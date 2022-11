BHXH Việt Nam sử dụng tài khoản định danh điện tử trên Cổng dịch vụ công

BHXH Việt Nam cho biết, đã nâng cấp và triển khai sử dụng tài khoản định danh điện tử trên Cổng dịch vụ công của ngành và bổ sung chức năng đăng nhập qua Cổng dịch vụ công quốc gia.

BHXH Việt Nam vừa có công văn gửi Văn phòng Chính phủ về triển khai sử dụng tài khoản định danh điện tử. Theo đó, BHXH Việt Nam bổ sung chức năng “Đăng nhập qua Cổng dịch vụ công quốc gia”, nhằm đáp ứng yêu cầu đăng nhập bằng tài khoản định danh điện tử được cấp bởi Bộ Công an qua Nền tảng trao đổi định danh điện tử của Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Giải pháp trên của BHXH Việt Nam là một trong các nhiệm vụ nhằm triển khai Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06). Bên cạnh đó, BHXH Việt Nam cũng nhận được văn bản đề nghị của Văn phòng Chính phủ về triển khai sử dụng tài khoản định danh điện tử trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

Thời gian qua, BHXH Việt Nam đã phối hợp với Bộ Công an triển khai nhiều dịch vụ trên cơ sở liên thông dữ liệu bảo hiểm và dữ liệu dân cư. BHXH Việt Nam đã chủ động xây dựng phương án kỹ thuật để có thể thực hiện việc chia sẻ cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm để xây dựng Sổ Sức khỏe điện tử theo hướng dẫn của Bộ Công an và Bộ Y tế; hoàn tất kết nối kỹ thuật để sẵn sàng cung cấp các thông tin lên ứng dụng VNeID của Bộ Công an… Sau khi các quy định được ban hành, BHXH Việt Nam phối hợp cùng Bộ Công an, Bộ Y tế triển khai chính thức trên môi trường điện tử.

BHXH Việt Nam đã thực hiện xác thực thông tin công dân, triển khai sử dụng căn cước công dân, ứng dụng định danh điện tử quốc gia thay thế thẻ BHYT giấy trong khám chữa bệnh. Qua đó giúp người dân thuận lợi, không phải mang nhiều loại giấy tờ khi khám chữa bệnh BHYT.

Tính đến ngày 17/10, toàn quốc đã có 11.634 cơ sở khám chữa bệnh triển khai tiếp nhận xác thực BHYT bằng căn cước công dân gắn chíp (đạt 91% tổng số cơ sở khám chữa bệnh BHYT trên toàn quốc). Cùng thời gian, đã có hơn 3,8 triệu lượt tra cứu thông tin từ căn cước công dân gắn chíp phục vụ làm thủ tục khám chữa bệnh BHYT.

Bên cạnh đó, BHXH Việt Nam đã xác thực hơn 55 triệu thông tin nhân khẩu có trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm với cơ sở dữ liệu dân cư; cung cấp, chia sẻ hơn 61 triệu lượt bản ghi thông tin BHXH, BHYT cho Cơ sở dữ liệu dân cư.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng, BHXH Việt Nam đang phối hợp với Bộ Công an triển khai công nghệ xác thực sinh trắc dựa trên thông tin sinh trắc được tích hợp trên căn cước công dân gắn chíp và dữ liệu dân cư. Giải pháp này nhằm đảm bảo chính xác nhân thân người thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT, BHTN, hạn chế và ngăn chặn trục lợi.

Đến nay, BHXH Việt Nam đã triển khai thí điểm công nghệ xác thực sinh trắc trên căn cước công dân gắn chíp để xác định người tới khám chữa bệnh BHYT và giải quyết thủ tục hành chính tại cơ quan BHXH. Việc thí điểm đã được triển khai tại 5 bệnh viện ở Hà Nội và Quảng Bình, một số cơ quan BHXH.

Mới đây, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh đã kiểm tra thí điểm công nghệ sinh trắc vân tay trên thẻ căn cước công dân gắn chíp để xác thực làm thủ tục khám chữa bệnh BHYT, và tiếp nhận giải quyết thủ tục tại cơ quan BHXH.

Sau kiểm tra, ông Mạnh yêu cầu Trung tâm Công nghệ thông tin của ngành phối hợp với các đơn vị, tích cực hỗ trợ các cơ sở bệnh viện, BHXH địa phương trong triển khai công nghệ trên. Về phía các đơn vị thí điểm, ông Mạnh đề nghị phối hợp tốt với cơ quan BHXH, tạo mọi điều kiện cho người dân tới giao dịch được sử dụng ứng dụng nhanh chóng, dễ dàng. Các đơn vị thí điểm cần ghi nhận, tổng hợp các ý kiến đánh giá, góp ý để ngành hoàn thiện hơn nữa các tính năng liên quan nhằm phục vụ người tham gia BHXH, BHYT một cách tối ưu nhất.