Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Ngọc Lương duyệt Đại hội Hội LHTN tỉnh Bắc Giang

TPO - Sáng 19/7, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam Nguyễn Ngọc Lương duyệt công tác chuẩn bị Đại hội Hội LHTN tỉnh Bắc Giang lần thứ VI, nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Dự hội nghị có Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Giang Mai Sơn và lãnh đạo Tỉnh Đoàn, Hội LHTN tỉnh Bắc Giang.

Theo Hội LHTN tỉnh Bắc Giang, Đại hội Hội LHTN tỉnh Bắc Giang lần thứ VI, nhiệm kỳ 2024 – 2029 dự kiến diễn ra ngày 2 và 3/8. Ngày 2/8, Đại hội có nội dung hiệp thương cử đoàn chủ tịch, giới thiệu đoàn thư ký, báo cáo kiểm điểm của Ủy ban Hội LHTN tỉnh Bắc Giang khóa V, báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào văn kiện Đại hội Hội LHTN tỉnh lần thứ VI và văn kiện Đại hội Hội LHTN toàn quốc lần thứ IX, đối thoại với Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang.

Ngày 3/8, đại hội gồm nội dung khai mạc phiên trọng thể, báo cáo tóm tắt kết quả công tác Hội và phong trào thanh niên tỉnh Bắc Giang nhiệm kỳ 2019 - 2024; phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2024 – 2029; hiệp thương cử Ủy ban Hội LHTN tỉnh Bắc Giang khóa VI, Chủ tịch Ủy ban Hội LHTN tỉnh, Ban Kiểm tra Ủy ban Hội LHTN tỉnh, đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Hội LHTN toàn quốc lần thứ IX, thông qua nghị quyết Đại hội.

Tại hội nghị, Hội LHTN tỉnh Bắc Giang thông tin giới thiệu nhân sự dự kiến hiệp thương cử đoàn đại biểu tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2024 – 2029; kết quả thực hiện chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bắc Giang lần thứ V, nhiệm kỳ 2019-2024 và dự thảo báo cáo chính trị tại Đại hội.

Tại hội nghị, anh Thân Trung Kiên – Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN tỉnh Bắc Giang cho biết, Đại hội Hội LHTN cấp cơ sở tỉnh Bắc Giang hoàn thành sớm hơn dự kiến. Đại hội cấp cơ sở đều hiệp thương cử Chủ tịch Hội LHTN tại đại hội.

Công tác nhân sự Đại hội Hội LHTN tỉnh Bắc Giang lần thứ VI, nhiệm kỳ 2024 – 2029 đảm bảo theo hướng dẫn của Trung ương, dự kiến có 43 ủy viên Hội LHTN tỉnh Bắc Giang nhiệm kỳ 2024 – 2029, tăng 2 người so với nhiệm kỳ trước do tăng thêm ủy viên đại diện công nhân khu công nghiệp; Ban Thư ký Hội có 13 người; có 4 Phó Chủ tịch và Chủ tịch Hội LHTN do Bí thư Tỉnh Đoàn Bắc Giang kiêm nhiệm.

Tại hội nghị, tổ công tác của Trung ương Đoàn có nhiều ý kiến góp ý về cách thức, hình thức, nội dung và công tác tuyên truyền tổ chức Đại hội Hội LHTN tỉnh Bắc Giang lần thứ VI, nhiệm kỳ 2024 – 2029; công tác nhân sự quan tâm tỉ lệ nữ, người tôn giáo, văn nghệ sĩ trẻ và độ tuổi.

Tại hội nghị, ông Mai Sơn – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Giang cho biết, UBND tỉnh Bắc Giang đã nghe báo cáo của Sở Nội vụ và thống nhất với phương án nhân sự Đại hội của Hội LHTN tỉnh Bắc Giang đề xuất. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang cũng góp ý về chương trình, văn kiện, khẩu hiệu đại hội. Theo đó, khẩu hiệu của Đại hội nên đưa từ “Đoàn kết” lên đầu tiên, chỉ tiêu đại hội nên bổ sung mỗi thanh niên có thể được giao hỗ trợ 2 người cao tuổi về chuyển đổi số. Nhiệm vụ và giải pháp thực hiện chỉ tiêu nhiệm kỳ nên gắn với chuyển đổi số. Các hoạt động tình nguyện thường xuyên, hỗ trợ thanh niên công nhân.

Kết luận hội nghị, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn Nguyễn Ngọc Lương đánh giá cao Hội LHTN tỉnh Bắc Giang chỉ đạo hoàn thành sớm đại hội cơ sở các cấp để chuẩn bị đại hội Hội LHTN cấp tỉnh. Đại hội cấp tỉnh Bắc Giang chuẩn bị sớm, chu đáo, chất lượng, có điểm nhấn mới, đặc biệt ấn tượng cách thiết kế nội dung đại hội, thể hiện ngày hội thanh niên và mục tiêu chính trị.

Anh Lương đề nghị Đại hội Hội LHTN tỉnh Bắc Giang lần thứ VI, nhiệm kỳ 2024 – 2029 đổi từ “Đoàn kết” lên đầu khẩu hiệu vì đoàn kết là cội nguồn sức mạnh và tập hợp rộng rãi thanh niên, điều chỉnh chỉ tiêu nhiệm kỳ, chuyển đổi số trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành hoạt động thanh niên. Bắc Giang nổi bật là đối tượng thanh niên công nhân, bởi vậy, Hội quan tâm hỗ trợ thanh niên công nhân. Hội quan tâm hướng thanh niên Bắc Giang phát triển du lịch văn hóa.

Về chương trình đại hội, anh Lương nhất trí tổ chức trong 2 buổi (ngày 2 và 3/8). Việc tổ chức đối thoại với Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang ngay tại Đại hội là nhân tố ấn tượng, tạo hiệu ứng tốt. Tuy nhiên, tiếng nói của thanh niên tại Đại hội vẫn còn ít nên nghiên cứu thêm về vấn đề này. Anh Lương đề xuất, Hội LHTN tỉnh Bắc Giang đọc báo cáo tóm tắt phong trào thanh niên tỉnh Bắc Giang nhiệm kỳ qua tại phiên đầu tiên của đại hội để bố trí thêm thời gian tăng ý kiến phát biểu của đại biểu.

Anh Lương cũng góp ý về các nội dung phiên làm việc thứ 2 của Đại hội, trong đó lưu ý chọn vấn đề nổi bật của tỉnh để trao đổi, có thể là thanh niên công nhân, chuyển đổi số, khởi nghiệp. Bắc Giang bầu hiệp thương trực tiếp Chủ tịch Hội LHTN tỉnh tại Đại hội là nét mới.