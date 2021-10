Biển Đông có thể đón bão vào tuần tới

TPO - Dự báo trong tuần tới, trên Biển Đông có khả năng xuất hiện một áp thấp nhiệt đới, sau đó mạnh lên thành bão và di chuyển về phía đất liền nước ta.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, khoảng ngày 5-6/10, trên dải hội tụ nhiệt đới hoạt động mạnh ở vùng biển phía Đông khu vực giữa Biển Đông (sát Philippines) sẽ xuất hiện một áp thấp nhiệt đới. Áp thấp nhiệt đới sau đó di chuyển về phía Tây Bắc, có khả năng cao mạnh lên thành bão trong khoảng ngày 7-8/10.

Cùng với sự hình thành áp thấp nhiệt đới, khoảng ngày 5-6/10, dải hội tụ nhiệt đới hoạt động mạnh dần kết hợp với nhiễu động gió Đông sẽ gây mưa lớn trở lại tại Bắc Bộ và Trung Bộ, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Mưa lớn nhất tại các tỉnh ven biển, đồng bằng Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ.

Cũng trong thời gian này, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam có cường độ trung bình nên chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, tháng 10 và tháng 11 là đỉnh điểm của mùa mưa bão năm nay ở các tỉnh miền Trung. Dự báo trong tháng 10 có khả năng xuất hiện 2-3 xoáy thuận nhiệt đới (bão/áp thấp nhiệt đới) hoạt động trên khu vực Biển Đông và có khả năng ảnh hưởng đến khu vực Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ nước ta. Mưa lớn có thể xuất hiện dồn dập ở các tỉnh miền Trung trong thời gian này.

Trước khi đón áp thấp nhiệt đới và mưa lớn, đêm nay và ngày mai (2/10), do ảnh hưởng của hội tụ gió 5000m nên vùng núi, trung du Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 20-50mm/24h, có nơi trên 70mm/24h. Thời gian mưa dông tập trung vào chiều tối và đêm.

Trong khi đó tại Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục khoảng 11-14 độ Vĩ Bắc nên đêm nay và ngày mai có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 30-60mm/24h, có nơi trên 80mm/24h. Thời gian mưa dông tập trung vào chiều và đêm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại vùng trũng, thấp, ven sông.