Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ công du Trung Đông để bàn về ‘mối đe doạ’ Iran

TP - Cục Cảnh sát hình sự vừa phối hợp với Công an TP Hà Nội, Công an TP Hồ Chí Minh và các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an triệt phá ổ nhóm tội phạm núp bóng các công ty hoạt động đòi nợ thuê cho ngân hàng, công ty tài chính…