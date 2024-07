Bộ trưởng Công an đề nghị tạo mọi điều kiện cho phóng viên tác nghiệp

TPO - Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang đề nghị tạo mọi điều kiện thuận lợi cho phóng viên hoạt động tác nghiệp, nhằm khai thác thông tin và tìm hiểu sâu hơn về cuộc sống và công tác của lực lượng Công an nhân dân.

Chiều 15/7, Bộ Công an phối hợp với Báo Nhân Dân đã tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm triển khai chương trình phối hợp tuyên truyền nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự và xây dựng lực lượng Công an nhân dân trên Báo Nhân Dân, giai đoạn 2018 - 2023, đồng thời ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền cho giai đoạn 2024-2029.

Tham dự hội nghị có Thượng tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an, cùng ông Lê Quốc Minh, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân.

Tại đây, Bộ Công an thông báo về sự phối hợp hiệu quả giữa Bộ và Báo Nhân Dân trong việc tuyên truyền thông tin sâu rộng, kịp thời về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước. Công tác này đã giúp đẩy mạnh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đồng thời tăng cường thông tin trên các ấn phẩm của Báo Nhân Dân. Bộ Công an và Báo Nhân Dân đã chặt chẽ phối hợp trong duy trì các chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề, tiêu điểm, đồng thời cung cấp thông tin kịp thời và tạo điều kiện thuận lợi cho phóng viên của Báo Nhân Dân trong việc khai thác tài liệu tuyên truyền.

Tuy nhiên, Bộ Công an cũng nhận thấy vẫn còn tồn tại một số hạn chế, nhất là việc cung cấp thông tin cho các ấn phẩm Báo Nhân Dân tại một số đơn vị công an, địa phương vẫn còn khá cứng nhắc và máy móc, thậm chí có nơi ngại cung cấp thông tin.

Theo Bộ Công an, báo chí cần sự nhanh nhạy, đúng, kịp thời trong cung cấp thông tin, nhất là những vụ việc dư luận quan tâm, trong khi nguồn tin chính thống qua người có trách nhiệm phát ngôn nhiều lúc bị chậm, hoặc chưa được đáp ứng vì lý do "đang trong giai đoạn điều tra" hoặc chờ chỉ đạo của cấp trên.

Bộ Công an cũng nhận thấy bản thân một số phóng viên còn ngại tiếp cận lĩnh vực công an vì khó, nhạy cảm, không cẩn thận dễ sai sót, do đó chưa có nhiều sản phẩm phối hợp tốt. Cơ chế phối hợp kiểm chứng thông tin cần tiếp tục được tuân thủ, hoàn thiện hơn nữa để bảo đảm thông tin đúng, chính xác, kịp thời, nhanh nhạy, có định hướng.

Tại hội nghị, Bộ Công an và Báo Nhân Dân tiếp tục ký kết triển khai phối hợp tuyên truyền nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự và xây dựng lực lượng Công an nhân dân trên Báo Nhân Dân giai đoạn 2024-2029. Bộ trưởng Lương Tam Quang đề nghị, để thực hiện hiệu quả chương trình phối hợp, cần triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung cụ thể đã được ký kết; tạo mọi điều kiện tốt nhất để phóng viên báo chí nói chung, phóng viên, biên tập viên Báo Nhân Dân nói riêng thâm nhập, tìm hiểu thực tế cuộc sống, công tác chiến đấu của lực lượng Công an nhân dân; Cung cấp thông tin kịp thời về tình hình, kết quả thực hiện các chủ trương chiến lược về bảo đảm an ninh, trật tự, xây dựng lực lượng công an nhân dân, các hoạt động của lực lượng ngành trên trận tuyến bảo vệ an ninh, trật tự.