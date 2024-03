'Bóng hồng' công an xứ Nghệ duyên dáng trong tà áo dài

TPO - Hưởng ứng “Tuần lễ Áo dài” do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động trên toàn quốc, phụ nữ Công an Nghệ An khoe nét duyên dáng và thướt tha trong tà áo dài truyền thống nhân dịp 8/3.