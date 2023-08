Bộ trưởng GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn: Bạo lực học đường gây bức xúc trong dư luận

TPO - Ngày 18/8, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với 5 bị can cùng trú thành phố Châu Đốc để điều tra về hành vi “vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới”.