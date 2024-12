Bộ Công an: Quyết tâm hơn, không né tránh trong đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí

TPO - Với vai trò chủ chốt trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí và tiêu cực, Bộ Công an đã triển khai nhiều biện pháp mạnh mẽ trong năm 2024, theo tinh thần "3 không", "4 hơn". Với phương châm "không có vùng cấm, không có ngoại lệ" và "bất kể người đó là ai" đã được áp dụng một cách kiên quyết, dần trở thành một xu thế lan tỏa rộng rãi, như một "cuộc chiến chống giặc nội xâm".

Triển khai '3 không' và '4 hơn'

Tính từ ngày 15/1 đến 14/10 năm nay, Bộ Công an đã khởi tố 11.815 bị can trong các vụ án liên quan đến tội phạm về kinh tế, tham nhũng và tiêu cực. Con số này là minh chứng rõ ràng cho sự quyết liệt của Bộ Công an trong việc đấu tranh phòng chống các hành vi vi phạm pháp luật, góp phần xây dựng một lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh.

Trong công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí và tiêu cực, Bộ Công an đã thực hiện quyết liệt phương châm "3 không", đó là "không ngừng, không nghỉ", "không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai", nhằm đảm bảo không có ai được miễn trừ khỏi việc xử lý nếu có vi phạm. Cùng với đó, Bộ Công an cũng thực hiện phương châm "4 hơn", trong đó tập trung vào việc xây dựng và chỉnh đốn Đảng, phát huy tính gương mẫu của lãnh đạo các cấp và thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực hiệu quả.

Đặc biệt, Bộ Công an đã chú trọng vào công tác xây dựng lực lượng Công an nhân dân, phát huy tinh thần gương mẫu của cán bộ, đảng viên, đặc biệt là đối với các cán bộ lãnh đạo các cấp, nhằm ngăn chặn và xử lý những sai phạm trong nội bộ.

Bên cạnh "3 không" và "4 hơn", Bộ Công an còn triển khai "5 chủ động" trong công tác tư tưởng, bao gồm: chủ động quản lý tư tưởng, nắm tình hình tư tưởng, dự báo tư tưởng, định hướng tư tưởng và giải quyết tư tưởng. Điều này giúp cán bộ chiến sĩ yên tâm công tác, đồng thời tạo dựng đội ngũ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sạch, tránh bị mua chuộc hay lôi kéo.

Nâng cao hiệu quả phòng ngừa tội phạm tham nhũng, lãng phí

Bộ Công an cũng đã tăng cường công tác phòng ngừa tội phạm tham nhũng và lãng phí qua việc nhận diện các vấn đề tiềm ẩn nguy cơ tham nhũng, lãng phí trong nhiều lĩnh vực. Cụ thể, Bộ đã tích cực tham mưu, đề xuất sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện các quy định pháp luật trong các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực như ngân hàng, tài chính, chứng khoán, và đấu thầu.

Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng chống tham nhũng và lãng phí cũng được Bộ Công an chú trọng. Tính đến nay, đã có hơn 2.500 lớp tuyên truyền được tổ chức, với nhiều cán bộ, chiến sĩ gương mẫu không nhận hối lộ khi thi hành công vụ.

Bộ Công an đã xử lý nghiêm nhiều đại án, như các vụ án Thuận An, Phúc Sơn, và Xuyên Việt Oil, nhằm răn đe, cảnh tỉnh không chỉ các đối tượng vi phạm mà còn là thông điệp mạnh mẽ đối với toàn xã hội. Công tác chống lãng phí cũng được đặc biệt chú trọng, nhất là trong các dự án đầu tư công, đấu giá tài nguyên đất đai, khoáng sản, nhằm ngăn chặn tình trạng thất thoát, lãng phí tài nguyên nhà nước.

Một số vụ án điển hình như vụ vi phạm quy định khai thác tài nguyên tại Công ty Cổ phần Thiên Nam (Quảng Ninh), vụ gây thất thoát tài sản tại Công ty Hưng Thịnh và các dự án đầu tư xây dựng kéo dài, đội vốn, đều được Bộ Công an tập trung xử lý.

Trong năm 2025 và các năm tiếp theo, Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an tiếp tục coi công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí là nhiệm vụ trọng tâm, với quyết tâm không ngừng nâng cao hiệu quả phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm tham nhũng, tiêu cực. Bộ Công an cũng xác định rằng chống lãng phí chính là cuộc chiến chống "giặc nội xâm", có vị trí ngang bằng với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Bộ Công an sẽ tiếp tục tập trung triển khai các biện pháp để thực hành tiết kiệm, phòng chống lãng phí trở thành một văn hóa trong công tác của cán bộ chiến sĩ, gắn với trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp và sự tự giác, tự nguyện của mỗi cá nhân.

Từ đầu năm 2024, các cơ quan điều tra thuộc Bộ Công an đã điều tra và xử lý hơn 6.700 vụ án, khởi tố hơn 11.800 bị can phạm tội tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Trong đó, một số vụ án lớn đã thu hồi được số tài sản đáng kể, như vụ Xuyên Việt Oil, thu hồi hơn 1.100 tỷ đồng, gần 700.000 USD và nhiều tài sản khác, vụ Phúc Sơn, thu hồi hơn 300 tỷ đồng, gần 2 triệu USD, và nhiều tài sản giá trị khác.