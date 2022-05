Britney Spears liên tục tung ảnh khỏa thân gây tranh cãi, Kim Kardashian ‘nằm không dính đạn’

TPO - Dân mạng quốc tế đang “khẩu chiến” vì Britney Spears liên tục đăng ảnh khỏa thân lên Instagram. Người hâm mộ còn “réo” tên Kim Kardashian để bênh vực thần tượng.

Hôm 10/5, Britney Spears đăng lên trang Instagram loạt ảnh khỏa thân, chỉ dùng tay và nhãn dán trái tim để che những bộ phận nhạy cảm. Người đẹp chú thích, ảnh chụp trong kỳ nghỉ ở Mexico khi cô chưa mang thai. “Công chúa nhạc Pop” còn tự khen mình trông trẻ hơn tuổi thật cả chục tuổi.

Loạt ảnh thu hút sự chú ý từ đông đảo dân mạng, với hơn 1,1 triệu lượt yêu thích. Người hâm mộ gửi cho Britney những lời chúc phúc, đồng thời bày tỏ vui mừng khi thấy thần tượng hạnh phúc, khỏe mạnh.

Tuy nhiên, một bộ phận fan cảm thấy lo lắng cho trạng thái tâm lý của giọng ca “Toxic” bởi Britney liên tục đăng ảnh khỏa thân lên trang cá nhân, với mức độ táo bạo ngày càng tăng.

Số khác chỉ trích hành động cởi quần áo của nữ ca sĩ sinh năm 1981 là dung tục, phản cảm. Họ để lại những bình luận gay gắt, trong đó bao gồm lời kêu gọi cô “hãy dừng lại”. Thậm chí, có người còn cho rằng cha ruột của Britney, ông Jamie Spears, “có thể đã đúng” khi yêu cầu quyền bảo hộ đối với con gái vào tháng 2/2008.

Phản ứng này lập tức “kích hoạt” sự giận dữ trong cộng đồng người hâm mộ của Britney. Họ tranh luận rằng, ngôi sao “Baby One More Time” có quyền làm những gì khiến cô ấy hạnh phúc, ca ngợi cô là “người phụ nữ mạnh mẽ và có sức mạnh, “tự tin về giới tính” và “tự do ngôn luận”.

Những fan khác còn đặt câu hỏi, tại sao Kim Kardashian và những ngôi sao khác được khen ngợi khi đăng ảnh khỏa thân lên mạng xã hội, nhưng khi Britney làm điều tương tự lại bị cho là “cần được giúp đỡ”.

“Kim Kardashian có 4 con và khi cô ấy đăng những bức ảnh khỏa thân hoặc gợi cảm, mọi người tán thưởng, yêu mến cô ấy. Nhưng Britney đăng một cái gì đó tương tự lại trở thành cần được giúp đỡ hoặc bảo hộ. Tại sao điều này lại xảy ra vào năm 2022?”.

“Điều này thực sự lạ đối với tôi. Tại sao tất cả mọi người đều sục sôi khi các thành viên nhà Kardashian phô bày cơ thể mình, nhưng lại bình luận như vậy khi Britney Spears làm điều đó? Mọi người thật giả tạo và thảm hại. Đừng làm phiền những người phụ nữ thành công nữa”.

“Tại sao mọi người lại nghĩ Britney có vấn đề khi cô ấy đang làm điều mà những phụ nữ khác đang làm?”.

“Nếu bạn nghĩ Britney Spears không khỏe vì những bức ảnh này thì Kim Kardashian cũng cần phải xem lại”.

Tuy nhiên, khi cái tên Kim Kardashian được nhắc đến, nhiều ý kiến lại nhận định nữ tỷ phú 8x đăng ảnh khỏa thân nhưng thường là những shoot hình nóng bỏng gợi cảm chứ không hề phản cảm, phô phang như loạt ảnh Britney Spears đăng gần đây.

Trong khi dân mạng “khẩu chiến”, Britney Spears cũng thể hiện sự ủng hộ người hâm mộ bằng cách tiếp tục đăng ảnh khỏa thân, kèm lời nhắn nhủ: “Tôi yêu tất cả các bạn rất nhiều”.

Nữ ca sĩ "Gimme More" hiện đang mang thai con đầu lòng với vị hôn phu kém 13 tuổi Sam Asghari, cũng là đứa trẻ thứ ba của cô. Gần đây, Sam tiết lộ đã ấn định ngày cưới sau gần một năm đính hôn nhưng không công khai cho đến khi “sự đã rồi”.

