Bùng nổ du lịch Nhật Bản

TPO - Dữ liệu cho thấy du lịch tại Nhật Bản trở nên nhộn nhịp hơn vào kỳ nghỉ lễ tháng 8 so với thời điểm xảy ra đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, hiện tượng này kéo theo vấn đề thiếu nhân lực hiện đang tồn tại dai dẳng ở đất nước mặt trời mọc.

Khách mua vé máy bay tăng vọt

Theo ghi nhận, lượng đặt vé máy bay, tàu hỏa và khách sạn tại Nhật Bản đều tăng so với cùng kỳ năm ngoái.

Cụ thể, vào kỳ nghỉ lễ Bon (còn có tên gọi Obon, đây là lễ hội phật giáo ở Nhật Bản với mục đích tưởng nhớ cha mẹ và tổ tiên) vào giữa tháng 8, hãng hàng không nổi tiếng All Nippon Airways và phân hiệu Peach tổng cộng đạt mức 1,79 triệu vé nội địa. Con số này lần lượt tăng 30% và 3% so với đầu năm 2023 và cùng kỳ nghỉ lễ năm 2019 (thời điểm trước COVID-19). Trong khi đó, hàng không Japan Airlines có 1,16 triệu vé đặt trước, tương đương 94% so với năm 2019, cao hơn đầu năm 16%.

Trong tháng 8, 11 hãng hàng không Nhật Bản đã ghi nhận 3,68 triệu lượt đặt vé nội địa, tăng 23% so với cùng kỳ năm 2022.

Ở phân khúc vé quốc tế, ANA Holding (sở hữu nhiều hãng bay tại Nhật Bản như All Nippon Airways, Vanilla Air) nhận thấy lượng khách du lịch khởi hành từ Nhật Bản vào tháng 8/2023 tăng 30% so với tháng 5/2023, tương ứng 50% khi so sánh với cùng thời điểm năm 2019.

Khi so sánh với tháng 5, lượng vé quốc tế vào kỳ nghỉ Bon của hãng hàng không Japan Airlines vào tháng 8 tăng 58%, tương đương khoảng 70% cùng kỳ năm 2019.

Lưu lượng tàu hỏa cũng dự báo ​"bùng nổ" trong giai đoạn này. Tính đến cuối tháng 7/2023, Tập đoàn Đường sắt Nhật Bản chứng kiến ​​lượng đặt ghế ngồi tăng khoảng 50% so với đầu năm, đạt mức 2,7 triệu vé.

Tổng cộng có 471 chuyến tàu cao tốc dự kiến ​​chạy trên tuyến Tokaido shinkansen, nối liền Tokyo, Nagoya, Kyoto và Osaka, vào ngày 10/8. Đây là mức kỷ lục đối với trung bình hàng ngày.

Du lịch chuyển biến mạnh và nguy cơ thiếu lao động

Sự thúc đẩy lan rộng sang các dịch vụ liên quan tới du lịch. Tính theo số đêm, lượng đặt phòng khách sạn vào tháng 8 trên trang web Rakuten Travel tăng khoảng 30% so với cùng tháng năm 2019.

Nhu cầu cao đã khiến giá phòng tăng đột biến. Khách sạn The Royal Park Hotel Iconic Tokyo Shiodome tại Tokyo đã tăng gần gấp đôi giá phòng trung bình hàng ngày vào tháng 8 do lượng khách quốc tế tăng đáng kể.

Tổ chức nghiên cứu về du lịch JTB Business Travel ước tính mức chi tiêu trung bình cho một chuyến du lịch với khách nội địa tại Nhật Bản vào mùa hè này sẽ tăng khoảng 10% so với cùng kỳ năm 2019, đạt 40.000 Yen (281 USD) mỗi người.

Nhu cầu về các sản phẩm thiết yếu cũng ghi nhận tín hiệu tích cực. Trong tháng 7, chuỗi cửa hàng bách hóa Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd tăng lượng bán vali khoảng 20% so với cùng tháng năm 2019.

Ngoài ra, các điểm du lịch trọng điểm của Nhật Bản chứng kiến ​​mật độ giao thông đông đúc khi học sinh đang nghỉ hè. Theo dữ liệu từ tổ chức Docomo Insight Marketing có trụ sở tại Tokyo, lưu lượng người qua lại quanh sân bay Naha ở Okinawa đã tăng 34% so với trung bình trong đợt cuối tuần cuối cùng tháng 7. Trong cùng thời điểm, lượng người đến đền Kiyomizu-dera ở Kyoto tăng 10%.

Đáng chú ý, các đơn vị dịch vụ khác đang lập kế hoạch cải thiện năng suất. Điển hình, công ty cho thuê xe ô tô OTS Rent-a-car, có trụ sở tại thành phố Naha, tỉnh Okinawa đang mở rộng thêm 200 xe vào tháng 7 và 1.400 xe vào tháng 8. Mặc dù đã thuê sinh viên và nhân công làm việc bán thời gian khác, dự kiến năng suất lao động vẫn không thể bằng thời kỳ trước COVID-19.

Để phân phối phù hợp, một số thương hiệu lớn thực hiện điều chuyển nhân viên. Hãng cho thuê xe ô tô Nippon Rent-A-Car Service đang đưa người từ Tokyo đến tỉnh Okinawa. Trong khi đó, khách sạn Seibu Prince Hotels Worldwide tạm thời chuyển lao động từ thủ đô Tokyo đến tỉnh Hokkaido và các nơi khác. Nhà điều hành taxi MK có trụ sở tại Kyoto cho biết: "Chúng tôi nhận thấy sự thiếu hụt nhân công khi bước vào mùa thu".

Thiếu hụt lao động hiện trở thành vấn đề tồn tại dai dẳng trong ngành du lịch Nhật Bản. Nhà điều hành taxi MK có trụ sở tại Kyoto cho biết: "Đã bắt đầu có dấu hiệu quá tải tại thời điểm này, và chúng tôi nhận thấy sự thiếu hụt nhân công khi bước vào mùa thu".

Trần Đình