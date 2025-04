Bộ trưởng Bộ Quốc phòng: Lâm Đồng cần tập trung 5 định hướng để bước vào kỷ nguyên mới

TPO - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh, với niềm kiêu hãnh, tự hào, khát vọng vươn lên đảng bộ, chính quyền, quân và dân, Lâm Đồng nhất định sẽ giành nhiều thành tựu to lớn trong công cuộc xây dựng và phát triển. Trước mắt, tỉnh cần tập trung thực hiện tốt 5 định hướng chính để bước vào kỷ nguyên mới.

Tối 3/4, Lâm Đồng long trọng tổ chức trọng thể Lễ Kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng Lâm Đồng (3/4/1975-3/4/2025), hướng đến Kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025).

Tham dự lễ kỷ niệm có Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; ông Nguyễn Đức Hải - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội cùng Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng và lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo các tỉnh, thành phố; các Mẹ Việt Nam anh hùng, cán bộ lão thành cách mạng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; các tướng lĩnh, sỹ quan, cựu chiến binh.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Hồng Thái cho hay, vào ngày này cách đây tròn 50 năm, ngày 3/4/1975, lá cờ cách mạng tung bay trước dinh Tỉnh trưởng Tuyên Đức (nay là trụ sở UBND Tỉnh Lâm Đồng), ghi một dấu son lịch sử quan trọng, Đà Lạt - Tuyên Đức - Lâm Đồng hoàn toàn giải phóng.

Giải phóng Lâm Đồng, Tuyên Đức - Đà Lạt có ý nghĩa lịch sử to lớn, tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị chủ lực tiếp tục tiến công địch, giải phóng các tỉnh còn lại của Khu VI nối liền Quốc lộ 1A và Đường 20 để chi viện sức người, sức của cho quân và dân ta tiến về giải phóng Sài Gòn, bằng chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Sau giải phóng, với quyết tâm tập trung mọi nguồn lực đã đưa Lâm Đồng thoát khỏi tình trạng chậm phát triển (giai đoạn 2005-2010); phát triển nhanh và bền vững (giai đoạn 2010-2015 và 2015-2020); tỉnh phát triển khá của cả nước (giai đoạn 2020-2025).

Năm 2024, GRDP bình quân đầu người đạt 103,6 triệu đồng; tốc độ tăng năng suất lao động bình quân đạt 21%. Ngành nông nghiệp tiếp tục là trụ đỡ của nền kinh tế của tỉnh (tăng 5,1%) và thu ngân sách 13.100 tỷ đồng.

Du lịch tiếp tục là điểm sáng trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; nhiều lễ hội, sự kiện quy mô lớn, các giải thể thao cấp quốc gia… Đặc biệt, Festival hoa Đà Lạt lần thứ 10 tiếp tục khẳng định Đà Lạt là thành phố Festival hoa của Việt Nam, thành phố sáng tạo trong lĩnh vực âm nhạc của UNESCO và thành phố thuộc Nhóm 5 thành phố Festival ấn tượng của Châu Á.

"Đặc biệt hơn, như một món quà chào mừng kỷ niệm 50 năm Giải phòng Lâm Đồng, ngày 31/3/2024, UBND tỉnh Lâm Đồng đã phê duyệt Quyết định đầu tư dự án cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương. Hiện thực hóa một phần giấc mơ hàng chục năm qua của người dân, kết nối Lâm Đồng với TP.HCM, với vùng kinh tế trọng điểm phía Nam để tỉnh cất cánh, vươn cao, vươn mình cùng đất nước", ông Thái nhấn mạnh.

Lâm Đồng cần tập trung năm định hướng để phát triển

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang ghi nhận, đánh giá cao sự đóng góp to lớn của Lâm Đồng đối với công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh, với niềm kiêu hãnh, tự hào, khát vọng vươn lên đảng bộ, chính quyền, quân và dân, Lâm Đồng nhất định sẽ giành nhiều thành tựu to lớn trong công cuộc xây dựng và phát triển. Trước mắt, tỉnh cần tập trung thực hiện tốt 5 định hướng chính để bước vào kỷ nguyên mới.

Thứ nhất, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Lâm Đồng cần nhận thức sâu sắc sự vận động, phát triển mới của đất nước và của tỉnh; nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, đổi mới, sáng tạo; khơi dậy khát vọng phát triển phồn vinh hạnh phúc; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước. Trước mắt, tỉnh dồn sức tăng tốc, bứt phá hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2025 và cả nhiệm kỳ 2020-2025, tạo nền tảng vững chắc để Lâm Đồng vững bước vào kỷ nguyên mới.

Thứ hai, cần tranh thủ thời cơ, tận dụng thời gian khai thác hết mọi tiềm năng, lợi thế, đột phá mạnh mẽ về cơ chế, chính sách, nguồn nhân lực, kết cấu hạ tầng giao thông kết nối với các vùng miền. Tích cực cải cách hành chính, phát triển KH&CN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh; xây dựng và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ có năng lực chuyên môn cao, khả năng thích ứng trước những thay đổi và đòi hỏi của sự phát triển kinh tế - xã hội.

Chú trọng bảo tồn, phát huy, phát triển các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng theo hướng "đa dạng, bản sắc và hội nhập", con người Lâm Đồng "Thân thiện - Hiền hòa - Nghĩa tình", "Đà Lạt kết tinh từ đất lành". Đầu xứng đáng cho giáo dục và y tế,...

Thứ ba, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt chủ trương của Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về sắp xếp, tổ chức đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp. Đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của đất nước và của tỉnh. Là cuộc cách mạng về tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.

Thứ tư, Lâm Đồng tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, dám nghĩ, dám làm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực với quyết tâm cao, hành động mạnh mẽ, quyết liệt, hiệu quả hơn. Chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng các cấp, bảo đảm kết quả đại hội thực sự có những chủ trương đổi mới mạnh mẽ cùng các tiêu chí cụ thể.

Thứ năm, đề nghị Lâm Đồng tập trung tốt việc xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân và nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân gắn với "thể trận lòng dân" vững chắc; xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân "cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại"; làm nòng cốt trong sự nghiệp quốc phòng, an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam.