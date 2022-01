Bia - món quà của các vị thần do phụ nữ hay đàn ông phát minh?

icon 5.000 năm

icon 6.000 năm

icon 7.000 năm

Câu trả lời đúng là đáp án B: Sản xuất bia từng là hoạt động tôn giáo cổ đại. Việc ủ bia đã được thực hiện từ 6.000 năm trước bởi bộ lạc Sumer sinh sống ở phía nam Mesopotamia (nay thuộc Iraq). Người Summer thờ nữ thần bia Ninkasi. Bản thánh ca Hymn to Ninkasi của bộ lạc được dùng để ca tụng vị nữ thần này. Trong bài thánh ca chứa công thức bia cổ xưa nhất và mô tả việc sản xuất ra bia từ lúa mạch. Các nhà sử học cho rằng người Sumer phát hiện ra quá trình lên men một cách tình cờ, có thể do một miếng bánh mì bị ngấm nước sau một thời gian đã lên men và khiến người ngửi thấy hoặc ăn phải bị say.