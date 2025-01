Bộ Công an trao 292 căn nhà tặng hộ nghèo Lạng Sơn

TPO - Chiều 16/1, tại huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn, Bộ Công an phối hợp với Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lạng Sơn tổ chức Lễ khánh thành, bàn giao 292 căn nhà và sơ kết giai đoạn 1 Đề án xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn huyện Lộc Bình.

Tham dự chương trình có Trung tướng Nguyễn Ngọc Lâm, Thứ trưởng Bộ Công an; ông Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn, cùng đại diện lãnh đạo Bộ Công an, các ban, ngành, đoàn thể địa phương.

Theo báo cáo, sau 2 tháng nỗ lực triển khai, thực hiện với sự quan tâm, chỉ đạo, hỗ trợ tạo điều kiện của lãnh đạo Bộ Công an, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Lạng Sơn và sự phối hợp, giúp đỡ của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, UBND tỉnh Lạng Sơn đã hoàn thành việc xây dựng toàn bộ 292 căn nhà mới trên địa bàn huyện Lộc Bình bảo đảm tiến độ được giao.

Để thực hiện tốt công việc ý nghĩa này, Công an tỉnh Lạng Sơn đã báo cáo và được Bộ Công an đồng ý hỗ trợ kinh phí để xây dựng mới 292 căn nhà (kinh phí 70 triệu đồng/1 căn) với tổng kinh phí hỗ trợ là trên 20 tỷ đồng, từ nguồn xã hội hóa của Bộ Công an. Số kinh phí còn lại do Công an tỉnh Lạng Sơn, cấp ủy, chính quyền, MTTQ và huyện Lộc Bình huy động từ các nguồn hợp pháp khác để hỗ trợ thực hiện chương trình.

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lạng Sơn cũng kêu gọi, vận động hỗ trợ huyện Lộc Bình 905,2 tấn xi măng (3,1 tấn/1 hộ), trên 13.140m² gạch lát nền (45m2/1 hộ). Bên cạnh đó, Công an Lạng Sơn đã huy động 757 lượt cán bộ chiến sỹ tham gia đóng góp trên 5.000 ngày công…

100% ngôi nhà trên địa bàn huyện Lộc Bình thuộc diện hỗ trợ xây mới đã hoàn thành để bàn giao cho các hộ gia đình đón xuân mới Ất Tỵ, kết thúc giai đoạn 1 của Đề án. Với những kết quả đã đạt được, giai đoạn 2 của Đề án sẽ tiếp tục sửa chữa 101 căn nhà, hoàn thành trước 19/5/2025 và tổ chức tổng kết Đề án vào dịp Kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tại chương trình, lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn và các đơn vị, doanh nghiệp tặng quà hỗ trợ cho 30 hộ nghèo, các cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Lộc Bình.