Bộ phim thách thức cả thiết quân luật

TPO - “When The Phone Rings” thu hút sự chú ý lớn của khán giả Hàn Quốc và quốc tế. Mạch phim nhanh kết hợp sự pha trộn độc đáo giữa yếu tố lãng mạn và ly kỳ giúp bộ phim ngày càng nổi tiếng, thách thức cả thiết quân luật Hàn Quốc.

Sức hút của phim tâm lý, tình cảm

When The Phone Rings (tựa tiếng Việt: Khi điện thoại đổ chuông) phát sóng từ 22/11, mang cốt truyện lãng mạn, bí ẩn, có cả yếu tố kinh dị về cặp vợ chồng trong cuộc hôn nhân sắp đặt.

Mối quan hệ trên danh nghĩa bị đảo lộn khi người chồng Baek Sa Eon (Yoo Yeon Seok đóng), phát ngôn viên của Tổng thống Hàn Quốc, nhận cuộc gọi nặc danh thông báo vợ anh - phiên dịch viên ngôn ngữ ký hiệu Hong Hee Joo (Chae Soo Bin thủ vai) - đang bị bắt cóc.

Không được quảng bá rầm rộ, phim gây sốt ngay từ khi vừa lên sóng và đạt được loạt thành tích ấn tượng.

Theo FlixPatrol, trang web theo dõi thứ hạng của các chương trình trên nền tảng phát trực tuyến, When The Phone Rings đạt vị trí thứ 2 ở hạng mục Truyền hình toàn cầu (không phải tiếng Anh) của Netflix chỉ sau hai tuần phát hành. Phim giành vị trí số 1 tại 33 quốc gia và vùng lãnh thổ, bao gồm Việt Nam, Singapore, Philippines, Indonesia, Qatar, Mexico, Colombia, Hong Kong (Trung Quốc) và Brazil... Phim còn trụ hạng trong những tuần qua.

When The Phone Rings đứng đầu danh sách FUNdex (phân tích nội dung phim truyền hình Hàn Quốc) của Good Data Corporation ở hạng mục phim truyền hình trong tuần 4 của tháng 11. Yoo Yeon Seok và Chae Soo Bin lần lượt xếp thứ nhất và thứ hai trong danh sách diễn viên phim truyền hình được nhắc đến nhiều nhất tuần.

Nielsen Korea chỉ ra When The Phone Rings bắt đầu với tỷ suất người xem cho tập đầu tiên ở Hàn Quốc là 5,5%. Tập thứ 3 tăng lên 6%.

Không chỉ thu hút khán giả truyền hình, phim cũng làm tăng mức độ quan tâm dành cho tác phẩm gốc, tiểu thuyết mạng cùng tên trên trang web nổi tiếng Kakao Page. Kể từ khi phim lên sóng, lượng người đọc tiểu thuyết tăng gấp 5 lần, đẩy doanh thu tăng 14,6 lần. Truyện thậm chí leo lên vị trí số 1 trên bảng xếp hạng tiểu thuyết mạng hàng ngày của Kakao Page.

Sức hấp dẫn độc đáo của When The Phone Rings nằm ở sự kết hợp thể loại. Trong khi lãng mạn là trụ cột chính, các yếu tố ly kỳ, bí ẩn và cả hành động đều được lồng ghép liền mạch vào cốt truyện. Biên kịch Kim Ji Woon được khen ngợi vì khả năng kết hợp chiều sâu cảm xúc lãng mạn với sự căng thẳng thót tim của một bộ phim kinh dị. Người xem, đặc biệt là khán giả nữ, bị cuốn hút bởi sự phức tạp về mặt cảm xúc hai nhân vật chính.

Đạo diễn Park Sung Woo cũng thành công chuyển thể nội dung dữ dội, rủi ro cao của tiểu thuyết mạng thành định dạng phù hợp với truyền hình. Quyết định giảm bớt các yếu tố 18+ của tác phẩm gốc giúp nhiều đối tượng khán giả khác nhau có thể tiếp cận bộ phim.

Bên cạnh đó, diễn xuất của diễn viên chính là yếu tố quan trọng hàng đầu cho một bộ phim hay. Trong truyện, nam chính được xây dựng hình tượng điển trai, khí chất của đàn ông trưởng thành, có năng lực, địa vị xã hội và thương vợ.

Đến khi phim chuyển thể, Yoo Yeon Seok chứng minh cho người xem hiểu rõ diễn xuất là "bộ lọc nhan sắc" hiệu quả nhất. Phản ứng hóa học bùng nổ giữa anh và đàn em kém 10 tuổi chiếm cảm tình của khán giả.

Thách thức bối cảnh chính trị Hàn Quốc

When The Phone Rings còn làm dấy lên những cuộc thảo luận về sự hồi sinh của thể loại phim tâm lý, tình cảm vốn suy giảm trong những năm gần đây.

Những năm 1990-2000, phim tình cảm cổ điển nhấn mạnh vào cách kể chuyện giàu cảm xúc sâu sắc thống trị truyền hình. Tuy nhiên, trong một thập kỷ qua, người xem hiện đại chuyển sự chú ý sang nội dung nhẹ nhàng, dễ hiểu hơn, kéo theo các công ty sản xuất, nhà đầu tư và diễn viên tìm đến những thể loại phim tình cảm khác.

Với thành công của When The Phone Rings, nhu cầu về thể loại kể chuyện xuất hiện trở lại. Trước đó, What Comes After Love cũng tạo ra hiệu ứng tương tự.

Sự trỗi dậy bất ngờ của When The Phone Rings có thể thay đổi xu hướng sản xuất, khuyến khích các hãng phim xem xét lại tiềm năng của thể loại tâm lý, tình cảm.

Bên cạnh sự chú ý tích cực, phim vẫn đối mặt với một số tranh cãi. Một số người cho rằng cảnh mô tả ngôn ngữ ký hiệu trong phim là "chế nhạo cộng đồng người khiếm thính".

Về vấn đề này, đội ngũ sản xuất giải thích: “Chúng tôi không có ý định chế nhạo hay chê bai ngôn ngữ ký hiệu - công cụ quan trọng để giao tiếp trong cộng đồng người khiếm thính. Chúng tôi nhìn nhận được thách thức của cộng đồng khiếm thính và đưa vào quá trình sản xuất”.

Ngoài ra, việc bộ phim về phát ngôn viên tổng thống vô tình phát sóng vào giai đoạn hỗn loạn của chính trị Hàn Quốc khiến phim đối diện thách thức dời lịch, biến động rating.

Ngày 6-7/12, hai tập phim mới nhất của When The Phone Rings bị hủy do tin khẩn cấp về lệnh thiết quân luật của Tổng thống Yoon Suk Yeol. Đối với loạt phim nhiều tập như When The Phone Rings, việc duy trì đà kể chuyện là đặc biệt quan trọng. Việc tạm dừng hai tập bị xem là bước lùi lớn, có khả năng làm sự hứng thú của khán giả.

May mắn, khi chương trình tiếp tục trở lại vào ngày 13/12, phim vẫn giữ được phong độ, với tỷ suất người xem 5,9%. Thực tế này càng khẳng định sức hút của phim thách thức cả khủng hoảng chính trị.

Hiện tại, When The Phone Rings trên đà trở thành một trong những bộ phim truyền hình thành công trong năm của MBC. Bộ phim khơi dậy sự quan tâm của khán giả đến thể loại kết hợp tâm lý, tình cảm - kinh dị, đồng thời đặt tiêu chuẩn cho việc chuyển thể từ tiểu thuyết mạng sang tác phẩm phát trên sóng truyền hình.