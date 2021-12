Bí thư Hà Nội: Đảm bảo an toàn, hiệu quả tiêm vắc xin COVID-19 cho trẻ em

TPO - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng yêu cầu tiếp tục triển khai kế hoạch tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho người dân và trẻ em từ 12- 17 tuổi, đảm bảo an toàn và hiệu quả.

Phát biểu kết luận Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội sáng 1/12, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng nêu, quan điểm chỉ đạo của Thành ủy năm 2022 là: Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất; tiếp tục thực hiện chủ đề công tác năm 2022 là năm “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”; đề cao vai trò, trách nhiệm và sự gương mẫu của người đứng đầu ở tất cả các cấp, các ngành trong hệ thống chính trị; chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, trọng tâm, trọng điểm, gắn với kiểm tra, giám sát thường xuyên. Xây dựng kế hoạch, giải pháp cụ thể, khả thi, tập trung thực hiện từng nhiệm vụ, chỉ tiêu của Kế hoạch 5 năm 2021- 2025 và năm 2022.

Theo ông Dũng, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố cơ bản đồng tình với mục tiêu tổng quát, chỉ tiêu và những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của năm 2022 do Ban cán sự đảng UBND thành phố đề xuất; đồng thời nêu một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu.

Liên quan đến công tác phòng, chống dịch COVID-19, ông Dũng nhấn mạnh, thành phố tiếp tục thực hiện cách ly F1 tại khu cách ly của thành phố, tại khách sạn và tại các cơ sở lưu trú. Thực hiện cách ly F1 tại nhà trên địa bàn các quận/huyện/thị xã của thành phố nếu đáp ứng các điều kiện về phòng, chống dịch bệnh theo quy định.

Cùng với đó, củng cố, nâng cao năng lực khám chữa bệnh, năng lực y tế, cơ sở vật chất, trang thiết bị máy móc, vật tư y tế, thuốc chữa bệnh, hệ thống oxy tại các Trạm y tế xã/phường/thị trấn, trạm y tế lưu động… để tổ chức điều trị cho các ca F0 thể nhẹ và không triệu chứng tại cơ sở; tiến tới tổ chức điều trị cho các ca F0 thể nhẹ và không triệu chứng ngay tại nhà nếu đáp ứng các điều kiện và phù hợp với diễn biến, tình hình dịch bệnh.

Đồng thời khẩn trương rà soát để tiếp tục mở rộng các cơ sở thu dung điều trị các ca F0 thể nhẹ và không triệu chứng, đảm bảo chủ động trong mọi tình huống của dịch bệnh.

Tiếp tục huy động tối đa sự tham gia của các bệnh viện, cơ sở y tế của các Bộ, ngành T.Ư đóng trên địa bàn, các cơ sở y tế ngoài công lập, lực lượng y, bác sỹ đã nghỉ hưu, lực lượng sinh viên ngành y của thành phố để bổ sung lực lượng kịp thời cho công tác phòng, chống dịch bệnh.

Ông Dũng cũng lưu ý làm tốt công tác phân luồng để tập trung điều trị các ca F0 theo tháp 3 tầng trên cơ sở thiết lập phần mềm quản lý theo dõi chuyển biến của các ca F0 và chủ động chuẩn bị sẵn sàng, đầy đủ thuốc men điều trị theo diễn biến của ca bệnh.

Một nhiệm vụ nữa là tiếp tục triển khai kế hoạch tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho người dân và trẻ em từ 12- 17 tuổi, đảm bảo an toàn và hiệu quả. Xây dựng phương án cụ thể, chuẩn bị kỹ lưỡng các điều kiện bảo đảm an toàn để sớm tổ chức cho các cháu học sinh cấp 3, cấp 2 tại các quận/huyện/thị xã đi học trở lại. Thường xuyên tầm soát xét nghiệm y tế, đảm bảo thực sự an toàn cho các thầy cô giáo và các cháu học sinh khi quay trở lại trường học.

Thành ủy yêu cầu người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các quận/huyện/thị xã căn cứ tình hình thực tiễn dịch bệnh để quyết định và chịu trách nhiệm về việc cho học sinh đi học trở lại trên địa bàn.

Tiếp tục siết chặt kỷ cương, kỷ luật trong công tác phòng, chống dịch bệnh, nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp trong công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn.

“Nơi nào lơ là, chủ quan, mất cảnh giác để lây lan dịch bệnh thì nhất quyết xử lý trách nhiệm người đứng đầu và các bộ phận, cán bộ, công chức liên quan. Kiên quyết kiểm tra, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm trong việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh của thành phố”, ông Dũng nói.

Bí thư Thành ủy cũng yêu cầu tăng cường công tác kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống dịch tại các địa phương, nhất là kiểm tra cơ sở trong việc thực hiện cách ly F1, điều trị F0, trạm y tế xã, phường, thị trấn, trạm y tế lưu động. Tiếp tục rà soát để bổ sung chính sách hỗ trợ cho lực lượng tuyến đầu và các lực lượng tham gia trong công tác phòng, chống dịch của thành phố.

Cùng với công tác phòng, chống dịch bệnh, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Đinh Tiến Dũng đề nghị phải tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp, biện pháp để duy trì sự ổn định kinh tế, bảo đảm cân đối ngân sách nhà nước; đẩy nhanh sự phục hồi và phát triển các ngành kinh tế, nhất là dịch vụ thương mại, du lịch, phục hồi các chuỗi cung ứng, vùng nguyên liệu, kênh phân phối; quyết liệt giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân vốn đầu tư ngay từ đầu năm. Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ phát triển văn hóa, xã hội; thông tin và truyền thông; giáo dục và đào tạo; khoa học và công nghệ; đảm bảo sức khỏe cộng đồng và an sinh xã hội. Tăng cường quản lý và phát triển đô thị; Khai thác hiệu quả tài nguyên đi đôi với bảo vệ môi trường. Tiếp tục đẩy mạnh phát triển nông thôn, xây dựng nông thôn mới. Đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại. Tích cực thông tin tuyên truyền, nâng cao hiệu quả công tác dân vận, tạo đồng thuận xã hội.