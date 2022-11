BIDV trao tặng hơn 12.000 thẻ BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn

Ngày 23/11/2022, tại Hà Nội, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam tổ chức Lễ Phát động Chương trình tặng Sổ bảo hiểm xã hội (BHXH), Thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người có hoàn cảnh khó khăn. Tại Chương trình, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đã cam kết trao tặng trên 12.000 thẻ BHYT với tổng giá trị 05 tỷ đồng.

Thực hiện chủ trương “BHXH, BHYT toàn dân” của Đảng và Nhà nước, với mong muốn người dân Việt Nam, nhất là những người có hoàn cảnh khó khăn được chăm sóc y tế khi ốm đau, được bảo đảm thu nhập khi hết tuổi lao động, Chương trình “Tặng sổ BHXH, thẻ BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn” hướng tới đồng bào dân tộc thiểu số thuộc nhóm đối tượng không được ngân sách nhà nước đóng, hỗ trợ đóng BHYT; người chưa có thẻ BHYT thuộc diện mới thoát nghèo; người thuộc hộ cận nghèo, người có mức sống trung bình chưa tham gia BHXH, BHYT và người có hoàn cảnh khó khăn, yếu thế khác...

Tại Lễ phát động, ông Trần Long – Phó Tổng Giám đốc BIDV chia sẻ: Với vai trò là một trong những định chế tài chính hàng đầu đất nước, tích cực thực thi có hiệu quả chủ trương của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước, trong 65 năm hoạt động và phát triển, BIDV luôn nỗ lực thực hiện tốt nhất trách nhiệm đối với cộng đồng, xã hội. Được BHXH tin tưởng lựa chọn là đối tác hợp tác truyền thống, BIDV luôn sẵn sàng đồng hành, hỗ trợ ngành BHXH trong công tác tổ chức, thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN.

“Trên 12.000 tấm thẻ BHYT tại chương trình lần này là tình cảm của toàn hệ thống Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam gửi tới người dân với mong muốn chia sẻ phần nào khó khăn, hỗ trợ bà con được thụ hưởng chế độ chăm sóc sức khỏe của Nhà nước, góp phần nhân lên hơn nữa những giá trị nhân văn, cao đẹp của chính sách BHXH, BHYT sâu rộng trong cộng đồng”,ông Trần Long – Phó Tổng Giám đốc BIDV nhấn mạnh.

Bên cạnh việc thực thi các nhiệm vụ tài chính tiền tệ phục vụ các chương trình phát triển kinh tế của đất nước, phát huy vai trò là Ngân hàng thương mại Nhà nước chủ lực của ngành ngân hàng, BIDV tích cực dành nguồn kinh phí từ hoạt động của ngân hàng, cũng như vận động người lao động tham gia đóng góp để thực hiện các chương trình an sinh xã hội. Tổng kinh phí BIDV triển khai thực hiện các chương trình ASXH trong 5 năm từ 2017 - 2022 là gần 1.500 tỷ đồng. Các hoạt động tài trợ, từ thiện xã hội của BIDV tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực như giáo dục, y tế, xây nhà ở cho người nghèo, khắc phục hậu quả thiên tai,...

Với hơn 65 năm xây dựng và phát triển, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) tiếp tục duy trì vị thế là ngân hàng thương mại lớn nhất Việt Nam về quy mô. Tại thời điểm 30/9/2022, tổng tài sản hợp nhất của BIDV đạt 2,05 triệu tỷ đồng, tăng trưởng 16,3% so với đầu năm. Trong nhiều năm liên tiếp BIDV thuộc Top 2000 doanh nghiệp lớn nhất thế giới do Tạp chí Forbes bình chọn, Top 300 thương hiệu ngân hàng giá trị nhất toàn cầu do Brand Finance đánh giá; được vinh danh “Thương hiệu quốc gia” lần thứ 7. BIDV cũng là ngân hàng tiên phong tổ chức giải chạy “BIDVRUN - Tết ấm cho người nghèo” - giải chạy thường niên được BIDV tổ chức từ 2019 đến nay.