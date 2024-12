Bộ đôi VF 3 và VF 7 được vinh danh “Ô tô của năm” tại Car Awards 2024

Car Awards 2024, sự kiện vinh danh ô tô tiêu biểu tại Việt Nam, đã khép màn tối 7/12 với chiến thắng lớn dành cho thương hiệu xe điện VinFast. Không chỉ giành giải thưởng cao nhất chung cuộc “Ô tô của năm” với mẫu xe điện cỡ nhỏ VF 3, hãng xe Việt còn khẳng định vị thế số 1 thị trường khi mẫu VF 7 đạt danh hiệu cao nhất trong phân khúc crossover cỡ C.

VinFast VF 3: Từ “Xe quốc dân” đến “Ô tô của năm 2024”

Theo hội đồng giám khảo Car Awards 2024, mẫu minicar nhà VinFast đã chiến thắng với số điểm áp đảo 33 so với 2 mẫu xe được cân nhắc tiếp theo là Hyundai Santa Fe (23 điểm) và Mitsubishi Xforce (21 điểm). Trong lịch sử Car Awards những năm qua, đây là lần đầu tiên việc vinh danh mẫu ô tô của năm nhận được sự đồng thuận lớn của độc giả, người dùng và giới chuyên môn đến vậy.

Từ góc độ khách quan, ngôi vị “Ô tô của năm” toàn ngành của VF 3 là điều có thể tiên đoán từ trước, bởi mẫu xe này không chỉ đáp ứng nhu cầu di chuyển của người dùng Việt mà còn trở thành một lựa chọn sành điệu, cá tính cho những người dùng khó tính nhất.

“Em út” nhà VinFast lần đầu ra mắt bản thương mại tại Triển lãm CES (Mỹ) đầu năm 2024 và mở bán từ tháng 5. Thời điểm mở bán, mẫu xe này đã nhận được 27.649 đơn đặt hàng chỉ sau 66 giờ mở bán – tức là cứ hơn 8 giây có một người đặt VF 3. Tất cả đơn hàng này đều không được hoàn hủy hoặc chuyển nhượng. Đây là kỷ lục chưa từng có trên thị trường ô tô.

Không chỉ đạt lượng đơn hàng kỷ lục, VinFast VF 3 còn rất nhanh chóng trở thành chủ đề được quan tâm của đông đảo người dùng trong thời gian dài. Các cuộc thi độ xe, chia sẻ trải nghiệm lái VF 3 và các hoạt động offline đem “bé ba” phượt đường dài với hành trình dài nhất lên tới gần 4.000 km, đã tạo nên làn sóng chưa từng có trên thị trường xe Việt.

Nói về chiến thắng của VF 3, đại diện Autodaily khẳng định, kết quả này là xứng đáng cho mẫu xe đã “làm mưa, làm gió” thị trường Việt suốt thời gian vừa qua.

Reviewer Vinh Xô cũng cho rằng giải thưởng gọi tên VF 3 là hợp lý khi mẫu xe này đã tạo nên xu hướng xe điện cỡ nhỏ với mức giá phải chăng dành cho người tiêu dùng, chỉ từ 240 triệu đồng cho phiên bản thuê pin. “Giờ ra đường Hà Nội nhan nhản VF 3 luôn”, anh chia sẻ trên trang cá nhân với hơn 75.000 người theo dõi.

VinFast VF 7: Mẫu xe đột phá, trải nghiệm lái thú vị hơn hẳn xe xăng

Ngoài ngôi vị dành cho VF 3, VF 7 - một trong những mẫu xe điện được mong chờ nhất năm của VinFast - cũng đã gây ấn tượng mạnh mẽ với giải thưởng cao nhất trong phân khúc crossover cỡ C tại Car Awards 2024. SUV điện này cũng giành chiến thắng áp đảo so với đối thủ với số điểm 312,85, bỏ xa Hyundai Tucson (300,6 điểm). Trước đó, vào tháng 10, VF 7 cũng đã giành được giải “Xe dẫn đầu xu hướng” và “Đột phá thiết kế trên ô tô hiện đại” tại Better Choice Awards 2024.

Kênh Facebook Dqmtrieu với hơn 51.000 lượt theo dõi nhận định, kết quả này không nằm ngoài dự đoán. “Một chiến thắng hoàn toàn xứng đáng”, kênh này chia sẻ.

Ngay từ khi ra mắt, mẫu xe này cũng đã nhận được nhiều đánh giá tích cực từ giới chuyên môn và người dùng về kiểu dáng ấn tượng. Nếu như ngoại thất là những đường nét thể thao, năng động thì khoang lái lại hướng đến sự tối giản, tập trung vào trải nghiệm của người ngồi sau vô lăng lẫn hành khách đi cùng.

Đặc biệt, theo hội đồng giám khảo của Car Awards 2024, VF 7 cho trải nghiệm lái thú vị hơn các dòng xe xăng cùng phân khúc. Trên VF 7, VinFast trang bị động cơ mạnh 349 mã lực, mô-men xoắn cực đại 500 Nm. Xét về hiệu năng, VF 7 là mẫu xe mạnh nhất phân khúc C-SUV, thậm chí sánh ngang các mẫu xe thể thao có giá bán 3-4 tỷ đồng. Ngoài ra, hội đồng giám khảo cũng đánh giá cao VF 7 bởi hệ thống an toàn vượt trội với nhiều tính năng ADAS hiện đại.

Giới chuyên môn nhìn nhận, thành tích của VinFast với VF 3 và VF 7 tại Car Awards 2024 không chỉ là sự công nhận đối với một thương hiệu xe điện mà còn là chỉ báo cho sự thay đổi trong thói quen tiêu dùng xe tại Việt Nam. Điều này càng có ý nghĩa sau khi VinFast vừa trở thành hãng ô tô có doanh số số 1 thị trường Việt Nam với doanh số lũy kế tới hết tháng 10/2024 đạt hơn 51.000 xe.