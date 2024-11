Cả nước phát thải sinh hoạt 65.000 tấn mỗi ngày

TPO - Hàng trăm mét bờ biển thuộc phường Cẩm An, thành phố Hội An bị sóng lớn, gió mạnh gây sạt lở nghiêm trọng, chiều sâu trung bình từ 5-7m, tạo thành rãnh khoét sâu vào bờ

TPO - Chiều 26/11, Cơ quan An ninh Điều tra (ANĐT), Công an tỉnh Nam Định đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 cán bộ thuế ở Nam Định. Hai cán bộ thuế này bị tình nghi liên quan đến đường dây mua bán hoá đơn giá trị gia tăng (GTGT) lên tới hàng trăm tỷ đồng.