng ca chính BTS chứng minh là sự lựa chọn hoàn hảo và mang đến sân khấu khai mạc bùng nổ truyền thông.

Tối 20/11, Jung Kook (BTS) khiến truyền thông thế giới chú ý với màn biểu diễn khai mạc World Cup tại sân vận động Al Bayt, thủ đô Doha, Qatar với sức chứa 60.000 khán giả. Em út nhóm nhạc đình đám BTS trở thành nghệ sĩ Hàn Quốc đầu tiên đứng trên sân khấu lễ khai mạc World Cup.

Các câu hỏi liên tục đặt ra "Tại sao một ngôi sao Kpop lại biểu diễn tại lễ khai mạc World Cup đầu tiên ở Trung Đông?".

Jung Kook là sự lựa chọn của FIFA

Tại sân khấu khai mạc, Jung Kook biểu diễn ca khúc chủ đề chính thức của World Cup 2022 – Dreamers. Phần cuối bài hát, anh hòa giọng cùng ca sĩ nổi tiếng người Qatar Fahad Al-Kubaishi. Giọng ca chính BTS thể hiện phần lớn ca khúc và thực hiện vũ đạo cuốn hút trên sân khấu hoành tráng.

Dreamers phát hành ngày 19/11 và được FIFA xác nhận nằm trong chuỗi bài hát chủ đề của ngày hội bóng đá lớn nhất thế giới năm nay. Ngay thời điểm mới ra mắt, ca khúc đứng đầu BXH iTunes Top Song tại 102 quốc gia trong vòng 13 giờ phát hành.

Đây là trường hợp đầu tiên một ca sĩ Hàn Quốc tham gia ca khúc chủ đề chính thức World Cup với tư cách ca sĩ solo chứ không phải màn hợp tác. Sau lễ khai mạc, cái tên Jung Kook vươn lên vị trí số 1 trong các xu hướng tìm kiếm thời gian thực trên Twitter ở nhiều quốc gia như Mỹ, Nhật Bản…

Một số người nghi ngờ về sân khấu chưa có tiền lệ này. Ngày 20/11, tờ The Answer đưa tin về màn trình diễn trong lễ khai mạc của Jung Kook, nhiều cư dân mạng Nhật Bản bình luận "Nhờ ảnh hưởng của nhà tài trợ World Cup Hyundai Motor Company, Jungkook mới được diễn”.

Vào tháng 9, BTS phát hành ca khúc Yet To Come (Hyundai Ver) thuộc chiến dịch Goal of the Century với tư cách là người mẫu quảng cáo của Hyundai Motor - nhà tài trợ chính thức cho World Cup tại Qatar.

Tuy nhiên, Chosun Ilbo cho biết phía FIFA đã trực tiếp liên hệ với trụ sở chính của HYBE, chi nhánh HYBE tại Mỹ và BigHit Music (label quản lý BTS trực thuộc HYBE) mà không thông qua Hyundai Motor.

FIFA không tiết lộ nhưng có thông tin ngay từ đầu, họ đã chọn Jung Kook trong số các thành viên BTS và muốn được mời ca sĩ biểu diễn.

Sự lựa chọn phù hợp với tính đa văn hóa, đa dạng và hòa bình

Giám đốc người Italy Marco Balichi, người phụ trách lễ khai mạc và bế mạc World Cup cho hay: "Chính phủ Qatar đã yêu cầu nhấn mạnh tính đa văn hóa, đa dạng và hòa bình tại lễ khai mạc”. Những tiêu chuẩn này phù hợp với con đường mà BTS và fandom ARMY đã và đang bước đi – đó là cất lên tiếng nói về đa văn hoá, tôn trọng sự đa dạng và thân thiện môi trường.

Xét về thành công phòng vé, hai cái tên BTS và Jung Kook được coi là những quân bài sẽ đồng thời đáp ứng sự yêu thích của thị trường âm nhạc toàn cầu như Bắc Mỹ cũng như nước chủ nhà Qatar và văn hóa Trung Đông. Trong khi đó, Qatar là nơi BTS thường xuyên đứng đầu BXH âm nhạc iTunes mỗi khi phát hành ca khúc mới.

Tháng trước, ca khúc hợp tác với Charlie Puth Left and Right giúp nam ca sĩ ghi tên vào danh sách Hot 100 Billboard trong 17 tuần. Tên Jung Kook còn được nhắc đến trong sê-ri hoạt hình nổi tiếng Gia đình Simpson (2021), How I Met Your Father (2022).

Năm 2019, BTS vinh dự trở thành nghệ sĩ nước ngoài đầu tiên tổ chức concert tại sân vận động danh tiếng Saudi của quốc gia này với sức chứa hơn 60.000 khán giả.

Vào thời điểm đó, hàng chục nghìn phụ nữ Hồi giáo đã thưởng thức âm nhạc của BTS tại Sân vận động Quốc tế King Fahd ở thủ đô Riyadh, trong trang phục Hijab và Abaya (trang phục truyền thống của phụ nữ Hồi giáo che toàn bộ cơ thể trừ khuôn mặt và bàn tay, bàn chân) và được truyền thông nước ngoài ca ngợi "phá vỡ rào cản văn hóa".

Nhà phê bình Kim Do-heon cho biết “Các ngôi sao Kpop và fandom thường gửi những thông điệp bao hàm nhiều thế hệ và chủng tộc, trong khi các chủ đề xung đột chính trị nhạy cảm sẽ được tránh hết mức có thể”, ông nói.