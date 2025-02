Bộ GD&ĐT quy định chặt chẽ từ khâu ra đề, chấm thi tuyển sinh lớp 10

TPO - Ông Nguyễn Xuân Thành, Vụ trưởng Vụ giáo dục trung học (Bộ GD&ĐT) cho biết, Thông tư 30 có hiệu lực từ tháng 2/2025 không chỉ thống nhất phương thức tuyển sinh đầu cấp THPT mà còn quy định chặt chẽ hơn so với trước ở một số khung chính sách quy định cho việc thành lập hội đồng ra đề, coi thi, chấm thi, phúc khảo bài thi.

Ngoài phương thức tuyển sinh lớp 10, từ năm 2025, Bộ GD&ĐT cũng quy định cả công tác ra đề thi, coi thi, chấm thi, phúc khảo... nhằm đảm bảo công tác tổ chức nghiêm túc, an toàn, công bằng cho tất cả thí sinh.

Đề thi chính xác, có biện pháp chống gian lận

Về ra đề thi: Bộ GD&ĐT yêu cầu, công tác ra đề phải bảo đảm an toàn, bảo mật ở tất cả các khâu từ ra đề, in sao đề thi, vận chuyển, bàn giao và bảo quản đề thi. Đề thi bảo đảm tính chính xác, khoa học và tính sư phạm.

Về coi thi, Bộ GD&ĐT quy định phải tổ chức coi thi bảo đảm công bằng, an toàn, nghiêm túc. Phân công trách nhiệm các thành phần tham gia coi thi phải đầy đủ, rõ ràng, bảo đảm tính độc lập, khách quan giữa các khâu; có biện pháp chống gian lận trong thi cử.

Sở GD&ĐT bố trí cơ cấu giám thị coi thi, giám thị giám sát coi thi phù hợp với số lượng phòng thi. Số lượng thí sinh trong mỗi phòng thi không quá 24 thí sinh, mỗi phòng thi bố trí 2 giám thị coi thi.

Chấm thi bảo mật

Bộ GD&ĐT quy định, việc chấm thi phải bảo đảm an toàn, bảo mật bài thi ở tất cả các khâu: nhận bàn giao bài thi, bảo quản bài thi, làm phách, tổ chức chấm thi. Việc chấm thi phải bảo đảm chính xác, khách quan theo đáp án và hướng dẫn chấm thi.

Với việc chấm thi tự luận, phải tổ chức chấm chung ít nhất 10 bài thi; tổ chức chấm hai vòng độc lập. Với việc chấm thi trắc nghiệm, nếu sử dụng phần mềm chấm trắc nghiệm, phải tổ chức tập huấn cho giám khảo về sử dụng phần mềm chấm thi trắc nghiệm. Phần mềm chấm thi trắc nghiệm phải bảo đảm chính xác, khoa học và được nghiệm thu trước khi sử dụng.

Điểm xét tuyển vào lớp 10 trung học phổ thông là điểm tổng của các môn thi, bài thi tính theo thang điểm 10 với mỗi môn thi, bài thi. Việc công bố điểm chuẩn được thực hiện đồng thời với công bố điểm thi.

Theo Vụ trưởng Vụ Giáo dục trung học (Bộ GD&ĐT) Nguyễn Xuân Thành, Thông tư 30 quy định chặt chẽ hơn so với trước ở một số khung chính sách quy định cho việc thành lập hội đồng ra đề, coi thi, chấm thi, phúc khảo bài thi, những việc cần thực hiện ở tất cả các khâu, đảm bảo chất lượng, an ninh, an toàn…

Đồng thời, Thông tư cũng giao cho các địa phương những quy định cụ thể, thuộc thẩm quyền của địa phương, các địa phương ban hành chính sách để thực hiện phù hợp nhưng vẫn phải đảm bảo khung chính sách được quy định.