Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang làm việc với huyện Lạng Giang

Ngày 13/8, ông Nguyễn Văn Gấu - Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang làm việc với Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy Lạng Giang về tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị của huyện từ đầu năm đến nay; kết quả sắp xếp đơn vị hành chính và công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp.

Nhiều kết quả tích cực

Theo huyện Lạng Giang, 7 tháng qua, giá trị sản xuất các ngành kinh tế chủ yếu trên địa bàn huyện tăng 13,4%, cơ cấu chuyển dịch theo hướng tích cực. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội 7.163 tỷ đồng, đạt 57,3% kế hoạch; thu hút 6 dự án đầu tư vào địa bàn với tổng số vốn đăng ký 918,5 tỷ đồng.

Sản xuất nông nghiệp của huyện Lạng Giang tiếp tục ổn định. Giá trị sản xuất nông-lâm nghiệp và thủy sản ước 1.244 tỷ đồng, đạt 47,4% kế hoạch.

Huyện Lạng Giang chỉ đạo hoàn thành xây dựng đề án đề nghị công nhận thị trấn Vôi đạt đô thị loại IV; chương trình phát triển đô thị thị trấn Vôi đến năm 2035; quy chế quản lý kiến trúc đô thị thị trấn Vôi, thị trấn Kép và vùng phụ cận; đẩy nhanh tiến độ lập nhiệm vụ quy hoạch chung đô thị huyện đến năm 2045 (tỷ lệ 1/10.000).

Huyện Lạng Giang thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội; quan tâm đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động. Đời sống của nhân dân ổn định và được nâng lên. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định, không xảy ra điểm nóng, phức tạp.

Về công tác xây dựng Đảng, Huyện ủy Lạng Giang quán triệt, triển khai thực hiện quy định của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới; Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Huyện Lạng Giang tổ chức 3 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 297 quần chúng ưu tú; kết nạp 168 quần chúng ưu tú vào Đảng, đạt 62,2% kế hoạch năm. Làm tốt công tác thông tin thời sự, nắm tình hình, định hướng dư luận xã hội.

Trong 7 tháng, BTV Huyện ủy Lạng Giang thực hiện 2 cuộc kiểm tra chấp hành đối với 2 tổ chức đảng và 6 đảng viên; 1 cuộc giám sát đối với 1 tổ chức đảng và 3 đảng viên là cán bộ thuộc diện BTV Huyện ủy quản lý. Cấp ủy cơ sở tiến hành kiểm tra đối với 38 tổ chức đảng và 810 đảng viên; giám sát đối với 24 tổ chức đảng và 52 đảng viên.

Đối với việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025 , BTV Huyện ủy Lạng Giang ban hành các văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện. Kết quả rà soát, huyện Lạng Giang có 2 đơn vị hành chính cấp xã có diện tích nhỏ dưới 20% theo quy định về tiêu chuẩn đơn vị hành chính cấp xã sẽ sáp nhập là Mỹ Hà và Yên Mỹ; 2 đơn vị hành chính cấp xã thuộc diện khuyến khích sáp nhập là xã Hương Lạc và Tiên Lục.

UBND huyện Lạng Giang xây dựng tiểu đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện Lạng Giang, giai đoạn 2023-2025. Tổ chức lấy ý kiến cử tri tại 4 xã: Mỹ Hà, Tiên Lục, Yên Mỹ và Hương Lạc về việc sắp xếp với tỷ lệ đồng thuận cao (đạt 98%).

Về công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030, BTV Huyện ủy Lạng Giang xây dựng và triển khai kế hoạch tổ chức đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030. Thời gian đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở hoàn thành đầu quý I/2025; đại hội chi, đảng bộ cơ sở hoàn thành trong quý II/2025; cấp huyện hoàn thành trong tháng 8/2025.

Xây dựng hệ thống Đảng trong sạch

Phát biểu kết luận, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang Nguyễn Văn Gấu biểu dương Ban Chấp hành, BTV, Thường trực Huyện ủy Lạng Giang luôn duy trì truyền thống đoàn kết. Về nhiệm vụ thời gian tới, ông Gấu nhấn mạnh, BTV, Thường trực Huyện ủy Lạng Giang chỉ đạo rà soát lại các chỉ tiêu nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII và các nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 chưa đạt hoặc đạt kết quả thấp; đồng thời khẩn trương triển khai kế hoạch khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, vi phạm sau kiểm tra.

Huyện Lạng Giang tập trung chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế; trong đó tiếp tục xác định công nghiệp là động lực chính thúc đẩy các lĩnh vực khác phát triển, xây dựng các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng.

Ông Gấu cho rằng, huyện Lạng Giang chú trọng phát triển đô thị có tầm nhìn dài hạn, hướng đến mục tiêu huyện Lạng Giang phát triển thành thị xã; hoàn thành nhiệm vụ quy hoạch chung đô thị huyện Lạng Giang đến năm 2045 (tỷ lệ 1/10.000) và Đề án đề nghị công nhận thị trấn Vôi đạt đô thị loại IV.

Đồng thời, huyện Lạng Giang tăng cường chỉ đạo quản lý chặt chẽ đất đai, tài nguyên, khoáng sản, xử lý các trường hợp vi phạm đất đai theo Chỉ thị số 19-CT/TU và Kết luận 120-KL/TU của BTV Tỉnh ủy Bắc Giang. Huyện Lạng Giang tập trung phát huy hiệu quả “chính quyền thân thiện”; đẩy mạnh cải cách hành chính. Tăng cường các biện pháp nâng hạng Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện (DDCI), nâng điểm các chỉ số thành phần đạt thấp.

Về nhân sự, huyện Lạng Giang cần khẩn trương rà soát, bố trí, sắp xếp, luân chuyển, điều động cán bộ để chuẩn bị trước một bước nhân sự cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 gắn với nhân sự lãnh đạo HĐND, UBND nhiệm kỳ 2026-2031. Đặc biệt, trong công tác cán bộ phải phát huy nguyên tắc tập trung dân chủ, bảo đảm công tâm, khách quan.

Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang lưu ý, để thực hiện thắng lợi mục tiêu và những giải pháp nói trên, vấn đề cốt lõi là huyện Lạng Giang phải quan tâm chăm lo công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh, hiệu lực, hiệu quả. Đồng thời, huyện Lạng Giang tiếp tục quán triệt nghiêm việc chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc và nâng cao trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong thực thi nhiệm vụ, chỉ đạo quyết liệt thực hiện phương châm “3 dám, 3 hơn, 5 rõ” theo Chỉ thị số 26-CT/TU của BTV Tỉnh ủy Bắc Giang.