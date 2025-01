Bí thư T.Ư Đoàn tặng quà Tết cho thiếu nhi An Giang

TPO - Ngày 12/1, tại An Giang, Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Thiếu nhi Việt Nam, Hội đồng Đội tỉnh An Giang cùng đơn vị đồng hành tổ chức chương trình “Xuân Sẻ Chia - Tết yêu thương” và Ngày hội “Thiếu nhi Việt Nam - Học tập tốt, rèn luyện chăm”.

Tham dự có chị Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư T.Ư Đoàn - Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương; bà Nguyễn Thị Minh Thúy - Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang; bà Đặng Thị Hoa Rây - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang; Hoa hậu Hòa bình Quốc tế năm 2021 Nguyễn Thúc Thùy Tiên; các thầy, cô giáo và 1.500 em đội viên, học sinh trên địa bàn tỉnh An Giang, Kiên Giang, Đồng Tháp.

Phát biểu tại chương trình, anh Lê Anh Quân - Phó Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương - Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Thiếu nhi Việt Nam cho biết, các em chính là niềm tin, hy vọng của gia đình, nhà trường và cả xã hội. Các anh chị phụ trách Đội, thầy cô và cha mẹ luôn mong muốn nhìn thấy các em lớn lên không chỉ với những kết quả học tập tốt, còn có sức khoẻ, một trái tim nhân ái, tinh thần trách nhiệm và lòng yêu nước nồng nàn.

“Các em hãy cùng nhau tích cực tham gia hưởng ứng các hoạt động phong phú của chương trình Thiếu nhi Việt Nam - Học tập tốt, rèn luyện chăm, đó là cơ hội để các em được trải nghiệm, phát triển năng lực bản thân. Chương trình còn tạo môi trường, động lực khích lệ để các em phấn đấu vươn lên và trưởng thành, xứng đáng với tình thương yêu, sự quan tâm chăm sóc của cha mẹ, thầy cô, của các anh chị phụ trách Đội và toàn xã hội đã dành cho các em”, anh Quân nói.

Ngoài ra, anh Quân cho rằng, hành trình này không chỉ đòi hỏi sự nỗ lực của mỗi cá nhân các em còn tinh thần đoàn kết, cùng nhau học hỏi và chia sẻ. “Các em hãy mạnh dạn tham gia, khám phá và phát huy hết tiềm năng của mình. Hãy biến những ước mơ thành động lực, để mỗi bước đi của các em đều là bước tiến của tương lai đất nước trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”, anh Quân nhắn nhủ.

Theo anh Quân, cuộc sống đôi khi có những khó khăn, thử thách nhưng các em hãy luôn vững tin rằng, hành trình của các em sẽ không bao giờ đơn độc, luôn có những vòng tay yêu thương, đùm bọc đến từ các anh chị cán bộ, đoàn viên, thanh niên, nhà trường, gia đình và xã hội.

Từ tháng 11/2021, Hội đồng Đội Trung ương phối hợp đơn vị đồng hành đã nhận bảo trợ dài hạn đến năm 18 tuổi cho 816 em, với mức bảo trợ 2 triệu đồng/em/tháng, trung bình mỗi năm tổng kinh phí hỗ trợ cho các em thiếu nhi mồ côi do ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 hơn 20 tỉ đồng.

Tại chương trình, Hội đồng Đội Trung ương, Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Thiếu nhi Việt Nam cùng đơn vị đồng hành trao bảo trợ cho 48 em, mỗi em sẽ được nhận 24 triệu/năm chia đều cho mỗi tháng, 1 thùng sữa, 1 phần quà Tết và 1 bộ áo quần mới trị giá 1 triệu đồng.

Bên cạnh đó, Hội đồng Đội Trung ương, Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Thiếu nhi Việt Nam trao tặng quà Tết, học bổng cho 77 em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh An Giang; trao tặng quà Tết cho 20 giáo viên làm tổng phụ trách Đội khối Tiểu học có nhiều nỗ lực cố gắng trên địa bàn tỉnh An Giang.

Ngoài ra, Hội đồng Đội Trung ương phối hợp đơn vị đồng hành khánh thành và bàn giao khu vui chơi dành cho thiếu nhi tại Bệnh viện Sản nhi tỉnh An Giang. Khu vui chơi dành cho thiếu nhi bao gồm: Trò chơi cầu trượt xích đu liên hoàn, thú nhún, các loại bập bênh, thang leo vận động… công trình giúp các em thiếu niên nhi đồng có thêm địa điểm vui chơi, nghỉ ngơi; đồng thời, giúp các em phát triển toàn diện cả về thể chất và tinh thần.