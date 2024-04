Bí quyết chọn mua thịt tươi ngon cho nhịp sống hiện đại

Thịt ủ mát chuẩn Âu được xử lý theo đúng 3 bước “làm mát nhanh – cân bằng mát – duy trì mát” giúp thịt tươi ngon, mềm mọng và an toàn ngày càng được nhiều người tiêu dùng lựa chọn.

Đa dạng cách chọn mua thịt tươi ngon hiện nay

Thịt ngay sau khi giết mổ và bày bán ngay thường được người tiêu dùng gọi với tên quen thuộc là “thịt nóng” và được xem là loại thịt tươi ngon nhất. Giải thích cho quan niệm này, nhiều người cho rằng khi để càng lâu trong môi trường bình thường, thịt sẽ càng bị ảnh hưởng bởi tác nhân bên ngoài và nhiệt độ cao, sẽ không còn giữ được độ mềm mọng tươi ngon như khi vừa giết mổ. Thế nên việc đi chợ sớm để luôn chọn được những miếng thịt tươi ngon là suy nghĩ cũng như thói quen của các chị em nội trợ như chị Linh (TP.Thủ Đức, TP.HCM) chia sẻ: “Rau củ, trái cây có thể mua trong ngày ở siêu thị, nhưng thịt thì nhất định tôi phải đi chợ thật sớm để chọn được miếng thịt tươi ngon nhất cho gia đình”,

Còn đối với các nước châu Âu, một trong những nơi tiêu thụ thịt nhiều nhất trên thế giới, các công ty sản xuất thịt đã nghiên cứu và sử dụng các công nghệ hiện đại trong quy trình giết mổ - chế biến - bảo quản và vận chuyển để giúp thịt luôn tươi ngon. Đặc biệt, người tiêu dùng luôn có thể mua loại thịt chất lượng này bất cứ thời gian nào trong ngày tại các cửa hàng, siêu thị.

Công nghệ ủ mát tạo nên tiêu chuẩn thịt tươi ngon của người châu Âu

Sở hữu hàng trăm năm kinh nghiệm sản xuất thịt tươi đạt tiêu chuẩn khắt khe của thị trường châu Âu, nơi chăn nuôi là một trong những ngành nghề truyền thống, các nhà nghiên cứu đã phát triển các công nghệ hiện đại nhất để giữ cho thịt mềm mọng tươi ngon như vừa giết mổ xong – công nghệ ủ mát.

Theo đó, công nghệ ủ mát được ứng dụng vào toàn bộ quy trình giết mổ và pha lóc thịt: Thịt được làm mát nhanh ngay sau khi mổ để ức chế vi khuẩn xâm nhập; cân bằng mát ở nhiệt độ 0-4 độ C trong khoảng 24 giờ, tạo điều kiện cho các enzyme tự nhiên của thịt được hoạt động giúp mềm từng thớ thịt và thơm ngon hơn (hay còn gọi là quá trình chín sinh hóa); duy trì mát ở nhiệt độ 0- 4 độ C trong suốt quá trình pha lóc, vận chuyển và bảo quản giúp duy trì được độ tươi ngon, mềm mọng và giữ được tối đa được hàm lượng dinh dưỡng. Toàn bộ quá trình “ủ mát” này được duy trì ở nhiệt độ 0 – 4 độ C, đảm bảo mỗi phần thịt đều đạt chuẩn tươi ngon mềm mọng.

Và chỉ những loại thịt nào được xử lý theo đúng 3 bước “làm mát nhanh – cân bằng mát – duy trì mát mới có thể gọi là thịt ủ mát chuẩn Âu.

MEATDeli – Thịt ủ mát chuẩn Âu

Tại Việt Nam, hiện nay người tiêu dùng có thể chọn mua thịt ủ mát MEATDeli (thương hiệu của Masan MEATLife) trên khắp cả nước, đặc biệt là tại khu vực các thành phố lớn như Hà Nội, Tp.HCM. Theo đó, hai tổ hợp chế biến thịt mát MEATDeli đặt tại Hà Nam và Long An đều được trang bị dây chuyền thiết bị đồng bộ, tiên tiến do Marel - công ty hàng đầu thế giới về thiết bị giết mổ, chế biến thịt của Hà Lan cung cấp, toàn bộ quy trình sản xuất theo công nghệ thịt mát từ châu Âu và do chính các chuyên gia giàu kinh nghiệm của EU trực tiếp vận hành, giám sát và kiểm nghiệm.

Tháng 9/2019, thịt mát MEATDeli là thương hiệu thịt đầu tiên đạt tiêu chuẩn BRC. Đây là tiêu chuẩn toàn cầu về an toàn thực phẩm do Hiệp hội bán lẻ Anh quốc (British Retailer Consortium) thiết lập. Để được chứng nhận đạt tiêu chuẩn BRC, nhà sản xuất phải đáp ứng các yêu cầu cơ bản. VD: về cam kết cải tiến, an toàn thực phẩm, truy xuất thông tin nguồn gốc, tiêu chuẩn vệ sinh… Người tiêu dùng thông thái hoàn toàn yên tâm khi chọn mua và sử dụng sản phẩm.

Với sự đầu tư này, MEATDeli mong muốn mang đến sự tiện lợi cho người tiêu dùng trong việc chọn được loại thịt ủ mát chuẩn Âu luôn tươi ngon mềm mọng, đảm bảo trong mọi khung giờ, đến tay người tiêu dùng đều có chất lượng cao và đồng đều.

Hiện người tiêu dùng có thể chọn mua thịt ủ mát thương hiệu MEATDeli một cách dễ dàng tại các hệ thông siêu thị lớn tại Việt Nam như các cửa hàng WinMart, WinMart+ với nhiều sản phẩm thịt đa dạng. Đồng thời, khách hàng có thể truy xuất nguồn gốc và quy trình 3 bước trong công nghệ ủ mát chuẩn Âu của thịt MEATDeli thông qua QR code trên nhãn các khay thịt, để có được thông tin chi tiết về sản phẩm, yên tâm về chất lượng, an toàn khi lựa chọn thịt ủ mát.