Bộ tứ của CPC1 Hà Nội: Năng lượng tiếp nhịp, hoà khúc khải hoàn

Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội tiên phong, tập trung vào công nghệ hiện đại trong sản xuất Dược phẩm. Với hơn 15 năm kinh nghiệm hoạt động, CPC1 Hà Nội đã xây dựng được danh tiếng và uy tín vững chắc trong ngành công nghiệp Dược phẩm, mang hơn 500 sản phẩm có mặt trên 63 tỉnh thành và hơn 50 quốc gia.

Tại GIẢI VÔ ĐỊCH QUỐC GIA MARATHON VÀ CỰ LY DÀI BÁO TIỀN PHONG lần thứ 66 - năm 2025, CPC1 Hà Nội mang đến “Bộ tứ” sản phẩm hỗ trợ tăng cường sức khoẻ và bù nước - điện giải, cùng các Vận động viên hoà khúc khải hoàn.

1. Nước điện giải Glukan

Sau khi tiêu hao lượng lớn năng lượng do vận động nhiều, đặc biệt là các hoạt động thể thao hay marathon, bù nước thôi chưa đủ. Bạn cần bù nước nhanh và bổ sung điện giải tức thì. Và nước điện giải Glukan là giải pháp bù nước "3 TRONG 1" NHANH - NGON -TIỆN với nồng độ điện giải đạt tiêu chuẩn quốc tế - thuộc nhóm Oresol có độ thẩm thấu thấp. Giảm lượng phân bài tiết 30%, giảm tỷ lệ nôn 20%, giảm nhu cầu bù nước bằng tĩnh mạch 30%, giảm thời gian tiêu chảy, không có tình trạng hạ natri máu (theo tài liệu của đại học Y Hà Nội). Do đó đây là nồng độ chuẩn đảm bảo an toàn, hiệu quả tronghỗ trợ điều trị và phòng mất nước được WHO và UNICEF khuyến cáo.

- BÙ NƯỚC NHANH, cân bằng điện giải tức thì, ngăn mất nước khi vận động nhiều, nôn ói, tiêu chảy.

- THƠM NGON DỄ UỐNG với 4 hương vị: vị tăng lực, cam, dâu, vải giúp bạn dễ uống dù đang rất mệt.

- TIỆN LỢI với dạng chai pha sẵn, nồng độ chuẩn quốc tế không cần pha loãng hay đong thể tích giúp hạn chế tối đa sai sót.

Đặc biệt, Glukan bổ sung Kẽm, Natri, Calci và Postbiotics giúp bổ sung năng lượng nhanh chóng và hỗ trợ tăng sức đề kháng để hỗ trợ phục hồi nhanh. Bù nước thôi chưa đủ, uống nước điện giải chính là cách tốt nhất để bạn bổ sung cấp tốc lượng nước và những chất điện giải đã mất đi trong quá trình vận động.

2. Viên uống tăng lực Vital Pro

Đừng để thiếu chất, mệt mỏi, kiệt sức và giảm khả năng tập trung làm hạn chế đường đua của bạn. Chỉ với 1 viên uống tăng lực Vital Pro mỗi sáng giúp bạn:

- Bổ sung Tinh chất nhân sâm chuẩn hóa G115 (40mg nhân sâm chuẩn hoá trong Vital Pro tương đương 2g Nhân sâm tươi) hỗ trợ đại bổ nguyên khí, bổ sung năng lượng cho cơ thể. Nhân sâm không chỉ hỗ trợ cải thiện tâm trạng, trí nhớ, sự tập trung mà còn hỗ trợ bạn tăng sức bền vận động, giảm mệt mỏi và rút ngắn thời gian hồi phục sau vận động quá sức.

- Bổ sung 17 vitamin và khoáng chất hỗ trợ tăng cường sức khỏe, nâng cao sức đề kháng, hỗ trợ giảm mệt mỏi do thiếu vitamin, khoáng chất.

- Cung cấp Lecithin hỗ trợ tăng cường sức khỏe não bộ, tăng cường hấp thu các Vitamin nhóm tan trong dầu.

Vital pro đại bổ nguyên khí cho bạn hỗ trợ nâng cao thể trạng, giảm nhanh mệt mỏi, đặc biệt tốt cho vận động viên khi vận động quá sức hay bệnh nhân mới ốm dậy. Sản phẩm có phiếu kiểm nghiệm nguyên liệu của Viện An toàn thực phẩm, được định lượng các thành phần nên đảm bảo an toàn và tác dụng hiệu quả.

3. Viên uống bổ não Gabafix Softcap

Đừng để đau đầu, chóng mặt, khó ngủ và trí nhớ kém làm mất sự tập trung về đích của bạn. Chỉ với 1 viên uống bổ não Gabafix Softcap mỗi tối cho bạn:

- Bổ sung Rhodiola rosea extract (Chiết xuất rễ vàng) - nguyên liệu thuộc danh mục nguyên liệu quý hiếm với nhiều tác dụng quý liên quan bồi bổ cơ thể và hệ thần kinh.

- Bổ sung Ginkgo biloba extract (Chiết xuất bạch quả) đã được tiêu chuẩn hóa. Đây được xem như một chất hỗ trợ bảo vệ thần kinh, tăng cường tuần hoàn máu não. Đặc biệt, Ginkgo Biloba trong Gabafix softcap là Ginkgo Biloba PHYTOSOME – dạng chiết xuất vượt trội (gấp 3 lần) hỗ trợ tăng cường độ hấp thu hơn chiết xuất thông thường và kéo dài tác dụng lên đến 18 giờ.

- Chứa Nattokinase cung cấp đủ 2000 FU/g - hàm lượng chuẩn giúp ngừa nguy cơ đột quỵ tốt nhất và dầu cá 80 mg DHA và 20 mg EPA có tác dụng hỗ trợ cải thiện lưu thông máu, giảm nguy cơ hình thành cục máu đông, hỗ trợ bảo vệ sức khỏe tim mạch và tăng cường sức khỏe não bộ.

- Cung cấp Cholin bitartrat, Magie oxide, Vitamin B6,B2,B12 có tác dụng bổ thần kinh, hỗ trợ tăng cường khả năng ghi nhớ và phản ứng nhanh.

Gabafix Softcap hỗ trợ bảo vệ não toàn diện với 100% thành phần tự nhiên, các dược liệu được chứng minh hiệu quả và kiểm soát hàm lượng. Viên uống Gabafix Softcap bổ não 4 trong 1: Tăng tuần hoàn, hỗ trợ Giảm căng thẳng đau đầu, Phòng ngừa đột quỵ, Tái tạo thần kinh - tăng cường trí nhớ.

4. Viên uống bổ mắt Hexami Cap

Đừng để mỏi mắt, mờ mắt, chảy nước mắt sống hay suy giảm thị lực là rào cản cho bạn chào đón huy chương. Chỉ với 2 viên uống bổ mắt Hexami Cap mỗi ngày giúp bạn:

- Chống oxy hóa, chống gốc tự do: nhờ vào chiết xuất việt quất, lutein, zeaxanthin, vitamin C, E. Các hoạt chất này phối hợp với nhau tùy thuộc vào tính thân dầu thân nước mà đi được vào đầy đủ các cấu trúc của mắt, hỗ trợ bảo vệ mắt toàn diện.

- Bảo vệ mắt trước ánh sáng xanh: khả năng lọc ánh sáng xanh của lutein và zeaxanthin giúp bảo vệ võng mạc khỏi những tổn thương do ánh sáng xanh gây ra.

- Bổ sung các khoáng chất kẽm, selen: là các thành phần, các cofactor của enzyme trên mắt giúp hoạt động của mắt được hiệu quả và giảm nguy cơ các bệnh về mắt như lão hóa mắt, thoái hóa điểm vàng, đục thủy tinh thể.

Hexami Cap cung cấp dưỡng chất cho đôi mắt khoẻ mạnh, ngoài hỗ trợ cải thiện tình trạng khô mắt, mỏi mắt còn hỗ trợ cải thiện thị lực, làm chậm quá trình lão hóa mắt. Vì vậy, người cần sự tập trung nhiều, thị lực suy giảm cần bổ sung viên uống bổ mắt Hexami Cap để hỗ trợ bảo vệ mắt trước khi có nguy cơ mắc các bệnh về mắt.

Viên nang mềm một trong những dây chuyền sản xuất chủ lực của Dược phẩm CPC1 Hà Nội. Và Vital Pro, Gabafix Softcap, Hexami Cap là một phần trong rất nhiều dòng sản phẩm viên nang mềm chất lượng với nhiều ưu điểm vượt trội trong khi sử dụng như:

- Cải thiện sinh khả dụng và tốc độ hấp thu của dược chất.

- Che dấu được mùi vị khó chịu của thuốc, dễ nuốt làm tăng khả năng tuân thủ điều trị.

- Bảo vệ tốt dược chất khỏi ảnh hưởng của ánh sáng, độ ẩm,...

Trên hành trình mang lại những sản phẩm chất lượng cao và đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe cộng đồng, CPC1 Hà Nội vinh dự và trân trọng sự đón nhận các sản phẩm Dược phẩm Việt Nam của khách hàng cả nước và trên thế giới. Điều này luôn là động lực để công ty không ngừng đổi mới và phát triển hơn nữa.