Bộ Công an thông tin về 5 vấn đề trong dự thảo Luật Căn cước

TPO - Theo Bộ Công an, việc loại bỏ cụm từ "công dân" khỏi Luật Căn cước không ảnh hưởng đến chủ quyền quốc gia, quốc tịch, và địa vị pháp lý của công dân.

Bộ Công an đề xuất, tên gọi của Luật Căn cước sẽ phản ánh đầy đủ những sửa đổi, bổ sung trong dự án Luật lần này; đặc biệt là mở rộng phạm vi quản lý căn cước, bao gồm cả căn cước điện tử và đối tượng người gốc Việt Nam.

Điều này sẽ đảm bảo luật thể hiện đúng mục tiêu của việc quản lý căn cước, đó là xác định danh tính của từng người dân và phân biệt họ với người khác, đồng thời đảm bảo quyền của con người và quyền công dân theo quy định của Luật.

Về tên thẻ căn cước: Bộ Công an đề xuất thay thế tên thẻ từ "căn cước công dân" bằng "thẻ căn cước" để phản ánh mục đích và chức năng thật sự của thẻ, đó là cung cấp thông tin về căn cước của người dân, giúp phân biệt họ với người khác và xác định danh tính trong các giao dịch. Việc này cũng đồng bộ hóa với tiêu chuẩn quốc tế, nơi nhiều quốc gia đang sử dụng thẻ căn cước (Identity Card). Thẻ căn cước được thiết kế theo tiêu chuẩn ICAO để đảm bảo tính bảo mật và thuận lợi cho người dân khi sử dụng quốc tế. Việc thay đổi tên thẻ không đòi hỏi người dân hoặc ngân sách nhà nước phải chịu thêm thủ tục hoặc chi phí.

Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư: Bộ Công an quan điểm rằng việc lưu trữ thông tin về hộ tịch, nơi thường trú, nơi tạm trú và nhóm máu trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư là cần thiết để hỗ trợ việc xác định thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính, xác định địa vị pháp lý, quyền, trách nhiệm, và nghĩa vụ của công dân. Thông tin về nhóm máu cũng hữu ích trong công tác cấp cứu, quản lý nguồn máu dự phòng, nghiên cứu y tế và phát triển kế hoạch dự phòng. Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư cung cấp thông tin cho các cơ quan nhà nước và đảm bảo tính khả dụng và tính thống nhất trong việc quản lý thông tin.

Về tích hợp thông tin vào thẻ căn cước và căn cước điện tử: Bộ Công an cho biết rằng mục tiêu của việc tích hợp thông tin vào thẻ căn cước và thẻ căn cước điện tử là để giúp người dân thực hiện thủ tục hành chính và giao dịch một cách thuận lợi. Quy định này không xung đột với các quy định pháp luật khác liên quan đến quản lý và sử dụng giấy tờ, không ảnh hưởng đến chức năng quản lý của các cơ quan nhà nước. Thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước, thẻ căn cước và căn cước điện tử là thông tin quan trọng và cần được bảo vệ.

Về quản lý người gốc Việt chưa xác định quốc tịch: Bộ Công an đánh giá rằng quản lý người gốc Việt Nam chưa xác định quốc tịch đang sống tại Việt Nam là yêu cầu cấp thiết và có lịch sử. Hiện tại, nhiều cơ quan quản lý nhà nước không có thông tin gì về người gốc Việt Nam, gây khó khăn trong quản lý và an ninh, trật tự khi họ vi phạm pháp luật. Bổ sung quy định về này trong Luật Căn Cước sẽ giúp giải quyết các khó khăn này và đảm bảo an ninh, trật tự xã hội.