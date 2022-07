Biệt thự 'hàng hiệu' làm xiêu lòng giới nhà giàu ở phía Đông Hà Nội

Thị trường bất động sản phía Đông Hà Nội đang ghi nhận cuộc đua “nước rút” để sở hữu những biệt thự hàng hiệu cuối cùng tại phân khu Đảo Dừa, Vinhomes Ocean Park 2 – The Empire.

“Phiên bản giới hạn” đắt khách

Trong 10 năm qua, bất động sản hàng hiệu trên thế giới đã tăng trưởng khoảng 170%. Tại Việt Nam, theo thống kê từ Savills, đến năm 2025, số lượng triệu phú đô la có thể đứng thứ 4 tại khu vực Đông Nam Á. Do đó, nhu cầu bất động sản cao cấp cũng ngày một tăng cao.

Anh Đức Kiên, nhân viên một công ty môi giới bất động sản phân tích: “Khi những người sở hữu khối tài sản “kếch xù” tìm kiếm bất động sản thì điều thực sự mà họ muốn sở hữu chính là sự khác biệt. Các dự án lọt vào “mắt xanh” của họ luôn phải cho thấy những tiện ích vượt trội, vừa giúp họ khẳng định được thương hiệu cá nhân, vừa phải mang tới những trải nghiệm thượng lưu”. Cũng theo anh Kiên, các dự án hạng sang đã xuất hiện nhiều hơn cho nhu cầu này, trong đó, dẫn đầu là các dự án của Vinhomes.

Gần đây nhất, thương hiệu này đã đưa ra biệt thự Đảo Dừa tại Vinhomes Ocean Park 2 – The Empire. Sản phẩm ngay lập tức được giới đầu tư và các khách hàng thời thượng săn đón bởi số lượng hạn chế cùng bản sắc kiến trúc mang đậm phong cách Florida của xứ sở cờ hoa. Đáng chú ý, Đảo Dừa có những biệt thự diện tích lớn, từ 325m2 trở lên, được thiết kế đầy đủ các khoảng không gian cho chủ nhà thỏa sức bày trí và sử dụng theo sở thích cá nhân của mình.

Đảo Dừa là một trong hai phân khu hiếm hoi của đại đô thị biển được quy hoạch khép kín. Phía bên trong phân khu, chủ đầu tư sẽ kích hoạt chế độ an ninh, an toàn theo tiêu chuẩn Vinhomes với các vòng kiểm soát đa lớp. Theo đó, chốt kiểm tra của lực lượng bảo vệ chuyên nghiệp sẽ hoạt động suốt 24/7, cùng với các tổ đội tuần tra, kiểm soát cơ động; hệ thống camera vận hành suốt ngày đêm sẽ đảm bảo mang tới cuộc sống tuyệt đối an toàn, riêng tư và yên tĩnh cho các gia đình tinh hoa.

Không gian sống đắt giá giữa kì quan đô thị

Sự khác biệt của phân khu Đảo Dừa còn ở cảnh quan, môi trường, tạo ra chất sống chan hòa với thiên nhiên. Trong đó, hàng loạt căn biệt thự sở hữu tầm view “triệu đô” khi nhìn thẳng ra mặt sông sinh thái ngay trước hiên nhà. Đây chính là “miền xanh bất tận” đắt giá không chỉ đem lại sự thư thái mà đảm bảo mang tới nguồn oxy trong lành, tinh khiết cho cuộc sống của cư dân.

Điểm nhấn của bức tranh này còn có các công viên trù phú, với những rừng dừa soi bóng xuống hồ bơi trong xanh. Đây cũng là địa điểm tập trung hệ thống các sân tập thể thao nối tiếp nhau, giúp kích thích mọi người vận động mỗi ngày để làm quen với lối sống khỏe mạnh suốt 365 ngày trong năm.

Đặc biệt, về vị trí, Đảo Dừa nằm kế cận “lá phổi xanh” của cả đại đô thị biển là công viên trung tâm Empire rộng tới hơn 7,5 ha cũng như chỉ cách công viên ven kênh Silk Park dài hơn 2,6 km vài phút di chuyển. Các đại công viên này được quy hoạch bài bản, thiết kế chức năng theo nhiều cụm chủ đề, cung cấp những tiện ích đẳng cấp không khác gì trong resort 5 sao.

Đặc biệt, Đảo Dừa là nơi cư dân được trải nghiệm cảm xúc có một không hai tại “kỳ quan đô thị mới” như Tổ hợp công viên Biển tạo sóng nhân tạo Royal Wave Park quy mô lớn nhất thế giới. Tại đây, những ngọn sóng cao từ 2,5 – 3m được tạo ra; cùng với bãi biển mịn màng của công viên Sandy Park rộng 1 ha; dòng nước tươi mát của hồ nước mặn quy mô hàng đầu châu Á Laguna rộng 9,3ha… mang tới hơi thở, cảnh sắc miền biển không hề thua kém các “thiên đường du lịch biển” hàng đầu Việt Nam.

Là một phần của đại đô thị có quy mô gần 1.000 ha, Đảo Dừa cũng mang tới đặc quyền sống tiện nghi, đủ đầy cho cư dân. Đảm bảo cho điều này là sự hiện diện của hệ sinh thái đẳng cấp của Vingroup gồm trung tâm thương mại Vincom Mega Mall; Bệnh viện Vinmec Health Resort đẳng cấp 5 sao với 18 căn biệt thự lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam; hệ thống trường liên cấp Vinschool, hệ thống xe buýt điện VimBus. Đây được xem như những “thỏi nam châm”, giúp duy trì sức hút của hàng hiệu Đảo Dừa, cũng là cho cả thị trường phía Đông Hà Nội trong thời gian tới.

