Cà phê G7 'hớp hồn' chuyên gia ẩm thực quốc tế

Mới đây, trên tờ báo danh tiếng Los Angeles Times của Hoa kỳ đã đăng tải bài viết của nhà báo, chuyên gia ẩm thực hàng đầu Lucas Kwan Peterson về ấn tượng đặc biệt của ông với chất lượng cà phê G7 của Trung Nguyên Legend.

Vốn chỉ uống cà phê được xay tươi mỗi ngày bằng phương pháp lọc (pour-over là kiểu pha cà phê thường sử dụng các loại cà phê đặc sản đắt tiền như hạt Arabica thượng hạng), thế nhưng Lucas Kwan Peterson đã “nghiện” cà phê G7 chỉ sau lần trải nghiệm đầu tiên. Trải nghiệm này cũng đã thay đổi hoàn toàn những định kiến trước đây của ông về cà phê hoàn tan và ông khuyến khích các độc giả nên thử cà phê G7.

Los Angeles Times là tờ nhật báo uy tín của Hoa Kỳ với lịch sử phát triển lâu đời gần 142 năm và là tờ báo phổ biến ở nước Mỹ. Lucas Kwan Peterson là một nhà báo và nhà sản xuất video từng đạt nhiều giải thưởng cho hạng mục ẩm thực tại Mỹ, cũng như chủ nhân của nhiều chuỗi video ẩm thực trực tuyến trên nhiều tờ báo nổi tiếng của quốc gia này như tờ The Times, tờ The New York Times,…

Sau đây, chúng tôi xin lược trích giới thiệu bài viết của chuyên gia ẩm thực Lucas Kwan Peterson trên tờ Los Angeles Times (Mỹ) để chia sẻ đến bạn đọc.

Mở đầu bài viết, Lucas Kwan Peterson giới thiệu bản thân là một người yêu cà phê hạng nhẹ, nhưng ông có thói quen xay cà phê tươi mỗi lần sử dụng. Tác giả thường pha cà phê bằng phương pháp lọc (pour-over) với chiếc phễu nhựa và giấy lọc đơn giản vào buổi sáng.

Với việc sử dụng cà phê xay tươi mỗi sáng, tác giả không bao giờ sử dụng cà phê hòa tan với suy nghĩ là cà phê hoà tan làm sao có thể sánh được với cà phê tươi? Tuy nhiên, khi được giới thiệu về thương hiệu cà phê hòa tan đen G7 từ công ty cà phê Việt Nam Trung Nguyên tại một nhà hàng sang trọng trong cộng đồng Châu Á thì ông rất bất ngờ đến mức tò mò quyết định đi tìm hiểu sản phẩm này của công ty nào. Ông đã đi rất nhiều siêu thị để tìm mua nhiều loại cà phê hòa tan khác nhau để thử nghiệm so sánh.

Và chỉ sau lần trải nghiệm đầu tiên, Lucas Kwan Peterson đánh giá rằng, không có loại cà phê hòa tan nào làm ông hài lòng bằng G7 hòa tan đen (G7 Pure Black) và ông đã trở nên nghiện cà phê G7 cũng như thay đổi hoàn toàn những định kiến của Ông trước đây về cà phê hòa tan chỉ là một bản sao kém chất lượng của hạt cà phê tươi chỉ vì từ trước đến nay chưa tìm được thương hiệu phù hợp. Tác giả khuyên rằng, nếu bất kỳ ai trước đây chưa có “thiện cảm” với cà phê hòa tan thì hãy thử một lần với loại cà phê hòa tan đen G7 – vì biết đâu họ cũng sẽ bị thuyết phục hoàn toàn như chính Ông vì chỉ có loại cà phê hòa tan G7 đã làm được hương vị tuyệt vời mà các loại cà phê hòa tan khác không làm được.

Khi uống cà phê G7 lần đầu tiên, Lucas Kwan Peterson đã chia sẻ cảm nhận sự khác biệt hoàn toàn bởi hương vị tươi mới – tuy không thể bằng các loại cà phê đặc sản xay để pha pour-over – nhưng khác biệt hoàn toàn với các loại cà phê hòa tan khác bởi mang thể chất đậm và thực sự là một ly cà phê vị mạnh mẽ, đậm đà, giữ trọn vẹn vị ngọt và sữa hài hòa khi pha chế.

Lucas Kwan Peterson cho biết ông thích cà phê G7 không đường và đặc biệt thích pha nhiều hơn với gấp đôi lượng được đề xuất trên bao bì, cho thêm một muỗng sữa đặc. Tác giả nhận định, đây không phải là cà phê sữa đá được pha bằng cà phê bột pha phin theo kiểu truyền thống Việt Nam thường thấy ở Garden Grove hoặc Westminster (khu vực rất đông người Việt Nam), California - nhưng đó là một phiên bản gần đúng, mạnh mẽ và đầy đủ hương vị đắng đặc trưng từ loại hạt cà phê Robusta của Việt Nam, quốc gia sản xuất cà phê hàng đầu thế giới.

Sau khi trải nghiệm cà phê G7 hòa tan đen, Lucas Kwan Peterson tò mò tìm đến website của công ty Trung Nguyên Legend và nhận thấy đây là một trang web thú vị. Trên đó có những câu danh ngôn hoặc trích dẫn từ các nhà triết học, khoa học, xã hội học, mỹ học, âm thanh học, ngôn ngữ học,… nổi tiếng đều có chung tình yêu với cà phê như triết gia Kierkegaard, nhà vật lý học Stephen Hawkings,... cùng hình ảnh những người đẹp bên những chiếc siêu xe sang trọng. Những hình ảnh này mô tả cách mà công ty Trung Nguyên Legend đã nghiên cứu và khám phá ra những đặc tính khác biệt, đặc biệt của hạt cà phê Robusta cùng những điều duy nhất của hạt cà phê được kết tinh để tạo ra những hương vị và mùi thơm quyến rũ chỉ có trong cà phê hòa tan G7.

Hiện nay tại Mỹ, Trung Nguyên Legend đã phân phối cà phê G7 trong hệ thống Costco với gần 800 điểm bán hàng. Người yêu cà phê trên toàn cầu cũng có thể tìm mua đầy đủ hệ sản phẩm cà phê của Trung Nguyên Legend tại “Gian hàng thương hiệu cà phê Trung Nguyên Legend” trên trang thương mại điện tử Amazon. Được biết, cùng với cà phê rang xay Trung Nguyên, G7 và Trung Nguyên Legend là những mặt hàng từ Việt Nam bán chạy nhất trên Amazon.

Có thể thấy, cà phê hòa tan G7, Trung Nguyên, Trung Nguyên Legend đã mang hương vị cà phê Robusta Buôn Ma Thuột, Việt Nam lan tỏa rộng khắp toàn cầu, hiện diện tại hơn 80 quốc gia và vùng lãnh thổ, cũng như ngày càng được đánh giá cao bởi giới chuyên gia ẩm thực tại các cường quốc tiêu thụ cà phê hàng đầu. Với tinh thần sáng tạo và nỗ lực không ngừng, Tập đoàn Trung Nguyên Legend đã và đang là doanh nghiệp đi đầu trong các hoạt động đẩy mạnh xuất khẩu, nâng cao chất lượng và giá trị cà phê Việt Nam, góp phần khẳng định vị thế của ngành cà phê trên trường quốc tế.