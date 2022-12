Bộ sưu tập đồng phục mang đậm dấu ấn Đại học Bách khoa

Đại học Bách khoa Hà Nội vừa tổ chức chương trình trình diễn thời trang HUST FASHION SHOW 2022 với sứ mệnh xây dựng hình ảnh của sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội hướng đến một diện mạo mới mẻ, trẻ trung, năng động, sáng tạo và đầy cá tính.

HUST FASHION SHOW 2022 nằm trong dự án "HUST UNIFORMS COLLECTION", giới thiệu bộ sưu tập đồng phục mới với hơn 20 món.

Khai mạc chương trình, PGS.TS Nguyễn Phong Điền, Phó Hiệu trưởng Đại học (ĐH) Bách khoa Hà Nội chia sẻ ý tưởng này đã xuất phát từ rất lâu, khi ông thăm nhiều trường ĐH nổi tiếng thế giới, họ nổi bật với những bộ đồng phục riêng.

PGS Điền đã nung nấu một ý tưởng thiết kế những bộ trang phục giúp cho sinh viên Bách khoa Hà Nội thuận lợi trong việc tập luyện giáo dục thể chất.

Đề bài ra là những món đồ phải có đặc thù của Bách khoa Hà Nội; thể hiện sự vui tươi và đầy sức sống của tuổi trẻ; mang bản sắc, thấm đẫm tính văn hóa và thương hiệu Bách khoa Hà Nội.

Sau nhiều lần làm việc với các chuyên gia về chất liệu, hình thức và cách thức, đến nay, 22 mẫu quần áo được trình diễn như một món quà, giúp cho Bách khoa Hà Nội thêm màu sắc và không khí tươi vui, lan tỏa thương hiệu.

Với chủ đề “Walking on sunshine”, bộ sưu tập hứa hẹn đồng hành cùng các sinh viên trên con đường khám phá bản thân, tự tin làm chủ, kiến tạo tương lai, mang niềm tự hào là sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội. Với “Walking on sunshine”, sinh viên có thể thoải mái tự tin thể hiện cá tính, nhưng vẫn mang đậm "chất" Bách khoa, "người" Bách khoa. Bộ sưu tập lấy cảm hứng từ những bộ đồng phục truyền thống, gắn liền với hình ảnh của bao thế hệ sinh viên ĐH Bách khoa Hà Nội, điểm thêm những nét bứt phá, sáng tạo hơn, để làm nổi bật lên được thông điệp "Walking on sunshine".

Xuyên suốt trong các ấn phẩm thiết kế của show diễn là hình ảnh dấu vân tay. Có thể nói, vân tay là một món quà đặc biệt mà tạo hóa ban tặng cho mỗi người bởi tính đặc thù và riêng biệt của nó. Vì vậy HUST FASHION SHOW 2022" mang đến thông điệp “tạo nên dấu ấn cá nhân và hình ảnh thương hiệu cho mỗi sinh viên Bách khoa Hà Nội.

Mỗi món đồ đều mang đến sự đa dạng màu sắc của thương hiệu Bách khoa trong những hình ảnh chứa đựng giá trị cốt lõi của sự hạnh phúc và tự hào được khoác lên bởi chính sự tự tin và đầy năng động đậm nét cá tính của sinh viên Bách khoa. Với ba bộ sưu tập Thể thao, Giảng đường và Thu đông, các món đồ đảm bảo phù hợp với từng hoàn cảnh và phong cách yêu thích của sinh viên Bách khoa Hà Nội.