BlackPink bị kéo vào tranh cãi đạo nhái

TPO - Chủ đề, hình tượng của Somi trong ca khúc mới có nhiều điểm tương đồng với "Ice Cream" của BlackPink kết hợp cùng Selena Gomez. Đáng nói, cả hai bài đều phát hành trong tháng 8, khiến tranh cãi đạo nhái gia tăng.

Somi dự kiến phát hành đĩa đơn mùa hè mang tên Ice Cream vào 2/8. Tuy nhiên, phản ứng trước tin tức này lại có nhiều ý kiến ​​trái chiều.

Người hâm mộ nhận xét phong cách chủ đề (Concept) sản phẩm âm nhạc mới của Somi giống như hình tượng Barbie. Một số khác cho rằng bìa bài hát tương đồng với bản hit năm 2020 của BlackPink và Selena Gomez, cũng có tên Ice Cream.

Đáng nói, khán giả chỉ ra phông chữ, cách sắp đặt, tạo hình của Somi làm liên tưởng đến hình ảnh của BlackPink. Thời điểm phát hành hai ca khúc tương tự nhau, đều vào tháng 8.

Các ý kiến bênh vực cho rằng phong cách phối màu pop-art, búp bê barbie phổ biến, phía Somi có phần chuẩn chỉnh nếu đặt cạnh style gốc hơn là BlackPink. Trước đây, ca khúc Ice Cream của HyunA cũng có cách phối tương tự.

BlackPink đã phát hành Ice Cream khi còn là nhóm nhạc trực thuộc YG Entertainment. Somi thuộc công ty liên kết của YG - The Black Label, dưới sự điều hành của nhà sản xuất âm nhạc Teddy. Nhiều người đổ lỗi cho công ty vì "thiếu tính sáng tạo".

Đây không phải lần đầu BlackPink bị kéo vào cuộc tranh luận liên quan đến ồn ào đạo nhái với Somi. Trong những lần quảng bá trước đây, Somi bị tố diện đồ giống hết đàn chị Rosé. Tại buổi diễn ở Inkigayo ca khúc Dumb Dumb, cô mặc bộ cardigan và quần cạp cao cùng họa tiết, tóc nhuộm bạch kim, buộc 2. Tạo hình khiến fan Rosé và Somi tranh cãi.

Nhiều hình ảnh girlcrush trong MV của Somi cũng được cho lấy cảm hứng từ BlackPink.

Jeon Somi, 23 tuổi, là con lai Canada - Hàn Quốc. Cô xuất thân là thực tập sinh JYP, từng tham gia nhiều show sống còn nổi tiếng như Sixteen - tìm kiếm nhóm Twice, Produce 101 và đứng hạng nhất. Sau hai năm hoạt động nhóm nhạc dự án I.O.I, Somi rời JYP, trở thành “gà” The Black Label.

Dưới trướng “phù thủy âm nhạc” Teddy, Somi có nhiều ca khúc nổi tiếng như Birthday, What you waiting for, Dumb Dumb, XOXO… song từng gây tranh luận vì cô không được hoạt động âm nhạc thường xuyên.