Bình Dương chấn chỉnh các đơn vị gây phiền hà trong giải quyết thủ tục đất đai

TPO - Thời gian qua, người dân nhận chuyển nhượng, tặng cho đất một số nơi trên địa bàn tỉnh Bình Dương bị cơ quan chức năng trả hồ sơ vì thiếu chữ ký của cả vợ và chồng. Về việc này, Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Bình Dương đã ra văn bản chấn chỉnh.

Ngày 29/8, Văn phòng đăng ký đất đai (ĐKĐĐ) tỉnh Bình Dương cho biết, vừa ban hành văn bản chấn chỉnh các đơn vị trực thuộc liên quan đến hoạt động giải quyết thủ tục hành chính về đất đai.

Văn bản do ông Phạm Thanh Tùng - Giám đốc Văn phòng ĐKĐĐ tỉnh Bình Dương ký nêu rõ, qua thời gian triển khai Luật Đất đai năm 2024, các Nghị định và Thông tư hướng dẫn thi hành, việc giải quyết các thủ tục hành chính về đất đai tại Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ các huyện, thành phố đã được thực hiện nghiêm túc, tạo điều kiện thuận cho người dân thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai tại địa phương.

Tuy nhiên, vừa qua trên địa bàn tỉnh Bình Dương, người dân phản ánh có bất cập trong giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến đất đai. Cụ thể, khi nộp hồ sơ nhận chuyển nhượng đất, người dân bị trả lại vì thiếu chữ ký của cả hai vợ chồng. Do đó, Giám đốc Văn phòng ĐKĐĐ tỉnh Bình Dương yêu cầu Giám đốc Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ các huyện, thành phố thực hiện nghiêm, tuyệt đối không được yêu cầu nộp thêm giấy tờ, kê khai thêm thông tin mà pháp luật không quy định.

Thực hiện giải quyết hồ sơ của người dân theo thông tin trên hợp đồng, văn bản nhận chuyển quyền đã được công chứng, chứng thực và thông tin trên hồ sơ đầy đủ, hợp lệ người dân đã kê khai và nộp.

Giải quyết các thủ tục hành chính về đất đai đảm bảo đúng nguyên tắc thực hiện thủ tục hành chính về đất đai theo quy định tại Điều 224 Luật Đất đai năm 2024.

Yêu cầu Giám đốc Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ các huyện, thành phố nghiêm túc thực hiện, nếu tiếp tục nhận được phản ánh có nội dung liên quan đến việc đề nghị người dân phải có mặt cả vợ và chồng để ký tên khi mua, bán đất thì Giám đốc Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ huyện, thị xã, thành phố phải chịu trách nhiệm.

Sở dĩ Văn phòng ĐKĐĐ tỉnh Bình Dương phải ra văn bản chấn chỉnh trên vì trước đó, một số văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Bình Dương yêu cầu khi công chứng hợp đồng mua bán thì bên mua đất phải có mặt vợ, chồng và mang theo giấy đăng ký kết hôn hoặc giấy xác nhận độc thân mới được giải quyết các thủ tục công chứng. Theo người dân, trước đây không yêu cầu song gần đây lại yêu cầu việc này khiến họ bất ngờ và phiền phức.

Đại diện một Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Bình Dương cho biết, đơn vị bị trả hồ sơ nhiều lần vì thiếu chữ ký của cả hai vợ chồng. Do đó, khi tiếp nhận hồ sơ, đơn vị này phải yêu cầu bên mua có mặt vợ và chồng đến để ký công chứng, nếu không thì phải có giấy cam kết là tài sản riêng hoặc giấy xác nhận độc thân.

Văn phòng ĐKĐĐ thành phố Dĩ An là một trong số các đơn vị trả hồ sơ nhận chuyển nhượng đất khi thiếu chữ ký của cả hai vợ chồng. Nói về lý do, đơn vị này giải thích rằng, thời gian qua đã tiếp nhận nhiều hồ sơ đăng ký cấp giấy chứng nhận đối với trường hợp nhận chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất… là tài sản chung của 2 vợ chồng nhưng trong hợp đồng chuyển nhượng, tặng cho chỉ thể hiện thông tin của một người. Điều này dẫn đến khi in giấy chứng nhận để cấp cho người nhận chuyển nhượng, tặng cho thì chỉ có tên một người (vợ hoặc chồng) như vậy là chưa phù hợp.