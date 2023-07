Bộ Y tế đề xuất những tiêu chuẩn đủ điều kiện lái máy bay

TPO - Bộ Y tế đang dự thảo Thông tư quy định tiêu chuẩn và việc khám sức khỏe. Thông tư này quy định tiêu chuẩn đối với khám sức khỏe để phân loại sức khỏe khi đi học, đi làm việc; khám sức khỏe cho học sinh, sinh viên; khám sức khỏe theo yêu cầu; khám sức khỏe người nước ngoài đang sống, làm việc tại Việt Nam; người lao động Việt Nam khi đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và các đối tượng khác.

Dự thảo đưa ra Tiêu chuẩn sức khỏe của của nhân viên hàng không

Cụ thể trong lĩnh vực hàng không quy định 3 nhóm sau nếu mắc 1 số bệnh sẽ không đủ điều kiện làm việc gồm các nhóm: Lái tàu bay thương mại; lái tàu bay thuộc tổ lái nhiều thành viên; lái tàu bay vận tải hàng không và người dự tuyển vào học để thực hiện các công việc nêu trên; tiếp viên hàng không; lái tàu bay tư nhân; cơ giới trên không; dẫn đường trên không; điều khiển tàu lượn; điều khiển khinh khí cầu và người dự tuyển vào học để thực hiện các công việc nêu trên; kiểm soát viên không lưu và người dự tuyển vào học để thực hiện công việc của kiểm soát viên không lưu.

Những bệnh nếu mắc sẽ không được làm việc trong lĩnh vực hàng không nêu trên gồm: Các hội chứng tâm thần; các rối loạn tâm thần do nhiễm độc cấp và mãn; bệnh nhân cách; không bình thường về trí tuệ và các quá trình tâm lí; nghiện rượu; phụ thuộc vào các chất kích thích.

Nhóm bệnh về thần kinh như: động kinh; chấn thương sọ não, cột sống; tổn thương thực thể hệ thần kinh gây bại liệt, teo cơ; các bệnh mạch máu não; rối loạn thần kinh chức năng; rối loạn tuần hoàn - thần kinh thực vật kiểu ngất hay trụy mạch; bệnh và tổn thương thần kinh ngoại biên.

Không có bất kì bất bình thường nào về chức năng thị giác và các tổ chức liên quan đến mắt. Không có quá trình bệnh lí cấp tính hay mạn tính, các di chứng do chấn thương hay phẫu thuật ảnh hưởng đến lao động bay và an toàn bay. Kiểm tra thị giác toàn diện phải được tiến hành 2 năm một lần đối với người lái tàu bay dưới 40 tuổi và 1 năm một lần đối với người lái tàu bay 40 tuổi trở lên.

Trong đó, dự thảo đưa quy định chung về sức khỏe với nhân viên hàng không: có chỉ số khối cơ thể (BMI) lớn hơn hoặc bằng 18 và nhỏ hơn 30; chỉ số vòng ngực trung bình từ 50% trở lên so với chiều cao. Ngoài các tiêu chí chung cho nhân viên hàng không nêu trên, với các nhóm nghề nghiệp chuyên ngành, dự thảo đưa ra tiêu chuẩn cụ thể: người lái máy bay cần có chiều cao từ 1,65 m và cân nặng từ trên 52 kg (nam); nữ cao từ 1,58 m và cân nặng từ trên 50 kg. Với nhân viên hàng không làm việc trong các bộ phận công việc khác, nam giới cần cao từ 1,6 -1,62 m và cân nặng từ 52 - 53 kg; nữ giới cần có chiều cao từ 1,54 - 1,58 m và cân nặng từ 45 kg.

Tiêu chuẩn sức khỏe của người lái xe:

Người có một trong các tình trạng bệnh, tật sau đây thì không đủ điều kiện để lái xe theo các hạng xe tương ứng:

Người không đủ điều kiện sức khỏe lái xe hạng B1 nếu có một trong các tình trạng bệnh, tật về tâm thần như: rối loạn tâm thần cấp đã chữa khỏi nhưng chưa đủ 6 tháng; về thần kinh (động kinh còn cơn trong vòng 24 tháng mà không dùng thuốc, chóng mặt do các bệnh lí); mắt (rối loạn nhận biết 3 màu cơ bản: đỏ, vàng, xanh lá cây; song thị...); tai mũi họng (bị quáng gà; thính lực dưới 4 m...).

Người không đủ điều kiện sức khỏe lái xe hạng A2, A3, A4, B2, C, D, E... nếu có một trong các vấn đề như: rối loạn tâm thần cấp đã chữa khỏi hoàn toàn nhưng chưa đủ 24 tháng; thần kinh (động kinh, liệt vận động 1 chi trở lên); tim mạch (cơn đau thắt ngực do bệnh lí mạch vành, ghép tim, sau can thiệp tái thông mạch vành...).