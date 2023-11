Bộ trưởng giáo dục nhắn nhủ các nhà giáo Thủ đô

TPO - Phát biểu tại lễ tuyên dương điển hình tiên tiến, nhà giáo tiêu biểu ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội sáng nay, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn đề nghị các nhà giáo nỗ lực đổi mới, tích cực lan tỏa những điều tốt đẹp, hỗ trợ đồng nghiệp trong việc đổi mới giáo dục.

Sáng 15/11, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tổ chức lễ tuyên dương điển hình tiên tiến, nhà giáo tiêu biểu ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội năm 2023; kỷ niệm 41 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2023).

Ông Trần Thế Cương, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội khẳng định, giáo dục Hà Nội đã phát triển cả về quy mô, chất lượng. Toàn thành phố hiện có hơn 2.800 trường mầm non, phổ thông với gần 2,3 triệu học sinh; gần 123.000 giáo viên; tỷ lệ trường công lập đạt chuẩn quốc gia đạt 72,7%. Hà Nội là một trong 4 tỉnh, thành phố đầu tiên trong cả nước được Bộ GD&ĐT công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 3.

Học sinh Hà Nội dẫn đầu cả nước trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, quốc tế với 12 học sinh đạt giải quốc tế; là địa phương dẫn đầu cả nước với 141 học sinh đạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia.

Đặc biệt, năm 2023, kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023, Hà Nội có tỉ lệ tốt nghiệp chung toàn thành phố đạt 99,56%, xếp thứ 16, tăng 11 bậc so với năm 2022. Hà Nội là địa phương có nhiều điểm 10 thi tốt nghiệp trung học phổ thông nhất cả nước với 1.232 điểm 10, tăng 3,35 lần so với năm 2022.

Vấn đề hợp tác về giáo dục và đào tạo với các tỉnh, thành phố trong cả nước và các thành phố trên thế giới được tăng cường.

Những thành tích, vinh dự đó có phần đóng góp công sức rất lớn của các thầy giáo, cô giáo, đã và đang miệt mài, thầm lặng, cống hiến cho sự nghiệp “trồng người”. Có được điều đó, một phần lớn công sức của đội ngũ thầy cô giáo như: cô Lê Thị Hà, Hiệu trưởng Trường tiểu học Yên Thường, huyện Gia Lâm là bệnh nhân quen của bệnh viện K3 Tân Triều hơn 10 năm nay nhưng bằng ý chí, nghị lực vượt lên bạo bệnh, cô là thuyền trưởng dẫn dắt đội ngũ xây dựng 2 Trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ 2; Thầy Nguyễn Mạnh Cường giáo viên Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam nhiều năm lãnh đội Đội tuyển Thiên văn Quốc tế, đạt nhiều thành tích, huy chương Vàng, Bạc, Đồng...

Thầy cô vượt lên đổi mới chính mình

Dự và phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn ghi nhận, biểu dương thành tích của đội ngũ nhà giáo Thủ đô đã ngày đêm miệt mài vì sự nghiệp “trồng người” trong bối cảnh đổi mới chương trình GDPT 2018. Các nhà giáo, mỗi người làm tốt nhất phần việc của mình đã góp phần rất lớn trong sự nghiệp giáo dục và đào tạo.

Theo Bộ trưởng, đối với vùng khó, thách thức của giáo dục chính là làm sao vượt qua được điều kiện khó khăn. Riêng đối với Thủ đô Hà Nội lại có thách thức khác, là hướng đến chất lượng và sự phát triển.

"Không thể nói rằng, hướng đến chất lượng và sự phát triển là điều dễ dàng. Hà Nội có quy mô giáo dục hàng đầu cả nước với gần 2,3 triệu học sinh. Nơi được kỳ vọng giáo dục phải tốt nhất, nhà giáo mẫu mực trong dạy học, đổi mới cũng là nơi phụ huynh có trình độ, đòi hỏi cao. Tuy nhiên, đây cũng là địa phương có nhiều thuận lợi về hợp tác quốc tế, hệ thống chuyên gia…Nếu thích nghi, phát huy được các điều kiện thuận lợi sẽ đạt được kết quả tốt", Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn.

Các nhà giáo được tôn vinh tiên tiến, tiêu biểu xuất sắc đã rất quý, trong thời kỳ đổi mới, công việc của ngành đầy khó khăn và thầy cô đã vượt lên được lại càng đáng quý.

“Thầy cô chính là những người đã làm được việc khó. Chương trình GDPT 2018, người thầy đang là tâm điểm thúc đẩy sự đổi mới. Sự đổi mới của người thầy đến đâu chính là giới hạn của đổi mới. Và nếu người thầy không vượt lên được chính mình, không tự đổi mới được sẽ rất khó khăn”, Bộ trưởng nói.

Bộ trưởng nhấn mạnh, giai đoạn đổi mới giáo dục, vai trò của người thầy cũng dần thay đổi từ trang bị kiến thức, kiểm tra đánh giá sang dẫn dắt, định hướng học trò không ngừng thích nghi, tự tích lũy tri thức không giới hạn. Việc đó, đòi hỏi người thầy càng phải nỗ lực đổi mới chính mình. Và những người đã vượt lên đạt được kết quả tốt, cần tiếp tục hỗ trợ đồng nghiệp, lan toả những điều mà mà mình đã đổi mới để xã hội hiểu thêm về những việc mà ngành giáo dục đang làm.

Người đứng đầu ngành giáo dục nhắn nhủ đội ngũ nhà giáo Thủ đô không chỉ là những người chuẩn mực mà phải phấn đấu trở thành mẫu mực, là khuôn mẫu cho nhà giáo cả nước. Đối với trường học, ông mong muốn giữ được 3 chữ “an”. Đó là, học trò đến trường phải được an toàn, thầy cô giáo làm việc phải được an lành, phụ huynh đưa con đến trường thì được an tâm.

Với trách nhiệm của mình, Bộ GD&ĐT đã, đang và sẽ không ngừng kiến nghị những chính sách để Đảng, Chính phủ thấu hiểu hơn và trên thực tế cũng đang dần có những chính sách để cuộc sống của nhà giáo tốt hơn.

Phó chủ tịch UBND thành phố Hà Nội bà Vũ Thu Hà khẳng định, Thành phố luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho lĩnh vực giáo dục và đào tạo, trong đó, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao được xác định là một trong những khâu đột phát chiến lược của thành phố.

Bà Hà đề nghị ngành quan tâm phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ, tâm huyết với nghề; nghiên cứu các giải pháp khắc phục tồn tại, hạn chế từ năm học trước, tập trung nguồn lực để nâng cao chất lượng, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao; tăng cường giáo dục truyền thống lịch sử, văn hoá dân tộc; xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, an toàn…

Dịp này, 13 tập thể, cá nhân đã được tặng thưởng Huân chương Lao động; 8 tập thể được tặng Cờ Thi đua xuất sắc của Thủ tướng Chính phủ; 39 tập thể, cá nhân được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 41 cá nhân được Sở GD&ĐT trao tặng Giải thưởng “Nhà giáo Hà Nội tâm huyết, sáng tạo” năm 2023.