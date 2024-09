Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Tường Lâm dự lễ khai giảng, trao học bổng tại An Giang

TPO - Anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn đã đến dự lễ khai giảng năm học 2024-2025 tại Trường THCS An Tức (An Giang) và trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Sáng 5/9, anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam đến dự lễ khai giảng năm học mới 2024-2025 tại Trường THCS An Tức, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang. Cùng dự có anh Nguyễn Đức Nguyên – Phó Trưởng Ban Thanh niên Trường học Trung ương Đoàn, Ủy viên Ban Thư ký Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam và đại diện lãnh đạo tỉnh An Giang, Tỉnh Đoàn An Giang.

Phát biểu tại lễ khai giảng, cô Trần Thị Bích Thục - Hiệu trưởng Trường THCS An Tức cho biết, năm học 2023-2024, nhà trường đã đạt được những kết quả nổi bật. Trong năm học vừa qua có 25 cán bộ, giáo viên đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”, có 14 chiến sĩ thi đua cơ sở, 5 tập thể tổ tiên tiến và đạt danh hiệu trường tiên tiến. Chất lượng giáo dục được từng bước nâng lên, tỷ lệ học sinh khá giỏi hơn 69%, tỷ lệ tốt nghiệp trung học cơ sở đạt 100%, tỷ lệ bỏ học giảm còn chưa tới 2%; đội ngũ giáo viên đạt chuẩn 100%... Năm học mới, trường có 350 học sinh, trong đó trên 96% là học sinh dân tộc thiểu số.

Tại lễ khai giảng, thay mặt Trung ương Đoàn, anh Nguyễn Tường Lâm – Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đoàn đã trao 15 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn (trị giá mỗi suất 2 triệu đồng), 15 xe đạp (mỗi xe trị giá 2 triệu đồng).

Được biết, Trường THCS An Tức (xã An Tức) thuộc vùng núi nghèo, khó khăn của huyện Tri Tôn (An Giang). Trước việc nhà vệ sinh của trường xuống cấp trầm trọng, không thể đảm bảo cho việc phục vụ nhu cầu vệ sinh của gần 400 giáo viên và học sinh trong năm học mới này, Trung ương Đoàn đã quyết định hỗ trợ cho trường nâng cấp nhà vệ sinh với kinh phí 50 triệu đồng. Ban Dân vận Tỉnh ủy An Giang đã chỉ đạo thực hiện Công trình không gian văn hóa Bác Hồ - Bác Tôn và trao tặng cho thư viện trường 142 quyển sách về cuộc đời, sự nghiệp của Bác Hồ - Bác Tôn.

Ngoài ra, Tỉnh Đoàn An Giang trao tặng công trình chuyến xe yêu thương trị giá 10 triệu đồng và tài trợ sách giáo khoa, sách thiếu nhi cùng các dụng cụ học tập cho học sinh; Huyện Đoàn Tri Tôn trao công trình nâng cấp Thư viện xanh trị giá 20 triệu đồng...